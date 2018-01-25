В Беларуси заблокирован старейший оппозиционный сайт

Министерство информации Беларуси заблокировало на территории страны доступ к интернет-ресурсу charter97.org - оппозиционному сайту с 20-летней историей, всегда резко критиковавшему власти.

Проблемы с доступом к "Хартии-97" пользователи обнаружили во второй половине дня 24 января. На следующее утро на сайте министерства информации Беларуси появилось сообщение о решении министерства ограничить доступ к ресурсу "в связи с размещением информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Эта статья закона содержит достаточно широкий перечень сведений, запрещенных к распространению в СМИ - от упоминания официально не зарегистрированных организаций до пропаганды наркотиков, войны, насилия, жестокости и призывов к экстремизму.

Какие именно запрещенные сведения распространила "Хартия", министерство не сообщает.

Сайт с богатой историей

Созданный более 20 лет назад сайт "Хартия-97" не раз подвергался блокировке - как правило, в периоды политических кампаний и роста активности белорусской оппозиции.

Создатель и руководитель сайта журналист Олег Бебенин был найден повешенным в сентябре 2010 года, за три месяца до очередных президентских выборов. Обстоятельства его смерти остаются невыясненными.

Коллеги и оппозиционные активисты заявляют, что с Бебениным расправились за его профессиональную деятельность и критическую по отношению к власти гражданскую позицию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 19 декабря 2010 года в день президентских выборов на улицы Минска вышли десятки тысяч оппонентов Александра Лукашенко

Наталья Радина, сменившая погибшего Бебенина на посту редактора "Хартии", была арестована в ночь на 20 декабря 2010 года - силовики разгромили редакцию сайта, транслировавшего сообщения о разгоне митинга несогласных с очередной победой на президентских выборах Александра Лукашенко и многочисленных арестах.

Наталья Радина провела полтора месяца в СИЗО КГБ, после чего была отпущена под подписку о невыезде и отправлена к месту жительства родителей за 350 км от Минска.

Через некоторое время Радина сбежала из-под надзора спецслужб, тайно покинула страну и через пять месяцев заявила о себе в Литве, где продолжила редактировать сайт "Хартия-97".

В 2011 году международный Комитет защиты журналистов наградил ее почетной премией "За свободу прессы". В последние годы редакция сайта размещалась в Польше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2011 году Комитет защиты журналистов наградил Радину почетной премией "За свободу прессы"

Сайт, активно влиявший на общественные настроения в предыдущие годы, по мнению ряда экспертов, сейчас утрачивает свои позиции из-за излишней радикализации, отказа слышать мнения и оценки, не совпадающие с убеждениями создателей ресурса.

Между тем по результатам исследований, проводившихся в Беларуси журналистами, редакторами и независимыми экспертами, сайт "Хартия-97" был назван одним из наиболее посещаемых интернет-ресурсов в стране.

Протесты журналистов

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выразила протест в связи с блокировкой сайта "Хартия-97". БАЖ отмечает, что действия властей по отношению к оппозиционному сайту непрозрачны, а решение о блокировке не аргументировано конкретными претензиями.

БАЖ заявляет, что ограничение доступа к сайту "Хартия-97" грубо нарушает право на свободу слова, гарантированное конституцией Беларуси, и международные обязательства страны.

В декабре прошлого года власти заблокировали сайт "Белорусский партизан". Его создал и долгое время редактировал журналист Павел Шеремет, погибший в результате подрыва его машины в Киеве в июле 2016 года.

Сайт был разблокирован после смены доменной зоны на .by и отключения комментариев к статьям.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Создатель сайта "Белорусский партизан" Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля в центре Киева 20 июля 2016 года

"Блокировка "Партизана" и "Хартии" показывает, что белорусские власти не только готовы к цензуре, но без особых переживаний обращаются к ней. По поводу и без. Аплодирую мининформу, который делает все, чтобы разрушить усилия МИД по улучшению отношений с Западом вообще и с Польшей в частности", - прокомментировал случившееся Андрей Бастунец, глава Белорусской ассоциации журналистов.

Артем Шрайбман, известный в Беларуси журналист, политический обозреватель крупнейшего портала TUT.by, считает, что белорусская власть продолжает под разговоры о либерализации "тихо и точечно закручивать гайки на фоне растущего безразличия Запада к тому, что у нас происходит".

Шрайбман отмечает смену приоритетов ЕС и США, а также "сильно выросший за последние годы запрос на стабильность и спокойствие в регионе в ущерб повестке продвижения демократии".

Наталья Радина, редактор заблокированного сайта, обещает продолжить работу. "Ничего у них [белорусских властей] не выйдет. Мы еще повоюем. За нашу и вашу свободу!" - написала Радина в "Фейсбуке".