Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption В 2017 году Кейси Аффлек получил "Оскара" в категории "лучший актер"

Лауреат премии "Оскар" прошлого года Кейси Аффлек решил не принимать участия в церемонии присуждения "Оскаров" в этом году, сообщил его публицист.

Согласно сложившейся традиции, Аффлек, получивший "Оскара" в 2017 году в категории "лучший актер" за роль в фильме "Манчестер у моря", должен был вручить награду лучшей актрисе в этом году.

Но на Кейси Аффлека, брата голливудской звезды Бена Аффлека, подали в суд две женщины, обвиняющие его в сексуальных домогательствах в 2010 году.

Сам он отвергает все обвинения. Оба судебных дела закончились мировым соглашением.

В 2010 году актрисы Аманда Уайт и Магдалена Горка обратились в суд, жалуясь на поведение Кейси Аффлека во время съемок фильма "Я все еще здесь".

Горка утверждала, что общение с Аффлеком нанесло ей психологическую травму, какой она не переживала за всю свою карьеру, а Уайт заявила о практически ежедневном шквале ремарок и намеков с сексуальным подтекстом, а также о нежелательных поползновениях в ее адрес со стороны других участников съемочной группы. По ее словам, все это происходило в присутствии Аффлека, который никак не пресекал эти действия.

Кроме того, Аманда Уайт утверждала тогда, что Аффлек отказывался заплатить ей жалованье, потому что она не согласилась провести с ним ночь в номере отеля.

В свою очередь Магдалена Горка заявляла, что Афллек, хотя и был в то время женат, пробрался к ней в постель, когда она спала.

Адвокаты актера утверждали, что женщины выдвинули обвинения против Аффлека, надеясь таким образом поживиться.

В интервью New York Times Аффлек сообщил, что в итоге все стороны остались довольны мировым соглашением. "Мне было больно и неприятно [от этих обвинений], и я уверен все остальные чувствовали то же самое, но это в прошлом", - сказал он.

Почему эта история всплыла снова?

Аффлек решил не приходить на церемонию вручения "Оскаров" после того, как интернет-петицию, требовавшую не допускать его до церемонии, подписали почти 20 тысяч человек.

Церемония вручения "Оскаров" состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

Об обвинениях восьмилетней давности в адрес Аффлека вновь всплыли на поверхность в связи со скандалом вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Эти обвинения привели к возникновению глобального движения под хэштегом #MeToo ("Меня тоже"), в рамках которого женщины рассказывают об имевших с ними место случаях домогательств и сексуального насилия.

Более 300 актрис, режиссеров и авторов киносценариев начали кампанию Times Up (Время пришло), для борьбы с сексуальными домогательствами в киноиндустрии и других сферах экономики.