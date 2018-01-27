В Сан-Диего умерла одна из самых старых в мире горилл
В США в зоопарке Сан-Диего в возрасте 60 лет умерла одна из старейших в мире горилл по кличке Вила.
В заявлении зоопарка говорится, что горилла, которая родилась в Конго в 1957 году, умерла в окружении членов своего семейного клана.
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Вила была матриархом на протяжении жизни пяти поколений, подчеркивается в заявлении зоопарка.
"В мире совсем мало горилл такого возраста", - заявила Пегги Секстон, куратор сафари-парка в Калифорнии. Обычно гориллы живут не более 35-40 лет.
"Она останется в памяти сотрудников зоопарка, посетителей, добровольцев и кураторов", - сказал Рэнди Ричис, куратор отдела приматов в сафари-парке.
Самой старой гориллой, живущей в неволе, является, вероятно, Труди в зоопарке Литл-Рок в Арканзасе. Ей 61 год.
Как и Вила, она родилась в Африке в природных условиях, была поймана и помещена в зоопарк.
Другая горилла по кличке Коло, которая умерла в прошлом году, была в то время самой старой гориллой, родившейся в неволе.