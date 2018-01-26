Кандидат Грудинин получил самую негативную оценку на российском ТВ

Правообладатель иллюстрации Svetlana Kholyavchuk/Interpress/TASS Image caption Грудинин попал под медийный каток, считают в КПРФ

Кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина чаще, чем его соперников, критикуют на федеральных телеканалах, выяснила Русская служба Би-би-си. Это уже привело к падению рейтинга директора совхоза: за первые недели активной кампании вдвое выросло число тех, кому не нравится этот кандидат.

Жалобы кандидатов в президенты на необъективность телевидения - такая же неотъемлемая часть российских выборов, как и сама предвыборная кампания. Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов даже написал письмо на имя президента Владимира Путина, в котором рассказал о "шельмовании" кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Сам он вступил в публичную перепалку с корреспондентами издания Life, и его штаб говорит о беспрецедентном давлении со стороны СМИ.

По просьбе Русской службы Би-би-си "Медиалогия" изучила упоминания кандидатов в президенты на федеральных телеканалах в период с 4 декабря по 25 января.

Ожидаемо лидером по упоминаемости оказался действующий президент Владимир Путин: его имя на ТВ упоминалось более 5 тыс раз. Впрочем, ЦИК неоднократно говорил, что это лишь информирование о деятельности президента, а не освещение его кампании.

На втором месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский - его упоминали в 10 раз меньше Путина (506), но как минимум, в два раза чаще, чем кого-либо из остальных его соперников. На третьем- телеведущая Ксения Собчак (265 упоминаний).

Павел Грудинин оказался на четвертом месте с небольшим отрывом от Собчак - 246 упоминаний. Не зарегистрированный кандидатом оппозиционер Алексей Навальный на федеральных каналах с начала декабря упоминался только 58 раз.

Грудинин оказался в лидерах по другому критерию - за период с 4 декабря больше чем у кого-либо из других кандидатов негативных упоминаний на ТВ - 11. На втором месте Собчак - 9 упоминаний в отрицательном ключе, на третьем Жириновский - 4 упоминания (столько же у Навального). Впрочем, этот показатель не абсолютный: в "Медиалогии" подчеркнули, что данные обработаны с помощью автоматического алгоритма.

"Сложно с такой медийной махиной бороться"

В адрес Грудинина по телевидению действительно звучало много критики. Так, телеканалы обратили внимание на то, что коммунист, подавая документы в Центризбирком, не указал наличие зарубежных счетов. В "Воскресном времени" на Первом канале 14 января ведущий Валерий Фадеев иронизировал: "Ну, бывает, забыл человек. Правда, накоплений - денег, акций - оказалось много. Разные оценки: сотни миллионов рублей или даже миллиарды". Грудинина он назвал "бизнесменом-садоводом".

"Что подумают избиратели о коммунистическом кандидате, забывающем о пяти миллиардах рублей, покажут выборы", - добавил Фадеев.

Грудинин уже 16 января на пресс-конференции заявил, что просто не знал о наличии у него двух транзитных счетов за границей. Он подчеркнул, что на этих счетах было 25 млн руб, а не 5 млрд. Сумму в 5 млрд в сюжете Первого канала назвал соперник коммуниста - Жириновский.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сетует на то, что при освещении кампании Грудинина в СМИ не работает принцип равенства: "Основное время освещается деятельность президента, хотя ЦИК не усматривает в этом признаков агитации и считает исключительно информированием". Ющенко также отметил, что телеканалы больше рассказывают "о некой даме из "Дома-2", которой предоставляют эфир в прайм-тайм". Из всех кандидатов "Дом-2" вела только Собчак, впрочем, представитель КПРФ по фамилии ее не назвал.

Жириновский, по словам Ющенко (он также не стал называть имя лидера ЛДПР), всю свою предвыборную кампанию построил на очернении Грудинина.

"Вбрасываются факты о неких миллиардах, которых в природе не существует, тем не менее эти ложные тезисы укореняются в сознании людей, - жалуется коммунист. - Сложно с такой медийной махиной бороться". Он отметил, что на встречах с избирателями кандидату приходится объяснять людям, что о нем по телевидению говорят неправду. "Разъяснять сложно - людям каждый день с голубых экранов промывают мозги", - сказал Ющенко.

Он уверен, что информационные атаки на Грудинина идут без санкции Путина: "Замерили рейтинги ретивые исполнители и испугались. И теперь будут подделывать все, чтобы были результаты выборов, которые они сами себе нарисовали". Ющенко не исключил, что атака на Грудинина курируется из администрации президента.

Критика Грудинина по телевидению связана со стремлением Кремля оживить кампанию, считает политолог Аббас Галлямов. "Она должна выглядеть максимально реалистично, а добиться этого проще всего с помощью войны компроматов", - сказал он.

"Носит некрасивые усы"

Последствия атак на Грудинина в СМИ быстро проявились - по данным Фонда "Общественное мнение", рейтинг одобрения кандидата снизился за январь. По состоянию на 14 января 15% относились к нему положительно, 3% отрицательно. Новый опрос ФОМ от 21 января, с результатами которого ознакомилась Би-би-си, показал, что одобрение Грудинина упало до 11%.

В то же время негативно оценивают кандидата уже 6%. Число респондентов с нейтральным отношением к коммунисту почти не изменилось (10% в середине января и 11% сейчас), процент тех, кто затруднился с оценками, тоже остался практически прежним (3% и 4%, соответственно). Вопрос об отношении к Грудинину задавался только тем, кто о нем слышал (34%).

"Снижение рейтинга одобрения - это прямое следствие того, как рассказывают о его кампании в СМИ", - сказал Би-би-си аналитик ФОМ Григорий Кертман. По его мнению, у Грудинина большие шансы повысить известность: "К выборам о нем будет знать подавляющее большинство". Впрочем, как повышение узнаваемости отразится на рейтингах одобрения Грудинина, социолог пока сказать затруднился: "Сейчас антирейтинг высокий, но динамика возможна любая".

Среди положительных качеств Грудинина опрошенные ФОМом граждане упоминают, в первую очередь, его "многообещающую программу" и "правильные мысли". 4% отметили именно эти черты кандидата, отвечая на открытый вопрос социологов, чем им нравится этот кандидат. Импонирует поклонникам Грудинина и его успешная работа в совхозе имени Ленина - об этом заявили 2%.

Те, кто к кандидату относится отрицательно, объяснили свою позицию, тем, что у него "много денег за границей" - это отметили 2%.

Кроме того, по мнению 1%, Грудинин "вор, махинатор, 5 млрд украл", столько же респондентов недовольны тем, что он "миллиардер, продает землю", и столько же отметили, что Грудинин "отрицает Бога", и носит "некрасивые усы".

Вытолкнуть коммуниста в оппозиционное поле

17% из тех, кто знает Грудинина, уверены, что он всерьёз намерен бороться за победу. Впрочем, по мнению 9%, у директора совхоза нет искреннего желания победить. Столько же респондентов не смогли ответить на вопрос о целях кандидата.

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/Interpress/TASS Image caption Половина россиян уверены, что одними коммунистами электорат Грудинина не ограничивается

Возможность проголосовать за Грудинина на выборах допускают для себя 17%. Для 68% поддержка этого кандидата исключена. Еще 6% отказались отвечать на вопрос социологов, а 9% - затруднились.

Каждый пятый считает, что директора совхоза на президентских выборах поддержат только сторонники коммунистов, показал опрос ФОМ. Большинство (48%) уверены, что за Грудинина будут голосовать и другие люди, 30% на этот вопрос ответить затруднились.

Кремль хочет вытолкнуть Грудинина в оппозиционное поле, уверен политолог Галлямов. "Если этого не сделать, он будет отбирать голоса у Путина. Если сделать - у Жириновского и Собчак. Кремль пытается сделать голосование за Грудинина максимально некомфортным именно для лоялистов", - добавил он.