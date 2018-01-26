Кинотеатр "Пионер" отказался от показа "Смерти Сталина"
Кинотеатр "Пионер" объявил, что прекращает показ британской комедии "Смерть Сталина", лишенной прокатного удостоверения. Фильм показывали всего два дня и продолжали продавать билеты, несмотря на запрет министерства культуры России.
"Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина". Деньги за билеты будут возвращены. По всем вопросам просим обращаться в министерство культуры Российской Федерации", - говорится в сообщении кинотеатра в "Фейсбуке".
"Пионер" оставался единственным кинотеатром, который не отказался от показа "Смерти Сталина" после того, как минкультуры отозвало у него прокатное удостоверение - документ, без которого кинотеатры в России не имеют права демонстрировать фильмы.
Фильм начали показывать в "Пионере" в четверг, 25 января. Когда первый сеанс еще продолжался, в минкульте заявили, что после проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа без прокатного удостоверения, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении.
- "Смерть Сталина" вышла на экран в Москве, несмотря на запрет
- "Там совершенно прекрасный Берия": зрители о "Смерти Сталина"
- "Собрание идиотов": почему деятелям культуры не понравилась комедия "Смерть Сталина"
Первый, закрытый показ "Смерти Сталина" в России состоялся еще 18 декабря в торговом центре "Атриум". А 22 января спецпоказ фильма, на котором присутствовали режиссер Никита Михалков, продюсер Леонид Верещагин и зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, прошел в министерстве культуры.
На следующий день деятели культуры выступили с обращением к главе минкульта Владимиру Мединскому с требованием не допустить показ картины. Режиссеры Михалков и Владимир Бортко, писатель Юрий Поляков и другие в своем письме назвали картину "злобной и абсолютно неуместной якобы "комедией", очерняющей память о наших гражданах, победивших фашизм".
23 января, за два дня до официальной премьеры фильма, министерство культуры заявило об отзыве уже выданного прокатного удостоверения. Этот случай стал первым в российской практике.