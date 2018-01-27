На заключивших однополый брак россиян завели дело о порче документов

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Московская полиция возбудила административные дела о порче документов в отношении Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, которые добились постановки в паспорт штампа о семейном положении после заключения однополого брака в Дании. В субботу мужчины сообщили, что к ним в квартиру настойчиво пытались войти неизвестные в штатском.

25 января мужчины подали нотариально заверенный перевод документов о регистрации брака в Копенгагене в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве, где им проставили штампы в паспорте.

Чем закончилась попытка зарегистрировать однополый брак в Москве

После сюжета телеканала "Дождь" о заключенном однополом браке разразился скандал, в пятницу МВД аннулировало паспорта мужчин, пообещав также уволить сотрудницу МФЦ и ее руководителя.

В субботу в полиции усмотрели в действиях пары еще и признаки административного правонарушения по статье 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности".

Эта статья предусматривает наказание в виде предупреждения либо административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам дела "и дальнейшему обмену в установленном порядке", передает Интерфакс.

Одновременно с объявлением МВД появились сообщения, что в квартиру к Стоцко и Войцеховскому пытаются проникнуть неизвестные люди.

"Мы не знаем, полиция ли это, это люди в штатском, которые не представляются и просто ломятся в дверь. Отключили электричество, отключили интернет, мы находимся в осадном положении", - рассказал Стоцко Русской службе Би-би-си.

Он также заявил, что их родителям звонят из полиции и требуют приехать, чтобы открыть дверь своими ключами.

Позже, как рассказал Стоцко другим СМИ, неизвестные прекратили громко стучать в дверь квартиры. При этом он не мог подтвердить, ушли ли эти люди.

Юрист по международному праву Антон Аранибар ранее пояснил Би-би-си, что брак, заключенный в стране, которая вместе с Россией подписала международные конвенции или договоры, по закону является действительным на российской территории. Речь идет о теории, а не о практике, оговорился он.