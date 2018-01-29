Автомобильные выхлопы в Германии тестировали на людях и обезьянах

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Немецкие автопроизводители уже находятся в центре скандала, связанного с использованием секретного софта, манипулировавшего объемами вредных выхлопов во время тестов

В Германии подверглись резкой критике опыты, которые, как сообщается, проводились на людях и обезьянах. Подопытных, как утверждает пресса, подвергали воздействию дизельных выхлопов. Эти исследования были спонсированы немецкими автопроизводителями.

Как сообщается в немецкой прессе, эксперименты проводились EUGT - Европейской исследовательской группой по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, которая получает финансирование от автопроизводителей Volkswagen, Daimler и BMW.

Правительство страны заявило, что таким опытам невозможно найти оправдание, и потребовало предоставить ему полную информацию о произошедшем.

"Эти тесты на обезьянах или даже на людях не могут быть оправданы этически ни в коем случае", - отметил представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайбер.

Министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс назвала эксперименты отвратительными, добавив, что потрясена тем, что ученые согласились их проводить.

Представитель Социал-демократической партии Стефан Вейль - член правления Volkswagen - назвал исследования абсурдными и отвратительными. Он также добавил, это все это необходимо тщательно расследовать.

"Лоббирование не может служить оправданием таких опытов", - отметил политик.

Компания Daimler также осудила подобные эксперименты.

Новый скандал разразился на фоне старого - с компанией Volkswagen. В 2015 году она признала, что фальсифицировала показатели уровня выбросов дизельного двигателя с помощью программного обеспечения.

В прошлом году исследовательская группа EUGT была ликвидирована самими автопроизводителями.

Что мы знаем об экспериментах?

В четверг газета New York Times сообщила, что исследование EUGT было разработано для того, чтобы оспорить решение Всемирной организации здравоохранения, принятое в 2012 году, о классификации дизельных выхлопов в качестве канцерогена.

По данным издания, в 2014 году в лаборатории в Нью-Мексико EUGT подвергала 10 обезьян выхлопам дизельного топлива автомобиля VW "Жук".

А в минувшие выходные немецкие радиостанции Stuttgarter Zeitung и SWR сообщили, что в ходе другого эксперимента этой группы дизельными выхлопами дышали 19 мужчин и шесть женщин.

В ходе тестов, проводившихся в течение месяца в лаборатории в Аахене на западе Германии, они подвергались воздействию различных концентраций дизельных паров, содержащих токсичные оксиды азота (NOx).

У Би-си-си нет описания самого исследования, но немецкие СМИ сообщают, что его результаты были опубликованы в 2016 году.

В то время автопроизводители утверждали, что современные технологии сократили загрязнение от дизельных двигателей до безопасного уровня. Но позже выяснилось, что VW установила специальное программное обеспечение, которое фальсифицировало данные о выбросах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После скандала вокруг компании Volkswagen автопроизводители во всем мире сталкиваются со все более пристальным вниманием контрольных органов

Что говорят автопроизводители?

Представители компании Daimler, производителя автомобилей Mercedes-Benz, заявили: "Мы потрясены масштабом исследований [EUGT] и их методом их реализации. Мы решительно осуждаем эти эксперименты".

Реагируя на статью New York Times об экспериментах на обезьянах, VW сообщила в "Твиттере", что компания полностью дистанцируется от любых форм жестокого обращения с животными.

"Мы признаем, что научные методы, используемые EUGT, были неправильными, и приносим за это свои искренние извинения".

Что известно о дизельных выхлопах?

Новое исследование, проведенное немецким специалистом в сфере автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхоффером, показывает, что уровень загрязнения от дизельных автомобилей по-прежнему слишком высок в 10 городах Германии.

Поэтому дизельные транспортные средства, вероятно, будут запрещены в самых загазованных районах, если их двигатели не будут модернизированы.

Согласно его исследованиям, обновление программного обеспечения для транспортных средств не может полностью решить эту проблему. Мюнхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф и Кельн входят в число городов с очагами сильного загрязнения.

В то же время независимые специалисты указывают, что однозначного ответа на вопрос, какие двигатели вреднее - бензиновые или дизельные, - нет. Все зависит от конкретной марки автомобиля.