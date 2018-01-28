Скончался основатель Ikea Ингвар Кампрад

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В Швеции скончался основатель сети мебельных магазинов Ikea Ингвар Кампрад. 91-летний бизнесмен умер в своем доме в провинции Смоланд.

В официальном заявлении Ikea Кампрад назван одним из величайших предпринимателей XX века.

"Он работал до конца своей жизни, оставаясь верным своему девизу о том, что большая часть дел еще впереди. Ингвар Кампрад был великим предпринимателем с качествами, свойственными жителям юга Швеции, - трудолюбием и упорством, безграничной теплотой и игривой искоркой в глазах", - заявила компания.

Кампрад покинул совет директоров компании в 2013 году, в возрасте 87 лет.

Он начал заниматься бизнесом, еще будучи школьником, продавая соседям спички. Предприятие всей своей жизни, впоследствии превратившееся в глобальную сеть магазинов Ikea, он основал в 17 лет.

Занимаясь руководством компанией, некоторое время он был самым богатым человеком Европы. При этом Кампрад был известен своим рачительным подходом к личным финансам. Путешествовал бизнесмен исключительно экономическим классом, на работу ездил на автобусе и покупал недорогую одежду.

Такой своеобразный аскетизм лег и в основу бизнес-модели Ikea, когда покупатели сами собирают недорогую мебель дома, и именно это сделало магазин невероятно популярным во всем мире.

Основные факты о Ikea

Ikea была основана в 1943 году, сейчас в мире 389 магазинов компании

Название появилось из инициалов Ингвар Кампрад (IK), названия фермы, на которой он вырос - Элмтарид (E) и соседней деревни Агуннарюд (А)

В 2016 году объем розничной торговли сети составил 36,4 млрд евро

Компания прославилась благодаря ценовой доступности разобранной мебели в плоских коробках и минималистическим иллюстрированным инструкциям по сборке

Критики обвиняли Кампрада и его компанию в готовности пренебрегать качеством ради снижения стоимости. Постоянный поиск путей уменьшения производственных и представительских расходов, практикуемый Ikea, конкуренты часто называют гротескным.

"Все очень просто: если вы хотите продавать хороший продукт по низкой цене, ваши расходы должны быть минимальны - везде. Глава компании должен показывать пример, иначе как он может требовать экономии от работников? Так что извините, галстук я сегодня надел первый раз за последний год", - говорил он Русской службе Би-би-си в интервью 2007 года.

В одном из интервью в 1980-х годов Кампрад сказал, что его привязанность магазинам мебели объясняется многими причинами.

"Они являются лидерами в области развития дистрибуции, особенно сейчас, когда супермаркеты вынуждены кардинально модернизировать свою деятельность", - отметил он.

Несколько лет назад Кампрада обвинили в связях с нацистами. Шведский журналист Элизабет Осбринк написала в своей книге, что в материалах полиции безопасности Швеции в начале 40-х годов прошлого века Кампрад упоминается как активный нацист, а именно - как член партии "Шведское социалистическое собрание", в которой он якобы занимался набором новых членов.

Основатель Ikea признавал свои юношеские симпатии в адрес нацистов, однако подчеркивал, что это было глупостью с его стороны, и называл увлечение нацизмом "самой большой ошибкой в своей жизни".