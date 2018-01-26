Несколько мужчин-звезд Би-би-си согласились на урезание зарплаты
Звездные ведущие Би-би-си согласились на урезание зарплаты после обвинений в адрес корпорации в неравных условиях оплаты труда для мужчин и женщин.
Никки Кэмпбелл - в числе тех, кто согласился на сокращение зарплаты. Он заявил об этом в эфире своей радиопрограммы Breakfast.
Также прямо или косвенно о таких намерениях заявили Джереми Вайн, Джон Хамфрис и Хью Эдвардс. Пока неизвестно, кто из них подтвердил свои намерения официально.
Компания также ведет переговоры с редактором бюро Северной Америки Джоном Сопелом.
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Какая часть зарплат будет урезана, пока не известно.
На следующей неделе будут опубликованы результаты проверки условий оплаты труда мужчин и женщин на Би-би-си, проведенной независимым аудитором.
С чего все началось
Согласию ведущих на сокращение зарплаты предшествовал уход с должности Керри Грейси, редактора в китайском бюро. Причиной ухода она назвала неравную оплату труда мужчин и женщин-редакторов, возглавляющих международные бюро Би-би-си. Она вернулась на свое прежнее место - в редакцию теленовостей, и заявила, что ждет равной с мужчинами оплаты.
В июле 2017 года Би-би-си обнародовала зарплаты своих звезд, зарабатывающих более 150 тыс. фунтов (214 тыс. долларов) в год, две трети из которых - мужчины.
- Джереми Вайн - ведущий Radio 2 - между 700 и 749 тыс. фунтов (998 тыс. и 1 млн долларов)
- Джон Хамфрис - ведущий программы Today - между 600 и 649,9 тыс. фунтов (855 и 926 тыс. долларов)
- Хью Эдвардс - ведущий новостей - между 550 и 599,9 тыс. фунтов (784 и 855 тыс. долларов)
- Никки Кэмпбелл - ведущий Radio 5 - между 400 и 499,9 тыс. фунтов (570 и 712 тыс. долларов)
- Джон Сопел - редактор бюро в Северной Америке - между 200 и 249 тыс. фунтов (285 и 355 тыс. долларов)
Самым высокооплачиваемым ведущим оказался Крис Эванс, ведущий утреннего шоу на BBC Radio 2 - его годовой заработок в 2016-2017 годах составил 2,2 - 2,25 млн фунтов стерлингов (3,1 - 3,2 млн долларов).
Женщиной-ведущей с самой высокой зарлатой стала Клаудия Уинклман, но ее заработок все равно гораздо меньше - между 450 и 500 тыс. фунтов (641 и 712 тыс. долларов).
Редактор Би-би-си Амол Раджан говорит, что в то время как в индустрии развлечений конкуренция только обостряется, в новостях происходит противоположное.
"Многие из тех, кому сейчас урезают зарплату, несколько лет назад получили весьма щедрые предложения", - замечает он.
"Теперь все меняется - и ведущие признают, что оплата должна уравняться".
Зарплата и справедливость
Грэйси в ближайшее время встретится с генеральным директором Би-би-си Тони Холлом, его заместителем Энн Булфорд и начальницей новостной службы Фран Ансуорт.
Встреча будет посвящена решению проблемы по устранению разницы в зарплатах сотрудников-мужчин и женщин.
До претензий Грэйси Би-би-си опубликовала два отчета по этой теме:
- В октябре прошлого года, как и все крупные организации, Би-би-си представила доклад, где говорилось, что разница в зарплатах мужчин и женщин составила 9,3 процента против 18,1 процента в целом по Британии
- В другом исследовании, посвященном ситуации среди персонала низшего звена, говорилось, что систематической дискриминации по половому не обнаружено
- Новый отчет о разнице в зарплатах ведущих, редакторов и корреспондентов будет опубликован в конце января - начале февраля
Тони Холл пообещал ликвидировать разрыв к 2020 году, отмечая, что компания должна быть примером достижения справедливости в оплате и равном представлении обоих полов.