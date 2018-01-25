Хелен Миррен сыграет Екатерину II в мини-сериале HBO
Британская актриса Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II в минисериале Sky и HBO. Сериал будет посвящен политическим интригам при императорском дворе.
Миррен заявила, что всегда хотела сыграть русскую императрицу.
"Я очень рада возможности воплотиться в образ исторической женщины, которой удалось захватить, а потом употребить очень большую власть. Она переписала правила поведения для женщин в политике и добилась такого успеха, что ее имя употребляют с эпитетом "Великая"," - заявила Миррен.
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Премьера мини-сериала из четырех серий состоится в будущем году. Как говорится в пресс-релизе телеканала HBO, сериал будет посвящен последним годам правления императрицы и расскажет, помимо прочего, о ее романе с Григорием Потемкиным.
Телеканал Sky в пресс-релизе называет Екатерину II "воплощением современной женщины". Екатерина будет показана "сильной, независимой, блестяще умной и сексуально раскрепощенной", говорится в пресс-релизе.
Сценаристом сериала выступил Найджел Уильямс, автора сценария фильма о королеве Елизавете I с Миррен в главной роли.