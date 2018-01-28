Карта данных с фитнес-приложений раскрыла секретные базы США
Компания Strava, опубликовав глобальную карту использования фитнес-гаджетов и приложений, могла случайно разгласить место нахождения военных баз и маршруты патрулей нескольких армий мира, подтверждают эксперты.
Карта компании Strava, запущенная в ноябре 2017 года, охватывает весь мир. Для ее составления использовались данные с трех миллиардов фитнес-браслетов, смартфонов и других гаджетов, утверждают в компании.
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Однако военные специалисты, изучившие карту, быстро начали бить тревогу: выяснилось, что Strava использовала, помимо прочих, данные с фитнес-трекеров военных, находящихся на активном дежурстве.
Как написал в блоге аналитик Объединенного института анализа конфликтов Нейтен Рузер, на карте Strava "Ясно видно положение на карте и структура американских баз".
Действительно, в странах Африки или Ближнего Востока за сотни километров от населенных пунктов и обозначенной на карте другой фитнес-активности можно увидеть узоры, оставленные неизвестно откуда взявшимися фитнес-трекерами.
"Если солдаты пользуются фитнес-приложением так же, как обычные люди, то есть включают его и идут бегать, это особенно опасно," - пишет Рузер.
При этом на карте видны не только американские базы и патрули, но и российские, и турецкие.
"Здесь вы видите зону российских операций на авиабазе Хмеймим, а также маршрут патруля к северо-востоку", - пишет аналитик.
Другой аналитик, Тобиас Шнайдер, указывает, что по следу фитнес-трекера легко узнается французская база Мадама в Нигере. Также Шнайдер выделяет составленную им на основе данных Strava карту аванпостов вокруг сирийского Мосула.
Здесь очень много крутого! Вот аванпосты вокруг Мосула (или просто местные, которые любят бегать кругами вокруг своих домов).
Как указывают аналитики, американские базы в Сирии дают больше всего следов фитнес-активности. Чуть меньше дают российские, а иранские базы на карте почти отсутствуют.
Ни одна армия из участвующих в сирийском конфликте пока не прокомментировала находку аналитиков.