Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп долго критиковал Маккейба, намекая на его сговор с Хиллари Клинтон

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, которого президент Трамп обвинял в предвзятом отношении к себе на фоне расследования о возможных связях Трампа с Кремлем, не вернется из отпуска.

По информации канала Си-би-эс, на Маккейба оказывалось давление с целью заставить его отказаться от поста, не дожидаясь окончания срока его полномочий. По информации источника канала, Маккейб, который сейчас в отпуске, уже не вернется на работу до официальной даты своей отставки в марте.

Около недели назад СМИ сообщили, что Трамп намерен добиваться отставки Маккейба, которого ранее обвинял в предвзятом отношении к себе. Это отношение, по мнению Трампа, могло отразиться на ходе расследования о возможном взаимодействии команды Трампа с Россией в предвыборный период.

По словам Трампа, Маккейб не мог быть беспристрастным, поскольку его жена получала сотни тысяч долларов от организаций, связанных с Хилллари Клинтон.

В Белом доме заявили, что ни президент, ни его администрация никак не участвовали в принятии решение об отставке Маккейба.

"Это решение принимали не в Белом доме. Президент никак участвовал в принятии этого решения", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в понедельник.

Почему это важно?

Маккейб - бывший подчиненный Джеймса Коми, уволенного Дональдом Трампом с поста главы ФБР в прошлом году.

После увольнения Коми, который возглавлял расследование возможных связей Трампа с Россией, Маккейб на время возглавил ФБР.

Некоторое время спустя Трамп номинировал на пост директора бюро Кристофера Рея, кандидатуру которого в августе поддержал сенат.

Недавно Рей пригрозил подать в отставку, ссылаясь на то, что генпрокурор Джефф Сешнс якобы оказывал на него давление, чтобы он уволил Маккейба, сообщал на прошлой неделе вашингтонский портал Axios.

Чистка?

Энтони Зуркер, Би-би-си

Эндрю Маккейб стал излюбленной мишенью для критики республиканцев в связи с ходом расследования возможных связей Трампа с Россией. Теперь он уходит - несколько раньше, чем планировалось. Или, возможно, его выгоняют.

Дональд Трамп уже критиковал заместителя директора ФБР во время беспокойной президентской кампании 2016 года. В одном из своих твитов в конце декабря президент, по сути, начал считать дни до планируемой весной отставки Маккейба.

Директор ЦРУ Кристофер Рей, как сообщается, грозился, что скорее сам подаст в отставку, нежели уволит своего заместителя. Но что-то изменилось.

Возможно, давление со стороны республиканцев стало слишком сильным, а, может быть, как предупреждали демократы, началась люстрация главного полицейского агентства США.

Если в работе Маккейба было что-то более скандальное, чем связанная с демократами жена или упоминание его имени в оскорбительной для Трампа переписке между двумя сотрудниками ФБР, мы вскоре об этом узнаем.

Уже сейчас, впрочем, ясно, что расследование связей с Россией вязнет в межпартийной борьбе, и это может напрямую отразиться на его ходе.

За что Трамп критиковал Маккейба?

Республиканцы в конгрессе и сам президент критиковали Маккейба в связи с ходом расследования ФБР, связанным со скандалом 2015 года, когда Хиллари Клинтон обвинили в использовании личного сервера электронной почты для служебной переписки.

Президент также критиковал замглавы ФБР из-за того что его жена, доктор Джилл Маккейб, баллотировалась в сенат штата Виргиния он демократов и получила 675 тысяч долларов пожертвований от Демократической партии Виргинии и еще одной организации, близкой Хиллари Клинтон.

Трампу это не понравилось, и в своем "Твиттере" он назвал Маккейба и его жену друзьями Коми, имея в виду недавно уволенного по его инициативе Джеймса Коми.

"Проблема в том, что действующий глава ФБР, человек, расследующий дело Хиллари, Эндрю Маккейб, получил от Хиллари через жену $700 тысяч!" - писал Трамп в июле прошлого года.

В прошлом республиканцы и Трамп обвиняли Маккейба в том, что расследование в отношении Клинтон было проведено ненадлежащим образом. Несколько комитетов конгресса инициировали расследования, чтобы установить, не было ли причиной провала предвзятое отношение ФБР к Клинтон.

Демократы настаивают, что цель этих расследований - отвлечь публику от выяснения возможных связей Трампа с Россией.