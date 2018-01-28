Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for "This is Navalny" project Image caption До задержания Навальный успел недолго пройтись по Тверской

Оппозиционер Алексей Навальный задержан на митинге в Москве. Организованная им акция "Забастовка избирателей" собрала несколько тысяч участников.

На несогласованном митинге "Забастовка избирателей" задержан оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На видео-трансляции с митинга, который ведется на его YouTube-канале "Навальный.LIVE" были показаны кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов задержали Навального на Тверской площади и отвели его в автозак.

Оппозиционер сообщил о своем задержании в своем "Твиттере".

Окружавшие политика сторонники скандировали "Позор!" и "Мы не скот, выборам бойкот".

Митинг "Забастовка избирателей", организованный оппозиционером Алексеем Навальным, начался в 14 часов по Москве. Сторонники Навального собрались в центре Москвы на Пушкинской площади и в Санкт-Петербурге. По подсчетам корреспондентов Русской службы Би-би-си, на Пушкинской площади собралось несколько тысяч человек. В этих городах митинг не согласован властями.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for "This is Navalny" project Image caption Сторонники оппозиционера скандировали "Позор!"

Накануне акции прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам шествия по Тверской улице Москвы и предупредила об ответственности за нарушение закона.

Сторонники Навального объявили о митинге во всех городах России. По сообщению ОВД-Инфо, к 14:00 число задержанных по всей России приблизилось к 90. В Уфе задержали не меньше 28 человек, в Кемерове — 15, 10 и более в Томске. В Москве — восемь человек (вместе с сотрудниками ФБК), в Петербурге — семь. МВД еще не объявляло о количестве задержанных.

С утра в офисах ФБК в Москве прошли обыски. Директор ФБК Роман Рубанов написал в "Твиттере", что ведущего новостей обвиняют в заложении бомбы.

В пятницу полиция задержала несколько волонтеров, выходящих из московского штаба Алексея Навального, в том числе одного несовершеннолетнего.

Навальный объявил «Забастовку избирателей» в ответ на отказ ЦИК допустить его на выборы президента. Поводов в отказе в регистрации стала непогашенная судимость политика. Оппозиционер обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах, однако инстанция отказалась рассматривать жалобу. Затем Навальный пожаловался в Верховный суд, но 26 января также получил отказ.