Опра Уинфри не хочет баллотироваться в президенты

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Получив "Золотой глобус", Опра Уинфри произнесла речь, после которой о телеведущей заговорили как о возможном кандидате в президенты США

Опра Уинфри заявила американскому журналу InStyle, что участвовать в президентской гонке - это не для нее.

О том, что телеведущая могла бы стать первой женщиной-президентом США, заговорили после ее речи на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в начале января.

Она с большим убеждением говорила о проблеме расизма, об отношениях полов, о власти, а также о получившей широкий международный резонанс кампании против сексуальных домогательств Me Too ("Я тоже") .

"Все девушки, которые сейчас это смотрят, знайте... скоро настанет новый день!", - сказала Опра, и многие подумали, что телеведущая намекает на свое намерение выдвинуться в президенты США на выборах 2020 года.

"И настанет этот день благодаря множеству прекрасных женщин... а также благодаря некоторым феноменальным мужчинам, которые самоотверженно борются, чтобы стать лидерами, способными привести нас к новым временам, где никому больше не придется сказать "Я тоже", - заявила популярная в США телеведущая.

Media playback is unsupported on your device Опра Уинфри - будущий президент США?

Однако, в интервью InStyle Опра Уинфри заявила: "Я уверенна в себе и хорошо знаю, что могу, а что - нет. И это не то, что меня интересует... Мне даже предлагали помочь с кампанией. Но это не для меня".

В США Опра Уинфри - известный бренд. Ее телешоу выходило в эфир четверть века, потом ведущая создала свой собственный телеканал.

Она снималась в кино и продюсировала фильмы, открыла женскую академию в ЮАР и основала собственный журнал.

Как и Мадонну, 64-летнюю Опру знают в США больше по имени, чем по фамилии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Опра Уинфри активно участвовала в президентской кампании Барака Обамы

Многие годы телеведущая избегала политических суждений, чтобы ненароком не нанести ущерб своему бренду. Она оставалась над битвой и много лет не поддерживала публично никого из кандидатов в президенты.

Изменила она этому правилу в 2008 году, поддержав Барака Обаму, и в 2016 году - ради Хиллари Клинтон.

Действующий президент США Дональд Трамп возможность появления Опры Уинфри в списке кандидатов на выборах-2020 прокомментировал так: "Участвовать в президентской гонке с Опрой было бы весело. Я ее хорошо знаю. Опра мне нравится. Но я не думаю, что она не будет баллотироваться".

В социальных сетях стали набирать популярности хэштеги #Oprah2020 и #OprahForPresident. В поддержку кандидатуры Уинфри даже высказались звезды Голливуда - Том Хенкс, Мэрил Стрип и Стивен Спилберг.