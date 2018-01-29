Сторонники Навального в Нью-Йорке пришли к генконсульству России

Image caption Участников акции в Нью-Йорке было немного - 35 или 40 человек

В воскресенье днем у здания генерального консульства России на 91-й улице Манхэттена состоялась двухчасовая акция в поддержку Алексея Навального.

Шел дождь, и участвовавшие в пикете молодые люди - от 35 до 40 человек - пришли с зонтами. У подъезда старинного особняка, в прошлом принадлежавшего вагонному миллиардеру Пульману, а сейчас несущего российский стяг, к полудню заняли позиции два бело-голубых внедорожника нью-йоркской полиции.

Это предосторожность была не нужна: пикет проходил мирно, демонстранты послушно выстроились на противоположной стороне улицы и развернули плакаты, большинство из которых заканчивались хэштегом #забастовка.

Вот основные лозунги: "Этот цирк без меня!", "Выборы без выборов!", "Это не выборы, это обман!", "Мне некого выбирать", "Stop Putin!", "Честные выборы 2018! Честный призиdент![sic]", "Сами себя выбирайте!", "На выборы не приду!".

32-летний новосибирец и экономист Михаил Башарин приехал на акцию из Филадельфии. "Большинство адекватных людей понимает, что в России полный бардак, - сказал он. - Навальный - это, мне кажется, единственный на данный момент действенный инструмент, который что-то может поменять".

Баширов не идеализирует Навального и говорит, что с некоторыми его идеями не согласен. "Например, по Крыму, - объясняет он. - Он как-то уходит от ответа насчет Крыма..." - "То есть он, может, "Крымнаш"?" - спросил я.

"Ну что-то вот непонятно, - сказал Башарин. - Мне это не нравится. Я против "Крымнаш". Но вообще-то во многих вещах я его поддерживаю, считаю, что он единственный активный оппозиционер в России. Все остальные, по-моему, это так, цирк."

Image caption С правописанием у некоторых демонстрантов были проблемы

Я спросил, за кого будет голосовать мой собеседник, если ему представится выбор между Навальным и Собчак. "Ой, да Собчак, - это, по-моему, вообще клоунада какая-то! - сказал Башарин. - Конечно же, Навальный! Хотя я вообще Собчак уважал до того момента, как она начала вот это делать, выдвигаться в президенты. Мне показалось как-то это очень странным".

"Какая-то безысходность, безнадежность, - говорит 36-летний москвич Дмитрий Демченко, участвовавший в организации пикета, - все (в России) понимают, что происходит, все знают, какие нарушения происходят, и видеодоказательства этому, и материалы, которые предоставляются, и сайты, "Компромат", и Навальный делает ролики, все всё понимают, но какая-то вот безнадега".

По его словам, он столкнулся в отечестве с несправедливостью, правоохранители отказались ему помочь, после чего у него появились оппозиционные взгляды. Демченко говорит, что тоже голосовал бы за Навального, если бы ему представился выбор между ним и Собчак.