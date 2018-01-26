Несколько мужчин-звезд Би-би-си согласились на урезание зарплаты

Image caption Никки Кэмпбелл, Хью Эдвардс, Джереми Вайн и Джон Хамфрис (слева направо) подтвердили, что готовы на сокращение зарплаты

Звездные ведущие Би-би-си согласились на урезание зарплаты после обвинений в адрес корпорации в неравных условиях оплаты труда для мужчин и женщин.

Никки Кэмпбелл - в числе тех, кто согласился на сокращение зарплаты. Он заявил об этом в эфире своей радиопрограммы Breakfast.

Также прямо или косвенно о таких намерениях заявили Джереми Вайн, Джон Хамфрис и Хью Эдвардс. Пока неизвестно, кто из них подтвердил свои намерения официально.

Компания также ведет переговоры с редактором бюро Северной Америки Джоном Сопелом.

Какая часть зарплат будет урезана, пока не известно.

На следующей неделе будут опубликованы результаты проверки условий оплаты труда мужчин и женщин на Би-би-си, проведенной независимым аудитором.

С чего все началось

Согласию ведущих на сокращение зарплаты предшествовал уход с должности Керри Грейси, редактора в китайском бюро. Причиной ухода она назвала неравную оплату труда мужчин и женщин-редакторов, возглавляющих международные бюро Би-би-си. Она вернулась на свое прежнее место - в редакцию теленовостей, и заявила, что ждет равной с мужчинами оплаты.

В июле 2017 года Би-би-си обнародовала зарплаты своих звезд, зарабатывающих более 150 тыс. фунтов (214 тыс. долларов) в год, две трети из которых - мужчины.

Джереми Вайн - ведущий Radio 2 - между 700 и 749 тыс. фунтов (998 тыс. и 1 млн долларов)

- ведущий Radio 2 - между 700 и 749 тыс. фунтов (998 тыс. и 1 млн долларов) Джон Хамфрис - ведущий программы Today - между 600 и 649,9 тыс. фунтов (855 и 926 тыс. долларов)

- ведущий программы Today - между 600 и 649,9 тыс. фунтов (855 и 926 тыс. долларов) Хью Эдвардс - ведущий новостей - между 550 и 599,9 тыс. фунтов (784 и 855 тыс. долларов)

- ведущий новостей - между 550 и 599,9 тыс. фунтов (784 и 855 тыс. долларов) Никки Кэмпбелл - ведущий Radio 5 - между 400 и 499,9 тыс. фунтов (570 и 712 тыс. долларов)

- ведущий Radio 5 - между 400 и 499,9 тыс. фунтов (570 и 712 тыс. долларов) Джон Сопел - редактор бюро в Северной Америке - между 200 и 249 тыс. фунтов (285 и 355 тыс. долларов)

Самым высокооплачиваемым ведущим оказался Крис Эванс, ведущий утреннего шоу на BBC Radio 2 - его годовой заработок в 2016-2017 годах составил 2,2 - 2,25 млн фунтов стерлингов (3,1 - 3,2 млн долларов).

Женщиной-ведущей с самой высокой зарлатой стала Клаудия Уинклман, но ее заработок все равно гораздо меньше - между 450 и 500 тыс. фунтов (641 и 712 тыс. долларов).

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Керри Грэйси опубликовала открытое письмо с объяснением причин своего ухода

Редактор Би-би-си Амол Раджан говорит, что в то время как в индустрии развлечений конкуренция только обостряется, в новостях происходит противоположное.

"Многие из тех, кому сейчас урезают зарплату, несколько лет назад получили весьма щедрые предложения", - замечает он.

"Теперь все меняется - и ведущие признают, что оплата должна уравняться".

Зарплата и справедливость

Грэйси в ближайшее время встретится с генеральным директором Би-би-си Тони Холлом, его заместителем Энн Булфорд и начальницей новостной службы Фран Ансуорт.

Встреча будет посвящена решению проблемы по устранению разницы в зарплатах сотрудников-мужчин и женщин.

До претензий Грэйси Би-би-си опубликовала два отчета по этой теме:

В октябре прошлого года, как и все крупные организации, Би-би-си представила доклад, где говорилось, что разница в зарплатах мужчин и женщин составила 9,3 процента против 18,1 процента в целом по Британии

В другом исследовании, посвященном ситуации среди персонала низшего звена, говорилось, что систематической дискриминации по половому не обнаружено

Новый отчет о разнице в зарплатах ведущих, редакторов и корреспондентов будет опубликован в конце января - начале февраля

Тони Холл пообещал ликвидировать разрыв к 2020 году, отмечая, что компания должна быть примером достижения справедливости в оплате и равном представлении обоих полов.