МОК назвал 17 критериев для отстранения россиян от Олимпиады

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Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, каким образом отбирал российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее.

Список критериев из 17 пунктов, которым руководствуется комиссия по отбору атлетов, опубликован на сайте МОК.

Для того, чтобы получить приглашения на Олимпиаду, российские спортсмены не должны упоминаться в докладе о допинге Ричарда Макларена и комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Сэмуэля Шмида.

Не будут допущены, например, спортсмены, которые пользовались "банком чистой мочи" для подделки допинг-тестов, а также если в ходе расследования Макларена на пробирках с допинг-пробами спортсмена были обнаружены следы вскрытия.

Учитывались также подозрительные показатели стероидного профиля, расхождения в анализах ДНК и в биологическом паспорте спортсмена. Дополнительную информацию, на основе которой принималось решение, предоставили также Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и международные федерации по зимним видам спорта, говорится в заявлении МОК.

Итоговый список россиян, приглашенных на Олимпиаду, будет утвержден 27 января.

Ранее на этой неделе МОК значительно сократил предварительный список приглашенных спортсменов - из него были вычеркнуты в том числе олимпийские чемпионы, которые могли претендовать на награды на Играх в Корее: конькобежец Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что это решение производит шоковое впечатление.

"Никогда эти спортсмены не были замечены в нарушениях антидопинговых правил. Спортсмены сдавали в этом году порядка 3-4 допинг-проб, некоторые 7-10. Поэтому мы ждем обоснования МОК", - сказал Колобков.

Критики называли решение МОК политическим и указывали, что недопуск спортсменов ничем не был обосновали. Теперь обоснования опубликованы в виде заявления Международного олимпийского комитета.

Исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане 5 декабря прошлого года. В организации сочли доказанным, что в России на государственном уровне создали и поддерживали систему приема допинга. Российские власти существование такой системы отрицают.

На Играх, которые начнутся 9 февраля, смогут выступать только те российские спортсмены, которые ранее не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов. Они поедут в Южную Корею как "олимпийские спортсмены из России". Соответствующая надпись должна быть размещена на их форме, использование государственной символики спортсменам запрещено. В случае их победы на Играх будет звучать не российский, а олимпийский гимн.

В четверг МОК ответил на вопрос, могут ли российские болельщики демонстрировать флаг страны во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Использование флага "не может быть запрещено", если это не будет "происходить в формате организованной политической демонстрации", говорится в заявлении комитета.

Ранее на этой неделе появились сообщения со ссылкой на позицию МОК о том, что болельщики не смогу приносить с собой флаги на соревнования. Олимпийский комитет России после этого обратился в Международный олимпийский комитет с просьбой дать разъяснения.