Пожар в больнице в Южной Корее: десятки погибших и пострадавших

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Причины пожара остаются неизвестными

Пожар в больнице в Южной Корее привел к гибели не менее 37 человек, более 70 человек пострадали.

Предполагается, что пожар возник в приемном покое больницы Седжон в городе Милянг на юго-востоке страны.

В это время в здании больницы и в соседнем доме для престарелых находилось примерно 200 пациентов.

Этот пожар стал крупнейшим по числу жертв в истории страны за почти десятилетие. Ожидается, что количество погибших возрастет, так как многие из спасенных находятся в критическом состоянии.

По словам пожарных, все погибшие задохнулись в дыму. Среди них три сотрудника больницы - доктор, медсестра и фельдшер.

Ранее полиция сообщала о 41 погибшем.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вероятно, пожар вспыхнул в приемном покое больницы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Этот пожар стал крупнейшим по числу жертв в истории страны за почти десятилетие

Город Милянг расположен в 270 км к юго-востоку от Сеула.

Эта больница специализируется в области лечения и ухода за пожилыми людьми, сообщают корейские СМИ.

Власти указывают, что причина пожара до сих пор остается неизвестной. Однако местные телеканалы сообщили, что в больнице отсутствовала автоматическая система пожаротушения с водяными спринклерами.

По существующим стандартам, больничное здание не обязано иметь такую систему, однако она была установлена в соседнем здании дома для престарелых в преддверии вступления в силу закона, который делает наличие подобных систем обязательным с 30 июня.

Как сообщил глава пожарной службы города Чой Ман Ву, пожар начался около 07.30 по местному времени. На его тушение потребовалось почти три часа.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пожар тушили в течение трех часов

Из дома для престарелых успешно эвакуировали 94 человека.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание в связи с пожаром в больнице Милянга.

Эта больница открылась в 2008 году и вместе с домом для престарелых вмещает около 200 человек.

Штат больницы - около 35 сотрудников.

В конце декабря пожар в фитнес-центре города Чечхон в 168 км к юго-востоку от Сеула унес жизни 29 человек, еще 26 человек пострадали.