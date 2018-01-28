Илон Маск решил продавать огнеметы

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Американский миллиардер Илон Маск, известный в первую очередь как основатель компаний SpaceX и Tesla, объявил, что еще одна его фирма - Boring Company - в ближайшее время начнет продавать в США огнеметы.

Объявление о начале приема предзаказов на огнеметы Маск разместил у себя в "Твиттере", сопроводив пост ссылкой на сайт компании. Предприниматель добавил, что такое устройство не только оживит любую вечеринку, но и поможет в случае зомби-апокалипсиса.

"Когда начнется зомби-апокалипсис - вы будете рады, что купили огнемет. Эффективен против толп живых мертвецов. Если окажется, что это не так - мы вернем деньги!" - добавил Маск.

В ответ на опасения подписчиков относительно законности приобретения и хранения огнеметов миллиардер отметил, что американское законодательство разрешает владеть подобными устройствами при условии, что длина пламени не превышает трех метров.

"Даже разделочный нож внушает мне куда больше страха", - написал он.

На сайте Boring Company одноименные огнеметы предлагаются желающим по 500 долларов за штуку. В описании отмечается, что поставки планируют начать весной. На той же странице компания продает и огнетушители - их стоимость составляет 30 долларов за штуку.

Маск еще в декабре пообещал выпустить огнемет в случае, если сумеет продать 50 тысяч кепок с логотипом Boring Company. Главная задача этой компании - строительство тоннеля, который соединит Балтимор, Вашинтон, Нью-Йорк и Филадельфию.

После того как необходимое количество кепок было продано, пользователи интернета нашли на сайте фирмы защищенную паролем страницу с изображением огнемета. При этом они отметили, что его дизайн сильно напоминает страйкбольную винтовку.

Илон Маск - директор и главный дизайнер компании SpaceX, которая работает над проектом многоразовых ракет-носителей. Он также основал компанию Tesla, производящую электромобили, и возглавляет фирму SolarCity, которая занимается разработкой возобновляемых источников энергии.