Автомобильные выхлопы в Германии тестировали на людях и обезьянах
В Германии подверглись резкой критике опыты, которые, как сообщается, проводились на людях и обезьянах. Подопытных, как утверждает пресса, подвергали воздействию дизельных выхлопов. Эти исследования были спонсированы немецкими автопроизводителями.
Как сообщается в немецкой прессе, эксперименты проводились EUGT - Европейской исследовательской группой по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, которая получает финансирование от автопроизводителей Volkswagen, Daimler и BMW.
Правительство страны заявило, что таким опытам невозможно найти оправдание, и потребовало предоставить ему полную информацию о произошедшем.
"Эти тесты на обезьянах или даже на людях не могут быть оправданы этически ни в коем случае", - отметил представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайбер.
Министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс назвала эксперименты отвратительными, добавив, что потрясена тем, что ученые согласились их проводить.
Представитель Социал-демократической партии Стефан Вейль - член правления Volkswagen - назвал исследования абсурдными и отвратительными. Он также добавил, это все это необходимо тщательно расследовать.
"Лоббирование не может служить оправданием таких опытов", - отметил политик.
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Компания Daimler также осудила подобные эксперименты.
Новый скандал разразился на фоне старого - с компанией Volkswagen. В 2015 году она признала, что фальсифицировала показатели уровня выбросов дизельного двигателя с помощью программного обеспечения.
В прошлом году исследовательская группа EUGT была ликвидирована самими автопроизводителями.
Что мы знаем об экспериментах?
В четверг газета New York Times сообщила, что исследование EUGT было разработано для того, чтобы оспорить решение Всемирной организации здравоохранения, принятое в 2012 году, о классификации дизельных выхлопов в качестве канцерогена.
По данным издания, в 2014 году в лаборатории в Нью-Мексико EUGT подвергала 10 обезьян выхлопам дизельного топлива автомобиля VW "Жук".
А в минувшие выходные немецкие радиостанции Stuttgarter Zeitung и SWR сообщили, что в ходе другого эксперимента этой группы дизельными выхлопами дышали 19 мужчин и шесть женщин.
В ходе тестов, проводившихся в течение месяца в лаборатории в Аахене на западе Германии, они подвергались воздействию различных концентраций дизельных паров, содержащих токсичные оксиды азота (NOx).
У Би-си-си нет описания самого исследования, но немецкие СМИ сообщают, что его результаты были опубликованы в 2016 году.
В то время автопроизводители утверждали, что современные технологии сократили загрязнение от дизельных двигателей до безопасного уровня. Но позже выяснилось, что VW установила специальное программное обеспечение, которое фальсифицировало данные о выбросах.
Что говорят автопроизводители?
Представители компании Daimler, производителя автомобилей Mercedes-Benz, заявили: "Мы потрясены масштабом исследований [EUGT] и их методом их реализации. Мы решительно осуждаем эти эксперименты".
Реагируя на статью New York Times об экспериментах на обезьянах, VW сообщила в "Твиттере", что компания полностью дистанцируется от любых форм жестокого обращения с животными.
"Мы признаем, что научные методы, используемые EUGT, были неправильными, и приносим за это свои искренние извинения".
Что известно о дизельных выхлопах?
Новое исследование, проведенное немецким специалистом в сфере автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхоффером, показывает, что уровень загрязнения от дизельных автомобилей по-прежнему слишком высок в 10 городах Германии.
Поэтому дизельные транспортные средства, вероятно, будут запрещены в самых загазованных районах, если их двигатели не будут модернизированы.
Согласно его исследованиям, обновление программного обеспечения для транспортных средств не может полностью решить эту проблему. Мюнхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф и Кельн входят в число городов с очагами сильного загрязнения.
В то же время независимые специалисты указывают, что однозначного ответа на вопрос, какие двигатели вреднее - бензиновые или дизельные, - нет. Все зависит от конкретной марки автомобиля.