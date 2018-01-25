Экс-советник Клинтона покинул совет по ситуации с рохинджа в Мьянме

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Аун Сан Су Чжи фактически возглавляет страну, однако основная власть в штате Ракхайн принадлежит военным

Ветеран американской дипломатической службы Билл Ричардсон покинул международный совет, созванный лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи в связи с ситуацией вокруг народности рохинджа.

Дипломат заявил, что совет занимался очковтирательством и обвинил Сан Су Чжи в отсутствии моральных лидерских качеств для решения проблемы. В ответ власти Мьянмы обвинили его в отстаивании собственных интересов.

Более 650 тысяч мусульман народности рохинджа были вынуждены в прошлом году бежать из западного штата Ракхайн в Бангладеш из-за военной операции властей.

Военные утверждают, что целью операции являлась борьба с боевиками, и она не направлена против гражданских лиц. В ООН действия армии Мьянмы назвали "классическим примером этнических чисток".

Мусульмане-рохинджа жалуются на то, что их ущемляют в правах и отказывают в предоставлении гражданства, однако руководство страны говорит, что большинство из них - нелегальные иммигранты из соседней Бангладеш.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Билл Ричардсон был советником экс-президента США Билла Клинтона

Хотя Аун Сан Су Чжи фактически возглавляет страну, основная власть в штате Ракхайн принадлежит военным, ответственным за контроль над ситуацией.

"Она не получает хороших советов от своей команды. Сама по себе она мне очень нравится, я ее уважаю, но она не показала моральных лидерских качеств в ситуации с Ракхайном", - говорится в заявлении Ричардсона.

Ричардсон рассказал, что на этой неделе поспорил с Аун Сан Су Чжи во время заседания комитета, подняв вопрос о двух журналистах агентства Рейтер, которые освещали кризис и были арестованы властями Мьянмы. По его словам, Сан Су Чжи впала в ярость, когда он заговорил о журналистах.

Ричардсон работал советником в администрации бывшего президента США Билла Клинтона. Он знаком с Аун Сан Су Чжи с 1990-х годов. Когда она оказалась под домашним арестом, Ричардсон неоднократно навещал ее.

Что случилось с рохинджа?

В начале 2017 года в Мьянме проживало около миллиона мусульман-рохинджа. У этой этнической группы - свой язык и культура. Однако власти рассматривают их как нелегальных мигрантов из Бангладеш и отказывают в гражданстве.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рохинджа утверждают, что военные жгут их деревни и убивают граждан

Новый виток политического кризиса в штате Ракхайн начался после нападений на полицейские участки в конце августа, жертвами которых стали 12 сотрудников правоохранительных органов страны. Власти обвинили в нападениях вооруженную группировку "Армия спасения рохинджа" (ARSA).

Руководство Мьянмы утверждает, что АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают какую бы то ни было связь с терроризмом.

После серии нападний на полицию войска приступили к антитеррористической операции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тысячи мусульман рохинджа живут в лагерях беженцев в Бангладеш

Комиссия по ситуации с мусульманами-рохинджа была созвана Аун Сан Су Чжи в прошлом году. До отставки Ричардсона в нее входило 10 человек, пять из них - из-за рубежа. В среду комиссия посетила штат Ракхайн уже без Ричардсона.

Один из членов комиссии, бывший министр обороны ЮАР Роелф Майер сообщил Рейтер, что поездка была очень конструктивной. Он отверг заявления о том, что комиссия - лишь формальность, назвав их не соответсвующими действительности.

Другой член комиссии Хин Нийо сообщил Би-би-си, что Ричардсона просили не настаивать на освобождении журналистов, так как это не относилось к теме встречи. "Комиссия независима, и [правительство] никак нас не ограничивает", - сказал он.