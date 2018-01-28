Полиция штурмовала офис Навального "из-за заложенной бомбы"

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В воскресенье утром московская полиция ворвалась в столичный офис Фонда борьбы с коррупцией, для чего полицейским пришлось выпилить дверь болгаркой. Официальная причина рейда - якобы заложенная в помещении бомба.

В это время в офисе ФБК шла прямая трансляция программы новостей "Навальный LIVE", и на записи видно, как полиция прерывает прямой эфир.

Директор ФБК Роман Рубанов написал в "Твиттере", что ведущего новостей обвиняют в заложении бомбы.

В воскресенье в Москве я ряде других российских городов должны состояться уличные акции протеста в поддержку призыва Алексея Навального бойкотировать президентские выборы, назначенные на 18 марта.

В пятницу полиция задержала несколько волонтеров, выходящих из московского штаба Алексея Навального, в том числе одного несовершеннолетнего.

По словам глава штаба Сергея Бойко, задержанные волонтеры ничего не расклеивали, но с собой у них было порядка 100 листовок - их забрали.

Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции "Забастовка избирателей" после того, как Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости.

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"У нас всю неделю полиция приходит в штабы. У нас практически не осталось штабов, в которые не приходили сотрудники полиции, не изымали листовки и не писали бы протоколы", - заявил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов.

Он уточнил, что акции согласованы в 95 городах, а всего их планируют провести в 118-ти. В ряде городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Уфу, соратники Навального мероприятия согласовать не смогли.

Задержания и обыски в регионах

В пятницу в Уфе была задержана координатора штаба Навального Лилия Чанышева. Она рассказала, что ей вменяют статью 20.2 часть 8 КоАП РФ за призыв к несанкционированному мероприятию.

В Петербурге полицейские задержали сотрудника штаба Навального Михаила Сосина. Его отпустили из отдела полиции, составив протокол об уклонении от исполнения административного наказания. По словам Сосина, в полиции не уточнили, о каком именно штрафе идет речь.

В региональном штабе Навального в Калининграде полиция изъяла листовки, постеры и наклейки, подготовленные для проведения акции 28 января. "Действуют бесцеремонно, заявили, что будут изымать и компьютеры. Документов на право обыска не предъявляли", - рассказали в штабе.

Наклейки в поддержку "Забастовки избирателей" изъяли также из штаба в Южно-Сахалинске, рассказал "Медиазоне" организатор акции Степан Лосев.

В Омске полицейские задержали координатора местного штаба Навального Ольгу Картавцеву и составили в отношении нее два административных протокола, сообщается в группе "Команда Навального - Омск" в социальной сети "ВКонтакте".

Первомайский районный суд Кирова в пятницу арестовал двух сторонников Навального по административным делам. Как рассказал "ОВД-Инфо" координатор местного штаба Навального Антон Метелев, его помощника Георгия Успенского арестовали на пять суток за организацию несогласованной акции 7 октября, а волонтер штаба Ричард Роуз получил трое суток ареста за неуплату штрафа.