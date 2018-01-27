Демократическая партия США "гонит волну" и хочет захватить конгресс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демократы надеются на значительную, если не сокрушительную победу на ноябрьских выборах в конгресс

В американской печати все чаще мелькает словосочетание wave election, "волновые выборы". У политологов нет четкого определения этого термина. Грубо говоря, так называют выборы, на которых одна большая американская партия одерживает внушительную победу над другой.

"Волновыми" были выборы в конгресс 2006 года, когда демократы разбили республиканцев, или 2010-го, когда республиканцы ответили им тем же.

В последние месяцы все чаще кажется, что в ноябре этого года демократы погонят волну, которая сметет как минимум палату представителей, а то и сенат. Для того чтобы забрать большинство в сенате США, им потребуется настоящий девятый вал, поскольку в этом году демократам предстоит отстаивать в верхней палате конгресса 26 мандатов, а республиканцам - всего десяток.

Но если случится цунами, то оппозиция получит большинство и в сенате. Выборы президента состоятся лишь в 2020 году, но Трамп может до этого и не дотянуть: завоевав большинство в палате представителей, демократы наверняка начнут процедуру импичмента, о чем часть из них не перестает судачить с ноября 2016-го. Их лидеры таких разговоров пока не поощряют, но, получив большинство в палате, они сменят пластинку.

Даже в случае цунами, то есть захвата обеих палат, демократы вряд ли добьются смещения Трампа с должности, как республиканцам не удалось скинуть в свое время Билла Клинтона, но президент сделается практически бессилен. Даже сейчас ему не удалось, например, отменить медицинскую перестройку Барака Обамы.

Настоящая волна

На первый взгляд, у демократов все больше причин рассчитывать на волну. Даже в начале прошлого года, когда они проигрывали все внеочередные выборы (обычно проводившиеся для замены законодателей, которые при Трампе были взяты в правительство), демократы набирали неожиданно много голосов.

Потом по стране прокатилась настоящая волна, когда демократы отвоевали 34 места в легислатурах штатов, а республиканцы - всего четыре.

Правообладатель иллюстрации Patty Schachtner Image caption Демократ Пэтти Шэктнер одержала убедительную победу в республикански настроенном округе штата Висконсин

В пошлый вторник правящая партия потерпела 34-й провал, на сей раз в 10-м округе Висконсина, где ее кандидат Адам Ярчоу проиграл выборы в сенат штата местному патологоанатому, демократке Пэтти Шэктнер.

Они боролись за место сенатора-республиканца Шейлы Харсдорф, которую губернатор Висконсина Скотт Уокер назначил своим министром сельского хозяйства.

"Обычно это место было нашим, - сказал после выборов спикер палаты представителей США республиканец Пол Райан, который представляет Висконсин в конгрессе. - Да, я думаю, нам надо обратить на случившееся внимание".

Округ, о котором идет речь, считался надежно республиканским. В 2012 году республиканец Митт Ромни победил там с отрывом в 6%, а Харсдорф в 2016 году - с отрывом в 26%, Трамп тоже выиграл там легко, с перевесом в 17%.

Теперь же Шэктнер же победила республиканца Ярчоу с отрывом в 9%. По иронии судьбы, четыре года назад Ярчоу сделался членом висконсинской легислатуры, разгромив на выборах сына Шэктнер. И республиканцы не в состоянии свалить его поражение на то, что он был некудышным кандидатом, как их провалившийся претендент на место сенатора от республиканской Алабамы Рой Мур, обвиненный в приставаниях к юным девушкам.

По стопам Висконсина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пол Райан призвал республиканцев задуматься о результатах специальных выборов в Висконсине

Губернатор штата Уокер заметил, что поражение Ярчоу было "первым звоночком" для Республиканской партии. По словам либерального комментатора Washington Post Юджина Дионна, этот результат показывает, что Трамп продолжает терять поддержку у народа.

"Если вас с души воротит от хаоса, раздоров и мерзостей трамповского президентства, если вы устали от лжи, которую несут он и его аппаратчики, не отчаивайтесь, - писал Дионн в статье, озаглавленной "Готовы к ноябрьской антитрамповской волне? Взгляните на Висконсин!" - Большинство других американцев настроены точно так же!"

По словам Дионна, триумф демократов в Висконсине особенно знаменателен, поскольку, наряду с Мичиганом и Пенсильванией, он был одним из тех штатов, которые обеспечили Трампу решающую победу в коллегии выборщиков.

Штат был колыбелью американского прогрессизма. Демократы побеждали там на всех президентских выборах с 1998 по 2012 год, но Хиллари Клинтон в 2016-ом самонадеянно решила, что Висконсин у нее в кармане, и объезжала его стороной.

"Десять месяцев - это вечность в политике, - писал Джеймс Хоуман, другой комментатор Washington Post. - Но поразительная победа демократов на внеочередных выборах в сердце трамповской вотчины наводит на мысль о том, что зреет синее [демократическое] цунами".

Легкая паника

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рой Мур не смог избраться в сенат от штата Алабама, что стало первым поражением там республиканцев за 25 лет

"Висконсинский провал" привел часть республиканцев в легкую панику. Не случайно пару дней спустя Трамп заехал в 18-й избирательный округ Пенсильвании, где тоже предстоят внеочередные выборы.

13 марта тамошние граждане будут выбирать замену конгрессмену-республиканцу Тиму Мерфи, который слыл ярым противником абортов, но попался на том, что просил любовницу сделать аборт. Мерфи с позором подал в отставку, и на освободившееся место претендуют республиканец Боб Сэккон и демократ Конор Лэм.

На первый взгляд, схватка неравная. В 2016 году Трамп победил в 18-м округе с перевесом почти в 20%. Округ настолько республиканский, что проштрафившийся Мерфи в прошлом дважды баллотировался от него в блестящем одиночестве, поскольку ни один демократ не рискнул с ним сразиться. Последний демократ, который на это решился, проиграл Мерфи с дефицитом почти в 30%.

Но, обжегшись на молоке Висконсина, республиканцы начали дуть на пенсильванскую воду и бросают на помощь Сэккону деньги, политтехнологов и добровольцев, а в тот четверг бросили и Трампа. Официально он приезжал в 18-й округ для того, чтобы пропагандировать проведенное республиканцами сокращение налогов, но попутно выступил на митинге и агитировал за Сэккона.

Вице-президент Майк Пенс планирует до 13 марта посетить округ несколько раз. После 34 поражений республиканцы не хотят 35-го, поэтому бросают все свои силы на округ, в котором, казалось бы, победа им и так гарантирована.

Мужчины и Трамп

Демократов окрыляет не только полоса побед - порой в самых безнадежных местах, - но и длинная череда законодателей-республиканцев, которые уходят на покой и не будут выставляться на ноябрьских выборах этого года. Причин такого массового исхода несколько, но одна из главных - это перспектива поражения.

Пока с дистанции уже превентивно сошли 29 конгрессменов от правящей партии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Республиканцы пытаются понять, помогает ли кандидатам поддержка президента Трампа - или скорее наоборот

Окрыляет оппозицию и рекордно низкие рейтинги Трампа, особенно среди женщин, сотни тысяч которых отметили в прошлую субботу первую годовщину его правления маршами протеста.

С другой стороны, последние опросы показывают рост его популярности среди мужчин, 52% которых проголосовали за него на выборах 2016 года. Согласно экзит-поллам, многим из них импонировал его мужественный образ. Другие голосовали за него, чтобы выразить протест против политкорректности, пишет та же Washington Post.

Как показал недавний опрос Си-эн-эн, в последнее время рейтинг Трампа среди мужчин в целом подскочил на 8% и достиг 49%. Его деятельность одобряют и 49% мужчин-миллениалов без высшего образования.

Рейтинг Трампа растет даже среди мужчин из таких групп населения, у которых республиканцы вообще не в чести. По данным журнала Atlantic, им довольны 23% афроамериканцев (против 11% афроамериканок). Это гораздо больше, чем пропорция чернокожих, которые за него полтора года назад голосовали.

Либеральный журнал находит поразительным, что рейтинг Трампа среди латиноамериканцев старше 50 лет превышает 40%. Принято считать, что непримиримая позиция трампистов по нелегальной миграции отталкивает латиноамериканцев от президента.

Очевидно, не всех.