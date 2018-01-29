Акция Навального: успех или провал

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption Традиционно на митинг Навального вышло много молодежи

Акция сторонников Алексея Навального, прошедшая в воскресенье, вероятнее всего, последнее крупное протестное выступление перед президентскими выборами. Русская служба Би-би-си спросила у ее участников и экспертов, скажется ли "Забастовка избирателей" на предвыборной кампании.

Акция Навального проходила в формате "Всероссийской забастовки". В этот раз ее центральной темой стала не традиционная для оппозиционера коррупция во власти, а призывы бойкотировать президентские выборы. Такую стратегию политик и его сторонники выбрали после того, как Навального отказались зарегистрировать в качестве кандидата на президентских выборах.

Подготовка к акции велась больше месяца - о ней штаб политика объявил еще в прошлом году. Митинги были заявлены более чем в 100 городах, власти в итоге согласовали чуть более 40 акций - Москва и Петербург в этот список не вошли. Столичные власти предлагали провести акцию в Сокольниках, однако Навальный от этой площадки отказался и созвал своих сторонников на Тверскую улицу.

Численность участников: много или мало?

В Москве акция "Забастовка избирателей" собрала, по оценкам присутствовавших на митинге корреспондентов Би-би-си, несколько тысяч человек. Власти привычно объявили меньшие цифры: в Москве на акцию вышли около тысячи протестующих, в Петербурге - 1,5 тысячи, подсчитали в полиции.

По всей стране на акции протеста вышли около 5 тысяч человек, заявило МВД. Столько же насчитал и президентский Совет по правам человека.

Глава штаба Навального Леонид Волков назвал прошедшую всероссийскую акцию "крайне успешной". По его словам, в Москве посчитать количество участников сложно, поскольку власти опять отказались согласовывать акцию, но, на его взгляд, людей вышло "не меньше, чем на акцию 26 марта". Тогда в столице по неофициальным оценкам на Тверскую вышли от 7 до 25 тысяч человек (МВД оценило количество участников тогда в 7-8 тысяч человек).

"Мы показали, что не утратили организационные способности, что наши структуры могут организовывать митинги", - отметил Волков. Впрочем, он признал, что городов, где на акции пришло больше людей, чем на антикоррупционные митинги в марте и июне, "не так много".

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Сегодня был важный день. Мы показали, что далеко не вся Россия готова отказаться от выборов и смириться с монархией. Нас очень много и мы заставим с собой считаться. Спасибо огромное всем, кто не боится отстраивать свои права. pic.twitter.com/OPK6i4fAn0 — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

"В 2017 году все было просто - мы топили за своего кандидата, и все понимали, что делать, - объяснил Волков. - Идея забастовки гораздо более трудная. Она требует больше политической зрелости, вовлеченности, был риск, что идея окажется слишком сложной. Но, к счастью, этого не произошло. Значит, мы можем начинать кампанию забастовки, объяснять, почему это не выборы и участвовать в них позорно".

Успешность акции определяется количеством людей, которые в ней участвовали, отмечает политолог Аббас Галлямов. "В этом смысле воскресные митинги успешными назвать нельзя", - сказал он Би-би-си.

Сама идея бойкота не совсем понятна избирателям, она не социально одобряемая, не цепляет ни ядро протестующих, ни периферию протеста, предлагая всем готовиться к пассивному сопротивлению, добавил Галлямов.

Действия полиции и властей: жестко или нет?

В Москве с самого утра перед акцией были значительно усилены меры безопасности. Некоторые улицы заблокировали коммунальной техникой, на Тверскую приехало несколько десятков автозаков. Кроме того, на подъездах к центру очевидцы заметили городские автобусы с занавешенными окнами, внутри которых находились неизвестные люди в масках.

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images Image caption Росгвардия активизировалась перед началом акции Навального в Москве

С утра полицейские пришли в помещения, связанные с Фондом борьбы с коррупцией и штабом Навального. Двери в помещения вскрывали болгаркой, из офиса ФБК изъяли технику. Несколько сторонников Навального были задержаны, их доставили в ОВД. Сам оппозиционер весь день скрывался от полиции, но в итоге был отправлен в автозак через несколько минут после того, как приехал на Тверскую улицу. Из ОВД "Якиманка" его отпустили вечером под обязательство о явке в суд.

Других задержанных в Москве практически не было. Полиция к неожиданности самих протестующих позволила им не только дойти до Манежной площади, которую обычно во время таких акций полностью перекрывали, но и продолжить прогулку по центру. Отдельная группа участников дошла до Белого дома и несколько минут выкрикивала лозунги у его ворот. Сопровождавшие людей полицейские следили только за тем, чтобы они не выходили на проезжую часть.

"У полиции есть какая-то кнопка, по которой включается или выключается режим агрессии? Понятно, почему вчера был отдан приказ не жестить: власти не хотят получить картинку с массовыми задержаниями перед выборами", - считает Волков. Впрочем, несмотря на то, что Навального в воскресенье отпустили из ОВД, он не исключает, что политика, руководителей кампании и его самого могут в ближайшее время арестовать, например, за незаконные призывы к массовым акциям до дня голосования 18 марта.

Media playback is unsupported on your device Задержание Алексея Навального на "Забастовке избирателей"

Руководитель мониторинговой группы проекта "ОВД-Инфо" Григорий Дурново в разговоре с Би-би-си отметил, что задержанных во время "Забастовки избирателей" 28 января было значительно меньше, чем на антикоррупционных акциях 26 марта и 12 июня - тогда только в Москве число доставленных в ОВД приближалось к тысяче. Жестче всего полиция действовала в Волгограде, Чебоксарах и Уфе, где акции были не согласованы с властями.

Согласно подсчетам "ОВД-Инфо", всего в России задержали 350 участников акций протеста - большинство из них отпустили. На данный момент правозащитники знают только об одном задержанном в Москве, против которого могут возбудить дело по статье 318 УК ("применение насилия к представителю власти").

"Говорить о том, что будет большое "дело 28 января", пока, по крайней мере, не приходится. Однако в последнее время полиция часто действует задним числом - к человеку могут прийти и через месяц", - объясняет Дурново. По его словам, в последнее время власти начали отказываться от стратегии массовых задержаний, предпочитая превентивные меры: "За несколько дней начинают задерживать организаторов митингов, руководителей региональных штабов Навального. Это попытки обезглавить протест".

Отказ от массовых задержаний власть опробовала еще на московской акции 7 октября, когда сторонники Навального вышли на Тверскую в знак протеста после ареста политика, отмечает Дурново.

Реакция властей: волнение или спокойствие?

В течение воскресенья власти почти не комментировали акции протеста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник на вопрос о том, не несут ли митинги политической угрозы Владимиру Путин, лаконично ответил: "Нет".

Чуть более подробно о митингах высказались в аппарате уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой. "Несмотря на то, что в Москве и Санкт-Петербурге акции "забастовки избирателей" были несанкционированными, уполномоченному по правам человека жалоб и заявлений во время их проведения не поступало. Татьяна Москалькова особо отметила корректное и профессиональное поведение правоохранительных органов во время проведения этих акций", - сказали в ее пресс-службе Интерфаксу.

Федеральные каналы ничего не рассказали об акции Навального.

Митинги не достигли каких-то значимых результатов ни по охвату, ни по месседжам, которые на них транслировались, уверен политолог, член Высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов. "И у федеральной власти нет мотивов как-то реагировать на акции или принимать во внимание сам факт их проведения", - отмечает он. Причина, по мнению Орлова, заключается в том, что "Навальный вытеснен на периферию политического поля и его повестка стала периферийной. Это обусловлено активизацией политической повестки, вообще других кандидатов и, в частности, активизацией Ксении Собчак".

Собчак в воскресенье провела в Грозном пикет в поддержку руководителя чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, которого задержали по обвинению в хранении наркотиков. Вечером она вернулась в Москву и поехала к ОВД "Якиманка", где в тот момент находился Навальный.

Итог для Навального: плюс или минус?

Кампанией по бойкоту выборов команда Навального рассчитывает добиться максимального снижения явки, объяснил Волков: "Всех, кто не придет на участки, мы смело запишем в сторонники. Такие выборы неинтересны даже сторонникам Путина - то, что часть из них тоже не пойдет голосовать, это тоже важный показательный момент всей нашей забастовки". Планы штаба Навального на послевыборный период Волков раскрывать не стал, отметив, что многое будет "зависеть от политического момента".

По мнению Орлова, прошедшие акции продемонстрировали, что популярность Навального идет на спад: "Концентрация вокруг него была в условиях его монополии на протестном сегменте. Теперь она преодолена, и видим, что происходит".

У "забастовки избирателей" получилось слабое эмоциональное наполнение, считает Галлямов: "То, каким образом повели себя власти, не имеет значения - если есть яркое, интересное содержание, люди пойдут на улицы вне зависимости от того, будут ли задержания. Люди же не знают заранее, будут их арестовывать или нет, когда выходят митинговать".