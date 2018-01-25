МОК: российские флаги на трибунах Олимпийских игр разрешены

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сообщения о запрете на пронос российских флагов на трибуны не подтвердились

Болельщикам не запрещено использовать российский флаг во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, если это не будет политической демонстрацией, сообщает Международный олимпийский комитет.

"Демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена", - цитирует РИА Новости заявление МОК.

"Однако если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года", - предупреждает международная организация.

Накануне в российских СМИ появились сообщения о том, что МОК якобы запретил болельщикам приносить на трибуны Олимпийских игр российские флаги.

Вскоре после появления этой информации Олимпийский комитет России попросил у МОК официальное подтверждение, что запрета на флаги для болельщиков не вводилось.

Исполком МОК принял решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр в Пхёнчхане 5 декабря прошлого года. В организации сочли доказанным, что в России на государственном уровне создали и поддерживали систему приема допинга. Российские власти существование такой системы отрицают.

На Играх, которые начнутся 9 февраля, смогут выступать только те российские спортсмены, которые ранее не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов. Они поедут в Южную Корею как "олимпийские спортсмены из России". Соответствующая надпись должна быть размещена на их форме, использование государственной символики спортсменам запрещено. В случае их победы на Играх будет звучать не российский, а олимпийский гимн.

На этой неделе МОК значительно сократил предварительный список спортсменов, которые смогут поехать на Игры. Из него были вычеркнуты, среди прочих, имена конькобежца Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

Как пояснил в среду глава МОК Томас Бах, комитет не ставил себе целью унизить Россию, принимая такое решение.

"МОК хотел дать "чистым" российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового "чистого" российского спорта, - пояснил Бах.