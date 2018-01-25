Мэра Махачкалы предъявлено обвинение в превышении полномочий

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Следователи предъявили мэру Махачкалы Мусе Мусаеву обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий по делу о продаже земли.

По версии следствия, в марте 2016 года мэр Махачкалы подписал постановление о продаже земельного участка, принадлежавшего Дагестану, коммерческой компании.

Компания заплатила за него 1,1 млн рублей, хотя "рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей", сказано в сообщении СКР. Сам Мусаев вину не признает.

В прошлую пятницу Мусаев был задержан, после того как сотрудники ФСБ провели обыски в его кабинете. Спустя два дня он был арестован на 10 суток и помещен в изолятор временного содержания.

Согласно сообщению СК, обыски были проведены также у подчиненных Мусаева, в том числе у должностных лиц мэрии, которые занимались подготовкой документов о передаче земельного участка.

Верховный суд Дагестана на прошлой неделе отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву по делу об избиении сотрудника дорожной полиции. По версии следствия, в мае 2016 года тот оскорбил и ударил автоинспектора, остановившего его за опасную езду.

Предшественник Мусаева на посту мэра Махачкалы Саид Амиров отбывает пожизненный срок. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным в соучастии в убийстве следователя и обстреле торгово-развлекательного комплекса в Каспийске.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption В прошлом году в Дагестане сменилась власть, вместо Рамазана Абдулатипова обязаности главы республики стал исполнять Владимир Васильев

Летом 2014 года тот же суд приговорил Амирова к 10 годам лишения свободы по делу о подготовке террористического акта и незаконном обороте оружия.

Амиров занимал пост мэра Махачкалы 15 лет и неофициально считался самым влиятельным человеком в Дагестане. Его задержание напоминало войсковую операцию. Он был задержан в служебном кабинете и вывезен из дагестанской столицы на вертолете.

В прошлом году Кремль сменил главу Дагестана. Вместо старожила российской политики Рамазана Абдулатипова был назначен генерал-полковник МВД Владимир Васильев, который до этого возглавлял фракцию партии "Единая Россия" в Госдуме.

По мнению экспертов, решение назначить на пост главы Дагестана представителя некоренной национальности связано с тем, что Кремль сделал выбор на руководителе, равноудаленном от властных кланов в республике.