Задержан подозреваемый в краже у полиции денег "бога Кузи"

Правообладатель иллюстрации мвд.рф Image caption Цукерман подозревается в хищении денег при помощи поддельных документов

Один из руководителей секты "бога Кузи" Юрий Цукерман задержан в Подмосковье по делу о хищении 215 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняют в ведомстве, 59-летнего Цукермана объявили в розыск после хищения денег, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств по делу предполагаемого главы секты Андрея Попова, известного также как "бог Кузя".

Следователи утверждают, что Цукерман изготовил поддельные документы и по ним в 2016 году получил в суде разрешение снять со счетов московского управления МВД более 215 млн рублей, арестованных в ходе расследования дела Попова.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники обнаружили и заблокировали на счетах Цукермана часть похищенного, а именно 85 млн рублей, а также изъяли имущество, приобретенное им на похищенные деньги.

Источники различных СМИ утверждали, что Цукерман якобы купил несколько машин и квартир в Москве, но официально эта информация не подтверждена.

Пресненский суд Москвы 12 января снял с Андрея Попова, известного как "бог Кузя", обвинения в создании секты, однако его все еще обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Попов основал псевдоправославное объединение, в котором выдавал себя за священника - владыку Романа - и провозгласил себя "живым Богом на земле".

В обвинительном заключении отмечалось, что Попов, в частности, пропагандировал "отказ от гражданских обязанностей по уходу за престарелыми родителями", от получения высшего образования и работы, а также от прохождения службы в армии.

"В ходе лекций и встреч он навязывал свои постулаты о том, что только его учение является верным, а остальное - ложным", - говорилось в материалах уголовного дела.

Помимо этого Попов продавал свои картины, получал деньги за совершение обрядов, продавал аудиозаписи со своими лекциями, утверждали следователи.

Сам Попов и пятеро его сторонников, которые тоже предстали перед судом, отвергали предъявленные им обвинения.