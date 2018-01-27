ФБР подтвердило, что смерть Лесина не была насильственной

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Федеральное бюро расследований США частично опубликовало отчет о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина, найденного в 2015 году мертвым в номере вашингтонского отеля. В документах прямо говорится, что бюро не считает его смерть насильственной.

По данным ФБР, причиной смерти Лесина стал несчастный случай, произошедший на фоне злоупотребления алкоголем. "Расследование также установило, что нет никаких доказательств в поддержку версии, согласно которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц", - говорится в отчете.

"Избит до смерти"

Летом прошлого года американский портал BuzzFeed со ссылкой на двух анонимных агентов ФБР заявил, что в самом бюро якобы не верят в случайный характер смерти Лесина. Собеседники издания утверждали, что бывший российский министр был избит до смерти.

При этом ни один из этих агентов не имел отношения к расследованию - по их словам, о его деталях они узнали от коллег. Вскоре после выхода статьи ситуацию прокомментировала вашингтонская полиция, заявив, что не видит причин считать смерть Лесина подозрительной.

В декабре газета Washington Post опубликовала статью о последних днях жизни Лесина со ссылкой на полицейский отчет, часть которого, впрочем, оказалась засекречена. Из статьи следовало, что бывший министр злоупотреблял алкоголем и в день смерти был в номере один.

Охранники гостиницы заявили полиции, что в последний раз видели Лесина у него в номере за несколько часов до смерти - он был сильно пьян и спотыкался, но на вопрос, требуется ли ему какая-нибудь помощь, ответил отрицательно.

"Сердечный приступ"

Тело 57-летнего Михаила Лесина было обнаружено в номере отеля "Дюпон" в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Первоначально причиной смерти назывался сердечный приступ. Этой же версии придерживались и члены семьи покойного.

Впоследствии выяснилось, что на теле Лесина нашли следы травм. Медэксперты установили, что они были получены в результате ударов о тупые предметы либо ударов тупыми предметами. После этого и появилась версия, согласно которой Лесин мог быть избит до смерти.

Эксперты отмечали, что характер смерти Михаила Лесина им установить не удалось - то есть по итогам экспертизы они не смогли с уверенностью сказать, умер ли он естественной или насильственной смертью.

В соответствии с опубликованными теперь документами ФБР непосредственной причиной смерти Лесина действительно стала тупая травма головы. Бюро изучило записи камер видеонаблюдения и пришло к выводу, что эту травму он мог получить только уже в номере.

В 2000-х годах Лесин считался в России одной из самых влиятельных фигур в сфере СМИ, был соучредителем крупнейшего российского рекламного холдинга "Видео Интернешнл", в 1999-2004 годах возглавлял министерство по делам печати, затем еще пять лет занимал пост советника президента.

С 1 октября 2013-го по 12 января 2015 года он работал генеральным директором "Газпром-медиа холдинга", в который входят телекомпании НТВ, ТНТ, спутниковая телекомпания "НТВ-Плюс", радиостанции "Эхо Москвы", "Cити-FM", Relax-FM, издательство "Семь дней".