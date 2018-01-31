Прокуратура обжаловала приговор осужденной за смерть пациента врачу Мисюриной

Правообладатель иллюстрации Instagram/@irinanazarova57 Image caption "Всем коллективом ГКБ им. Д.Д. Плетнева мы надеемся, что справедливость восторжествует", - говорится в одном из постов в Инстаграме

Столичная прокуратура подала апелляцию на приговор Черемушкинского районного суда Москвы, отправившего врача-гематолога Елену Мисюрину на два года в колонию по обвинению в причинении смерти пациенту.

"Причина - нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам", - говорится в официальном Телеграм-канале генпрокуратуры России.

В суде первой инстанции прокуроры настаивали на виновности гематолога. В ходе прений гособвинитель просил для подсудимой три года лишения свободы - но условно. Суд дал Мисюриной два года - безо всяких условностей.

Теперь в надзорном ведомстве обратили внимание на то, что заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям свидетелей и экспертов.

"Прокуратура также просит судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда […] освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - говорится в сообщении.

За неделю, прошедшую с момента оглашения приговора, за Мисюрину вступились сотни врачей, московские власти и общественные организации.

Одна из них - "Лига защиты врачей" - разместила петицию с требованием пересмотра дела. На момент написания заметки она почти собрала 75 тысяч подписей.

Более 600 врачей подписали обращение к Совету по правам человека при президенте России в поддержку осужденной.

"Такое развитие событий - уголовное преследование врача, может уже сегодня оставить многие тысячи тяжелобольных пациентов без необходимой помощи. У врача должна быть возможность работать свободно и профессионально, работать без страха, которого на самом деле нет и не должно быть у профессионала, а есть только вера в медицину и желание спасать жизни", - говорится в тексте письма.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал "максимально корректно и объективно" расследовать дела врачей.

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил о "чудовищной судебной ошибке" в деле Мисюриной. "Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел, это вообще беспрецедентно", - цитирует Печатникова Интерфакс.

В соцсетях врачи начали флэшмоб под хештегом #яеленамисюрина.

В свою очередь представитель СКР Светлана Петренко заявила, что обсуждение приговора Мисюриной нарушает этику и подрывает веру людей в медицину.

"Вызывает крайнее удивление, когда приговор суда медицинскому работнику берутся комментировать другие люди, в том числе из сферы медицины, даже не будучи ознакомленными с материалами конкретного уголовного дела, по сути подвергая сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу", - сказала Петренко Интерфаксу.

По ее мнению, такие комментарии "не только нарушают элементарную этику, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом".

Она добавила, что после обращений граждан по поводу врачебных ошибок уголовное дело возбуждается лишь в каждом третьем случае.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков воздержался от комментариев по теме.

Хронология дела

Врач-гематолог Мисюрина в 2013 году провела пациенту процедуру трепанобиопсии - взятие костного мозга в области таза для гистологии.

Нарушений при проведении процедуры не было замечено, пациент поехал на работу, где провел весь день.

Вечером у него обострилась боль в правой части живота, с подозрением на острый аппендицит его госпитализировали в сетевую клинику "Медси", но операцию делать не стали.

У мужчины появились признаки внутреннего кровотечения, которое врачам сначала удалось остановить, однако через два дня пациент умер в реанимации.

Спустя три года Мисюриной предъявили обвинение по уголовной статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

По версии следствия, врач "нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции". Она "причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов", что и стало причиной смерти, говорится в материалах дела.

Основным доказательством вины Мисюриной в суде стали показания патологоанатома, проводившего вскрытие в "Медси". Он говорил, что врач ввела иглу не в ту область, из-за чего произошло "сквозное повреждение крестца и сосудов".

Доводы следствия подкрепили две экспертизы, где говорилось, что смерть наступила из-за биопсии. Экспертизы основывались на изучении документов о пациенте.

Именно в этих экспертизах теперь сомневается прокуратура, хотя в ходе судебных заседаний в виновности врача у прокуроров сомнений не было.

О том, что действия врача не могли привести к смерти, говорил в суде и академик РАН, гематолог Андрей Воробьев. По его мнению, к летальному исходу могло привести "отсутствие адекватной терапии" в "Медси". Его показания суд не принял во внимание, так как врач знаком с Мисюриной.

Поддержка коллег

Во-первых, процедура трепанобиопсии для опытного врача-гематолога не вызывает никаких проблем, заявляют коллеги, поддерживающие Мисюрину. Она работает врачом с 1998 года, с 2014-го руководила гематологической службой городской клинической больницы №52. Состоит в национальном гематологическом обществе и Европейском обществе гематологов.

Ранее Мисюрина провела более 8 тысяч подобных процедур, пишет издание "Медуза", имеющее доступ к тексту приговора.

Во-вторых, как отмечают врачи, установить причинно-следственную связь между смертью пациента и конкретной процедурой сложно, нужен комплекс независимых экспертиз, которые суд не инициировал.

После приговора департамент здравоохранения Москвы заявил, что готов обеспечить консультацию защите врача в суде апелляционной инстанции.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал приговор Мисюриной "беспределом".

Пропустить Twitter пост , автор: @MosSobyanin Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 января 2018 г.

"Этот случай еще раз с новой силой поставил вопрос о месте патологоанатомических служб в системе. Конечно, об этом постоянно говорится и уже нет в нашем обществе людей, которые бы не разделяли эту позицию, что патологоанатомические службы должны быть выведены из системы. Это должна быть независимая служба, которая дает четкую оценку всем действиям, которые произошли", - так прокомментировала резонанс по поводу приговора вице-премьер Ольга Голодец.

Врачи по всей России продолжают публиковать фото под хештегом #яеленамисюрина.