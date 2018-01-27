Демократическая партия США "гонит волну" и хочет захватить конгресс
В американской печати все чаще мелькает словосочетание wave election, "волновые выборы". У политологов нет четкого определения этого термина. Грубо говоря, так называют выборы, на которых одна большая американская партия одерживает внушительную победу над другой.
"Волновыми" были выборы в конгресс 2006 года, когда демократы разбили республиканцев, или 2010-го, когда республиканцы ответили им тем же.
В последние месяцы все чаще кажется, что в ноябре этого года демократы погонят волну, которая сметет как минимум палату представителей, а то и сенат. Для того чтобы забрать большинство в сенате США, им потребуется настоящий девятый вал, поскольку в этом году демократам предстоит отстаивать в верхней палате конгресса 26 мандатов, а республиканцам - всего десяток.
Но если случится цунами, то оппозиция получит большинство и в сенате. Выборы президента состоятся лишь в 2020 году, но Трамп может до этого и не дотянуть: завоевав большинство в палате представителей, демократы наверняка начнут процедуру импичмента, о чем часть из них не перестает судачить с ноября 2016-го. Их лидеры таких разговоров пока не поощряют, но, получив большинство в палате, они сменят пластинку.
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Даже в случае цунами, то есть захвата обеих палат, демократы вряд ли добьются смещения Трампа с должности, как республиканцам не удалось скинуть в свое время Билла Клинтона, но президент сделается практически бессилен. Даже сейчас ему не удалось, например, отменить медицинскую перестройку Барака Обамы.
Настоящая волна
На первый взгляд, у демократов все больше причин рассчитывать на волну. Даже в начале прошлого года, когда они проигрывали все внеочередные выборы (обычно проводившиеся для замены законодателей, которые при Трампе были взяты в правительство), демократы набирали неожиданно много голосов.
Потом по стране прокатилась настоящая волна, когда демократы отвоевали 34 места в легислатурах штатов, а республиканцы - всего четыре.
В пошлый вторник правящая партия потерпела 34-й провал, на сей раз в 10-м округе Висконсина, где ее кандидат Адам Ярчоу проиграл выборы в сенат штата местному патологоанатому, демократке Пэтти Шэктнер.
Они боролись за место сенатора-республиканца Шейлы Харсдорф, которую губернатор Висконсина Скотт Уокер назначил своим министром сельского хозяйства.
"Обычно это место было нашим, - сказал после выборов спикер палаты представителей США республиканец Пол Райан, который представляет Висконсин в конгрессе. - Да, я думаю, нам надо обратить на случившееся внимание".
Округ, о котором идет речь, считался надежно республиканским. В 2012 году республиканец Митт Ромни победил там с отрывом в 6%, а Харсдорф в 2016 году - с отрывом в 26%, Трамп тоже выиграл там легко, с перевесом в 17%.
Теперь же Шэктнер же победила республиканца Ярчоу с отрывом в 9%. По иронии судьбы, четыре года назад Ярчоу сделался членом висконсинской легислатуры, разгромив на выборах сына Шэктнер. И республиканцы не в состоянии свалить его поражение на то, что он был некудышным кандидатом, как их провалившийся претендент на место сенатора от республиканской Алабамы Рой Мур, обвиненный в приставаниях к юным девушкам.
По стопам Висконсина
Губернатор штата Уокер заметил, что поражение Ярчоу было "первым звоночком" для Республиканской партии. По словам либерального комментатора Washington Post Юджина Дионна, этот результат показывает, что Трамп продолжает терять поддержку у народа.
"Если вас с души воротит от хаоса, раздоров и мерзостей трамповского президентства, если вы устали от лжи, которую несут он и его аппаратчики, не отчаивайтесь, - писал Дионн в статье, озаглавленной "Готовы к ноябрьской антитрамповской волне? Взгляните на Висконсин!" - Большинство других американцев настроены точно так же!"
По словам Дионна, триумф демократов в Висконсине особенно знаменателен, поскольку, наряду с Мичиганом и Пенсильванией, он был одним из тех штатов, которые обеспечили Трампу решающую победу в коллегии выборщиков.
Штат был колыбелью американского прогрессизма. Демократы побеждали там на всех президентских выборах с 1998 по 2012 год, но Хиллари Клинтон в 2016-ом самонадеянно решила, что Висконсин у нее в кармане, и объезжала его стороной.
"Десять месяцев - это вечность в политике, - писал Джеймс Хоуман, другой комментатор Washington Post. - Но поразительная победа демократов на внеочередных выборах в сердце трамповской вотчины наводит на мысль о том, что зреет синее [демократическое] цунами".
Легкая паника
"Висконсинский провал" привел часть республиканцев в легкую панику. Не случайно пару дней спустя Трамп заехал в 18-й избирательный округ Пенсильвании, где тоже предстоят внеочередные выборы.
13 марта тамошние граждане будут выбирать замену конгрессмену-республиканцу Тиму Мерфи, который слыл ярым противником абортов, но попался на том, что просил любовницу сделать аборт. Мерфи с позором подал в отставку, и на освободившееся место претендуют республиканец Боб Сэккон и демократ Конор Лэм.
На первый взгляд, схватка неравная. В 2016 году Трамп победил в 18-м округе с перевесом почти в 20%. Округ настолько республиканский, что проштрафившийся Мерфи в прошлом дважды баллотировался от него в блестящем одиночестве, поскольку ни один демократ не рискнул с ним сразиться. Последний демократ, который на это решился, проиграл Мерфи с дефицитом почти в 30%.
Но, обжегшись на молоке Висконсина, республиканцы начали дуть на пенсильванскую воду и бросают на помощь Сэккону деньги, политтехнологов и добровольцев, а в тот четверг бросили и Трампа. Официально он приезжал в 18-й округ для того, чтобы пропагандировать проведенное республиканцами сокращение налогов, но попутно выступил на митинге и агитировал за Сэккона.
Вице-президент Майк Пенс планирует до 13 марта посетить округ несколько раз. После 34 поражений республиканцы не хотят 35-го, поэтому бросают все свои силы на округ, в котором, казалось бы, победа им и так гарантирована.
Мужчины и Трамп
Демократов окрыляет не только полоса побед - порой в самых безнадежных местах, - но и длинная череда законодателей-республиканцев, которые уходят на покой и не будут выставляться на ноябрьских выборах этого года. Причин такого массового исхода несколько, но одна из главных - это перспектива поражения.
Пока с дистанции уже превентивно сошли 29 конгрессменов от правящей партии.
Окрыляет оппозицию и рекордно низкие рейтинги Трампа, особенно среди женщин, сотни тысяч которых отметили в прошлую субботу первую годовщину его правления маршами протеста.
С другой стороны, последние опросы показывают рост его популярности среди мужчин, 52% которых проголосовали за него на выборах 2016 года. Согласно экзит-поллам, многим из них импонировал его мужественный образ. Другие голосовали за него, чтобы выразить протест против политкорректности, пишет та же Washington Post.
Как показал недавний опрос Си-эн-эн, в последнее время рейтинг Трампа среди мужчин в целом подскочил на 8% и достиг 49%. Его деятельность одобряют и 49% мужчин-миллениалов без высшего образования.
Рейтинг Трампа растет даже среди мужчин из таких групп населения, у которых республиканцы вообще не в чести. По данным журнала Atlantic, им довольны 23% афроамериканцев (против 11% афроамериканок). Это гораздо больше, чем пропорция чернокожих, которые за него полтора года назад голосовали.
Либеральный журнал находит поразительным, что рейтинг Трампа среди латиноамериканцев старше 50 лет превышает 40%. Принято считать, что непримиримая позиция трампистов по нелегальной миграции отталкивает латиноамериканцев от президента.
Очевидно, не всех.