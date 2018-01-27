В Сан-Диего умерла одна из самых старых в мире горилл

Правообладатель иллюстрации San Diego Safari Park/ Facebook Image caption Вила была матриархом, пережив пять поколений в своем клане

В США в зоопарке Сан-Диего в возрасте 60 лет умерла одна из старейших в мире горилл по кличке Вила.

В заявлении зоопарка говорится, что горилла, которая родилась в Конго в 1957 году, умерла в окружении членов своего семейного клана.

Вила была матриархом на протяжении жизни пяти поколений, подчеркивается в заявлении зоопарка.

"В мире совсем мало горилл такого возраста", - заявила Пегги Секстон, куратор сафари-парка в Калифорнии. Обычно гориллы живут не более 35-40 лет.

"Она останется в памяти сотрудников зоопарка, посетителей, добровольцев и кураторов", - сказал Рэнди Ричис, куратор отдела приматов в сафари-парке.

Самой старой гориллой, живущей в неволе, является, вероятно, Труди в зоопарке Литл-Рок в Арканзасе. Ей 61 год.

Правообладатель иллюстрации San Diego Zoo Safari Park/ Facebook Image caption Вила особенно любила булочки и кексы

Как и Вила, она родилась в Африке в природных условиях, была поймана и помещена в зоопарк.

Другая горилла по кличке Коло, которая умерла в прошлом году, была в то время самой старой гориллой, родившейся в неволе.