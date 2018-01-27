В Кабуле смертник взорвал машину скорой помощи: 40 погибших

Media playback is unsupported on your device Это второе крупное нападение в Кабуле за неделю

По меньшей мере 40 человек погибли и почти 150 получили ранения в результате взрыва в центре Кабула.

Нападавший нагрузил взрывчаткой машину скорой помощи, что дало ему возможность проехать через контрольно-пропускной пункт на улицу в дипломатическом квартале, закрытую для обычного транспорта.

Согласно заявлению афганских властей, смертник миновал первый КПП, заявив, что везет пациента в больницу, но на втором пропускном пункте его все-таки остановили сотрудники служб безопасности, и тогда он привел в действие взрывное устройство.

Число жертв, скорее всего, будет расти - в близлежащие больницы продолжают поступать раненые.

Взрыв произошел возле старого здания министерства внутренних дел, недалеко от представительства Европейского союза и Высшего совета мира Афганистана.

Как передает Франс пресс, взрыв был такой силы, что в радиусе нескольких сотен метров в зданиях выбило стекла, а некоторые строения поблизости обрушились.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

Правообладатель иллюстрации EPA

Неделю назад вооруженная группа талибов напала на отель класса люкс "Интерконтиненталь" в Кабуле, где часто останавливаются иностранцы. Жертвами нападения стали 22 человека.

Радикальное исламистское движение "Талибан" (запрещено в России и многих других странах) контролирует значительные территории в Афганистане и соседнем Пакистане.

Афганская армия вместе с силами НАТО и США вот уже 14 лет ведет борьбу с талибами. Несмотря на гибель тысяч боевиков группировки, радикальное движение распространяет свое влияние на все новые районы страны.