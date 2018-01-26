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В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что его политика приоритета американских экономических интересов не означает стремление к самоизоляции.

"Америка прежде всего, но не сама по себе," - так Трамп описал свой подход к международной торгвле.

"Америка прежде всего" - предвыборный лозунг Трампа. Его избиратели ожидают от президента мер по защите американских рабочих мест и бизнеса от зарубежных конкурентов.

На прошлой неделе Китай и Южная Корея раскритиковали США после введения новых пошлин на импорт стиральных машин и солнечных батарей.

"Я здесь, чтобы сказать одну простую вещь - сейчас как никогда выгодно нанимать людей, строить, инвестировать и расти в США. Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны," - заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что США под его руководством добились роста основных экономических показателей.

Во время его речи министерство торговли США выпустило новый отчет по экономическому росту, пересмотрев цифру за последний квартал прошлого года. Новая цифра по росту экономики США в 2017 году - 2,3%, что выше 1,5% в 2016 году, но ниже заявленной президентом цели в 3%.

Более тонкий подход

Камаль Ахмед, редактор отдела экономики

"Америка прежде всего, но не сама по себе", - так звучал главный посыл речи, который повторили остальные высокопоставленные члены делегации Белого дома.

Они говорят о торговле и об американском подходе к ней.

Многие боялись, что США при Трампа начнут возводить торговые барьеры и ударится в протекционизм, в то время как большинство мировых лидеров в Давосе - Нарендра Моди из Индии, Джастин Трюдо из Канады и Эммануэль Макрон из Франции - проповедуют с трибун глобализм.

Но манифест, который мы услышали сегодня, содержит гораздо больше нюансов. Америка, сказал президент Трамп, хочет не торговых войн, а честной торговли.

Это, может быть, удивит некоторые страны, например Южную Корею, которая ранее на этой неделе раскритиковала США за введение протекционистских тарифов

Выступление президента Трампа на форуме ожидалось с утра, и масса людей собралась у входа в зал за два часа. Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си Кейти Хоуп, которая присутствовала во время речи Трампа, не все остались довольны его выступлением.

После выступления президент ответил на вопросы журналистов - Трампа, в частности, спросили о его нелюбви к прессе.

"Пресса всегда относилась ко мне отлично, пока я был предпринимателем… и только когда я стал политиком, я осознал, насколько злой и вредной и лживой может быть пресса", - ответил президент.

Как сообщает корреспондент в Давосе, многие из присутствовавших были так разочарованы выступлением американского президента, что ушли, не дожидаясь его ответов на вопросы.