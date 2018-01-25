Европейский суд запретил тестировать на ориентацию беженцев-геев

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Претенденты на убежище в странах Евросоюза не должны подвергаться психологическому тестированию с целью определить их сексуальную ориентацию, постановил Европейский суд.

Миграционные власти некоторых стран ЕС в отдельных случаях применяли такое тестирование, чтобы принять решение по просьбам об убежище.

Жалоба, по которой принял решение высший суд ЕС, поступила от мужчины из Нигерии, который попросил убежища в стране ЕС, утверждая, что на родине его преследуют за гомосексуальность.

Мужчине отказали в убежище после того, как психологический тест не подтвердил его сексуальную ориентацию.

Постановление Европейского суда имеет силу во всех 28 странах ЕС, поэтому теперь суд в венгерском городе Сегеде вынужден будет пересмотреть дело нигерийского мигранта с его учетом.

Как говорится в решении Европейского суда, для установления ориентации в подобных случаях "могут быть полезны некоторые формы экспертизы", однако суд добавляет, что примененные тесты нарушает право соискателей убежища на неприкосновенность частной жизни. В решении также говорится, что власти стран ЕС должны искать способы проверить достоверность утверждений соискателя.

Европейский суд в декабре 2014 года уже выносил решение по делу о предоставлении убежища в Нидерландах. Суд тогда постановил, что тестирование на сексуальную ориентацию нарушает права соискателей убежища.

В 2013 году Европейский суд постановил, что убежище в ЕС может быть предоставлено гомосексуалам, которые на родине были лишены свободы из-за своей ориентации.

По данным агентства ЕС по основным правам, наиболее часто в Европе ищут убежища гомосексуалы из Африки, с Ближнего Востока и из Чечни.

Что произойдет с нигерийским мигрантом?

Соискатель, имя которого не разглашается - в материалах суда он обозначен только буквой F - теперь имеет больше шансов получить убежище.

Новое решение Европейского суда означает, что в странах ЕС отныне запрещено требовать от соискателей убежища пройти тест на сексуальную ориентацию.

Каково было изначальное решение венгерских властей?

Как говорится в решении Европейского суда, венгерские чиновники не нашли в заявлениях F фундаментальных противоречий, но все равно посчитали, что он не заслуживает доверия.

Их решение было основано на отчете психолога, в который входили:

Результаты предварительного обследования.

Результаты психологического обследования личности.

Результаты психологических тестов (тест Роршаха, тест Сонди, тест "Человек под дождем").

В отчете психолог "пришел к выводу, что подтвердить утверждения F о его сексуальной ориентации невозможно".

Что не так с этими тестами?

F прошел общие психологические тесты, которые используются, чтобы определить тип личности человека и набор его личных качеств.

Как говорится в решении суда, F настаивал, что эти тесты не могли показать, действительно ли он гомосексуален.

В решении суда также говорится, что любые выводы о сексуальной ориентации, которые можно сделать из подобных тестов, могут быть лишь приблизительными. Таким образом, они "представляют лишь ограниченный интерес для целей оценки заявлений соискателя убежища".

В 2010 году Агентство ЕС по основным правам раскритиковало власти Чехии за использование "фаллометрических" тестов на сексуальное возбуждение с целью определения ориентации. Чешские чиновники в ответ заявили, что такое тестирование использовалось только в 10 случаях, с согласия испытуемых.

Венгерский суд, который занимается делом F, ранее цитировал его заявление, в котором F сказал, что его не подвергали физическому обследованию и не требовали от него просматривать порнографические материалы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2015 году в Венгрии ввели усиленные меры, чтобы помешать проникновению мигрантов

Венгрия - исключительный случай?

Нет. Другие страны ЕС тоже проводят психологическое тестирование соискателей убежища, чтобы установить, правду ли они говорят о себе.

Министерство внутренних дел Британии к примеру разработало детальные инструкции по обращению с просьбами об убежище из-за преследования на почве сексуальной ориентации.

Однако в группе IGLA-Europe, отстаивающей права ЛГБТ, говорят, что подходы к таким просьбам об убежище очень разнятся от страны к стране.

В случае с F соискателя заставили проходить тест. В случае, произошедшем в 2014 году в Голландии, несколько мигрантов из Африки сами предложили доказать свою гомосексуальность.

Вынося решение о случае 2014 года Европейский суд постановил, что соискатели убежища не должны подвергаться расспросам о сексуальной ориентации.

В случае с F действовали и другие факторы - он попросил убежища в 2015 году, когда Венгрия была вынуждена принять огромное количество мигрантов - по большей части беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана.

Венгрия тогда возвела на своей границе масштабные заграждения, чтобы не допустить проникновения стремящихся в Германию мигрантов на свою территорию.