В Кабуле смертник взорвал машину скорой помощи: 40 погибших
По меньшей мере 40 человек погибли и почти 150 получили ранения в результате взрыва в центре Кабула.
Нападавший нагрузил взрывчаткой машину скорой помощи, что дало ему возможность проехать через контрольно-пропускной пункт на улицу в дипломатическом квартале, закрытую для обычного транспорта.
Согласно заявлению афганских властей, смертник миновал первый КПП, заявив, что везет пациента в больницу, но на втором пропускном пункте его все-таки остановили сотрудники служб безопасности, и тогда он привел в действие взрывное устройство.
Число жертв, скорее всего, будет расти - в близлежащие больницы продолжают поступать раненые.
Взрыв произошел возле старого здания министерства внутренних дел, недалеко от представительства Европейского союза и Высшего совета мира Афганистана.
Как передает Франс пресс, взрыв был такой силы, что в радиусе нескольких сотен метров в зданиях выбило стекла, а некоторые строения поблизости обрушились.
- Афганистан: сдает ли армия позиции талибам?
- Талибы и "Исламское государство": союзники или враги?
- Афганистан: в чем причина роста влияния талибов?
Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".
Неделю назад вооруженная группа талибов напала на отель класса люкс "Интерконтиненталь" в Кабуле, где часто останавливаются иностранцы. Жертвами нападения стали 22 человека.
Радикальное исламистское движение "Талибан" (запрещено в России и многих других странах) контролирует значительные территории в Афганистане и соседнем Пакистане.
Афганская армия вместе с силами НАТО и США вот уже 14 лет ведет борьбу с талибами. Несмотря на гибель тысяч боевиков группировки, радикальное движение распространяет свое влияние на все новые районы страны.