Родченков: Путин знал о системе допинга в российском спорте

Правообладатель иллюстрации zuma/tass Image caption "В обмане с допинговыми пробами вы бы не опередили Россию. У России передовой опыт", - заявил Родченков в эфире ARD

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что о системе употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи был осведомлен президент России Владимир Путин.

"Я более чем уверен, что Путин знал полные и детальные подробности [о системе допинга] от [экс-министра спорта России Виталия] Мутко", - сказал Родченков. Заявление прозвучало в новом фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, вышедшем на телеканале ARD.

Представитель российского президента на вопросы автора фильма не ответил.

Со слов Родченкова, информацию о допинговых злоупотреблениях он передавал экс-заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот - своему начальнику Мутко, который обсуждал это с Путиным.

"Конечно, в какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи", - заключил Родченков, уверенный в том, что открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов в его лабораторию приносил именно офицер спецслужбы.

Родченков также рассказал, что одним из ключевых игроков российской допинговой системы был бывший профессор и руководитель Центра медико-биологического обеспечения Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергей Португалов, отстраненный от работы в спортивных организациях весной прошлого года. По информации Роченкова, именно Португалов изобрел стимулирующий препарат, который практически не отражался в пробах спортсменов.

О том, что Путин мог быть осведомлен о системе употребления допинга российскими спортсменами, Родченков заявляет впервые. В начале 2016 года об этом сообщало агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на источник, знакомый с докладом экс-главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Дика Паунда. В документе вывод об информированности Путина был сделан со слов экс-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/tass Image caption Путин и Мутко сомневаются в правдивости показаний Родченкова

Осенью прошлого года газета New York Times опубликовала рукописные дневники Родченкова, в которых, помимо подробных описаний его завтраков, обедов и ужинов, рассказывалось о разработанных им "коктейлях" для членов российской олимпийской сборной. Как следует из этих записей, напитки, в состав которых входили анаболические стероиды и мартини, экс-глава московской антидопинговой лаборатории сначала пробовал на себе, а затем передавал спортсменам.

Кроме того, в дневниках говорилось, что к сокрытию положительных допинг-проб и выдаче допинг-коктейлей были причастны чиновники и ФСБ.

Путин на декабрьской пресс-конференции назвал дневники Родченкова ерундой. При этом он заявил, что новый виток допингового скандала, завершившийся отстранением российской сборной от участия в Олимпиаде-2018, "раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря", очевидно, имея в виду президентские выборы.

Мутко, ныне занимающий пост вице-премьера, в свою очередь заявил, что дневники Родченкова были написаны и отредактированы в Соединенных Штатах.

Родченков был обвинен независимой комиссией ВАДА в умышленном уничтожении тысячи проб мочи спортсменов с целью сокрытия улик в ноябре 2015 года. После этого Родченков ушел в отставку, а через несколько месяцев переехал в США, где стал информатором ВАДА.

В России против Родченкова возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск.