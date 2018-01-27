Media playback is unsupported on your device Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош не видит причин отменять санкции против России

В Чехии закончился второй тур президентских выборов. Идет подсчет голосов. Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош сказал в интервью Би-би-си, что, в отличие от своего соперника, действующего президента Милоша Земана, не видит никаких причин отменять санкции против России.

В интервью, которое он дал сразу после первого тура корреспонденту Русской службы Би-би-си Юри Вендику, Иржи Драгош также сказал, что не считает нужным проводить референдум о членстве Чехии в Евросоюзе. О возможности такого референдума сразу после британского референдума о членстве в ЕС говорил Земан.

Би-би-си: Ваш соперник говорил о возможности референдума о членстве Чехии в ЕС. Как вы относитесь к этой идее?

Иржи Драгош:Я категорически против проведения референдумов о важных вещах - вещах, которые касаются внешней политики и безопасности страны.

Если бы я был президентом и парламент бы принял конституционный закон о референдуме, например, о выходе из ЕС, то мне бы это очень не понравилось и я бы вел кампанию против этого - хотя как президент я его не мог бы не подписать. Однако я считаю, что проводить референдум о выходе из ЕС или, например, НАТО было бы очень опасным решением.

Би-би-си: Как иммиграционный кризис повлиял на чешскую политику?

И.Д.: В 2015 году я подписал письмо ученых, в котором мы призвали политиков не пытаться зарабатывать политические очки за счет иммиграционного кризиса.

В 2015 году люди в массе бежали от военных конфликтов. Сейчас нам грозит уже экономическая миграция, например, из стран Африки южнее Сахары. Речь может идти о десятках миллионов людей, и Европа не в состоянии с этим справиться.

Я с самого начала считал систему миграционных квот плохим решением. Оно плохое, потому что между странами Шенгенского соглашения передвижение свободное и нет смысла беженцев куда-то распределять по каким-то квотам, учитывая, что они все равно раньше или позже переедут туда, куда хотят. Это плохое решение - и, к большому сожалению, оно уже обернулось против Евросоюза.

С другой стороны, мы должны стараться справляться с миграцией, мы должны помогать этим людям - финансово, организационно, через добровольцев - прямо в тех странах, откуда люди пытаются бежать.

В-третьих, нужно охранять шенгенскую зону, границы ЕС, от контрабандистов, которые переправляют сюда этих несчастных на резиновых лодках.

Остановить нелегальную миграцию, помочь этим людям в их странах - вот главное.

Би-би-си: А если говорить о внутренней чешской политике: как на неё повлиял миграционный кризис, стала ли чешская политика более антиевропейской из-за кризиса и предложения ЕС о квотах, увеличило ли это все популярность вашего соперника?

И.Д.: Я должен сказать, что тема миграции повлияла на чешскую политику очень сильно и отрицательно.

Много политиков и партий оседлали "антииммигрантскую" волну, притом что в прошлом году в Чехии убежище получили всего 12 беженцев из мусульманских стран.

То есть никакой непосредственной угрозы наплыва беженцев нет, но некоторые политики, включая президента Земана, в тему этой угрозы вцепились, и она сильно повлияла на нашу политику и на президентские выборы.

Би-би-си: Как вы относитесь к нескольким скандалам, связанным с предполагаемыми попытками России повлиять на ход выборов в разных странах - в том числе в Чехии?

И.Д.: Я какое-то время назад говорил с тогдашним премьером Соботкой и требовал от него подтверждения, что соответствующие ведомства как БиС (служба безопасности и информации) за этим проследят.

Я с тревогой наблюдаю за явными попытками русских спецслужб повлиять на выборы в США, Франции, Германии а теперь и в Каталонии, и у меня нет сомнений, даже судя по моему собственному опыту в соцсетях, что такие попытки есть.

Это очень важная тема, и о ней надо говорить.

Би-би-си: Что вы думаете о санкциях против России и российских "контрсанкциях"? И что думает о них чешский бизнес?

И.Д.: У меня однозначное мнение насчет санкций - их нужно сохранить. Россия грубо нарушила Будапештский меморандум 1994 года, в котором она гарантировала уважение суверенитета Украины в обмен на нераспространение украинских ядерных боеголовок. Эти соглашения были подписаны не только Россией, но и другими странами, Россия их открыто нарушила, и поэтому последовали санкции.

То есть в настоящий момент я не вижу ни одного повода для снятия санкций. К тому же санкции не может отменить одна Чехия, их должен отменить тот, кто их принял - то есть международное сообщество.

А что касается влияния контрсанкций на чешский бизнес, чешскую экономику, то - да, об этом много говорили, особенно в самом начале. Конечно, на некоторых компаниях это отразилось в большей степени, чем на других, например, на молочной промышленности - я знаю, что они жаловались.

Но во время своей кампании я какого-то особенного негативного влияния на наши фирмы не увидел. Они нашли другие рынки.

То, что говорит президент Земан, что санкции вредят нашей экономике, это в принципе неправда. Я напомню, что чешский экспорт в Россию составляет всего 2% нашей экономики, поэтому здесь не о чем дискутировать.

Би-би-си: Как вы относитесь к сильно выросшей в последнее время украинской диаспоре в Чехии?

И.Д.: Я должен сказать, что украинская община здесь довольно велика и очень активна. Я о ней от чешских бизнесменов сейчас слышу только хорошее.

Я помню самое начало украинской иммиграции, тогда чехи на украинцев смотрели довольно критично, но сейчас я от обычных людей и бизнесменов слышу очень положительные отзывы. Украинцы, которые здесь хотели жить и работать, отлично втянулись в чешскую жизнь.