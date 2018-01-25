Опра Уинфри не хочет баллотироваться в президенты
Опра Уинфри заявила американскому журналу InStyle, что участвовать в президентской гонке - это не для нее.
О том, что телеведущая могла бы стать первой женщиной-президентом США, заговорили после ее речи на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в начале января.
Она с большим убеждением говорила о проблеме расизма, об отношениях полов, о власти, а также о получившей широкий международный резонанс кампании против сексуальных домогательств Me Too ("Я тоже") .
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"Все девушки, которые сейчас это смотрят, знайте... скоро настанет новый день!", - сказала Опра, и многие подумали, что телеведущая намекает на свое намерение выдвинуться в президенты США на выборах 2020 года.
"И настанет этот день благодаря множеству прекрасных женщин... а также благодаря некоторым феноменальным мужчинам, которые самоотверженно борются, чтобы стать лидерами, способными привести нас к новым временам, где никому больше не придется сказать "Я тоже", - заявила популярная в США телеведущая.
Однако, в интервью InStyle Опра Уинфри заявила: "Я уверенна в себе и хорошо знаю, что могу, а что - нет. И это не то, что меня интересует... Мне даже предлагали помочь с кампанией. Но это не для меня".
В США Опра Уинфри - известный бренд. Ее телешоу выходило в эфир четверть века, потом ведущая создала свой собственный телеканал.
Она снималась в кино и продюсировала фильмы, открыла женскую академию в ЮАР и основала собственный журнал.
Как и Мадонну, 64-летнюю Опру знают в США больше по имени, чем по фамилии.
Многие годы телеведущая избегала политических суждений, чтобы ненароком не нанести ущерб своему бренду. Она оставалась над битвой и много лет не поддерживала публично никого из кандидатов в президенты.
Изменила она этому правилу в 2008 году, поддержав Барака Обаму, и в 2016 году - ради Хиллари Клинтон.
Действующий президент США Дональд Трамп возможность появления Опры Уинфри в списке кандидатов на выборах-2020 прокомментировал так: "Участвовать в президентской гонке с Опрой было бы весело. Я ее хорошо знаю. Опра мне нравится. Но я не думаю, что она не будет баллотироваться".
В социальных сетях стали набирать популярности хэштеги #Oprah2020 и #OprahForPresident. В поддержку кандидатуры Уинфри даже высказались звезды Голливуда - Том Хенкс, Мэрил Стрип и Стивен Спилберг.