Австралийский экспорт оружия: за 10 лет попасть в десятку

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Австралия ставит перед собой цель войти в десятку крупнейших экспортеров вооружений в течение ближайших десяти лет, заявил в понедельник премьер-министр страны Малколм Тернбулл.

Национальные компании, продающие оружие в другие страны, будут получать льготные кредиты от государственного экспортного фонда с капиталом в 3,8 млрд австралийских долларов (3 млрд долларов США), который планируется создать в рамках этой программы.

На поддержку средних и мелких оружейных компаний фондом будут выделены 20 млн австралийских долларов.

Министр обороны Австралии Кристофер Пайн заявил, что одной из проблем национального оборонного комплекса является нежелание банков финансировать экспортные проекты австралийских компаний на стратегически важных рынках - Ближнем Востоке и Азии.

Многие политические силы внутри страны и за ее пределами негативно относятся к стремлению военно-промышленного комплекса Австралии торговать с этими регионами.

Сейчас, по словам премьер-министра Тернбулла, Австралия занимает двадцатую строчку в списке стран-экспортеров вооружений. Она ежегодно продает оружия на 1,5-2,5 млрд долларов США, что составляет менее одного процента рынка.

Недавно Австралия приняла план модернизации вооруженных сил, предполагающий увеличение расходов на оборону до 200 млрд австралийских долларов (162 млрд долларов США). Эти деньги будут потрачены на новое военное оборудование.

Сомнения экспертов

Заявление премьер-министра Тернбулла вызвало противоречивые отклики в Австралии. Некоторые эксперты скептически относятся к планам правительства.

Эксперт Австралийского института стратегической политики Марк Томсон в интервью Financial Times заявил, что у Австралии нет возможности снижать издержки за счет масштаба производства, как это делают США, Россия и Китай.

Кроме того, вопросы у специалистов вызывает желание государства поддерживать одну из отраслей промышленности, которое с одной стороны отвлекает внимание от других важных сфер экономики, а с другой - идет в разрез с проводимой Австралией в последние годы политикой либерализации экономики.

По словам министра транспорта и инфраструктуры теневого правительства Австралии Энтони Альбанезе, непонятно, почему австралийские власти готовы поддержать новейшие отрасли обороной промышленности в ситуации, когда правительство отказалось от поддержки автомобилестроения и не особо поддерживает использование возобновляемых источников электроэнергии.

"Если бы мы за эти годы более выгодно использовали прорывы, достигнутые Австралией в производстве солнечной, волновой энергии, энергии ветра, мы были бы сейчас в куда лучшем положении в смысле рабочих мест и экспортного потенциала", - цитирует Альбанезе британская газета Guardian.