США расширили санкции против России

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Минфин США ввел новые санкции против России. В расширенный список включены 21 физическое лицо и 21 российская организация.

Речь в данном случае идет о расширении санкционных мер, которые США применяют к России с 2014 года, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. В прошлом году президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий США ввести новые санкции.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте американского минфина, среди компаний, попавших под санкции, оказались "Силовые машины" миллиардера Алексея Мордашова, а также входящая в "Ростех" компания "Технопромэкспорт", с которой судилась корпорация Siemens из-за поставок турбин в Крым.

В списке также оказались польская компания Doncoaltrade, компания "Внешторгсервис", объединившая крупнейшие шахты и промышленные предприятия неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подконтрольный беглому украинскому олигарху Сергею Курченко "Газ-Альянс", а также компания "Евро Полис", которая, как писало издание "Фонтанка", связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Также в список внесены 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом", в том числе его страховое общество и дочерний банк нефтяной компании под руководством Владимира Богданова.

Среди физических лиц, которых коснулись ограничения, упомянуты заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и руководитель "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

В августе прошлого года санкции против Черезова, Грабчака и Топор-Гилки, а также компаний-партнеров Siemens в России ввел Евросоюз. В коммюнике о введении новых санкций подчеркивалось, что создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя "поддерживает их отделение от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость" страны.

29 января, как ожидается, будет опубликован американский "кремлевский доклад", который позволит США ввести санкции в отношении чиновников и представителей бизнеса, близких к президенту России Владимиру Путину.