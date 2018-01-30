"Гуантанамо для бизнеса": реакция на "кремлевский список" США

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Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" - перечень из политиков, чиновников и бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

В список вошли все руководители администрации президента, его помощники и советники, все члены правительства, руководители госкомпаний и бизнесмены, чье состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет не менее 1 млрд долларов. Всего - 210 человек.

Включение в список не означает автоматического введения санкций, подчеркнули американские чиновники. Но уже сейчас есть угрозы репутационного характера, а в дальнейшем присутствие в "кремлевском докладе" может грозить и санкционными мерами.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию политиков, журналистов и самих фигурантов списка на публикацию документа.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (в списке)

Можно обратить внимание, что де-факто [фигуранты "кремлевского доклада" ] названы врагами США. Если вы прочитаете текст и заголовок этого документа, то все это делается в соответствии с законом о противодействии врагам США.

Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Вот это подход, это заявление.

Американцы... хотят и рыбку съесть и в кресло присесть Дмитрий Рогозин, вице-премьер

Вице-премьер Аркадий Дворкович (в списке)

Я как член правительства обязан был быть в этом списке, все правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике".

Мэр Москвы Сергей Собянин (в списке)

В "кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы.

Меня еще два года назад, когда я начал заниматься импортозамещением, предупреждали, что если ты смотришь в бездну, то и бездна посмотрит в тебя Герман Клименко, советник президента

Вице-премьер Дмитрий Рогозин (в списке)

В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки", сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение.

То есть хотят и рыбку съесть, и в кресло присесть.

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко (в списке)

Что касается меня, я в ужасе.

А если серьезно, меня еще два года назад, когда я начал заниматься импортозамещением, предупреждали, что если ты смотришь в бездну, то и бездна посмотрит в тебя. Ожидал, что раньше "прилетит", поэтому отношусь спокойно".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (в списке)

Какие только санкции ни придумывали против нашей страны, начиная с 2014 года. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению.

Они и так постоянно давят все время... Но ничего, выдержим. Виктор Зубков, глава совета директоров "Газпрома"

Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова (в списке)

Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена, даже за этот небольшой срок, свидетельствует о том, что мы на правильном пути к нашей основной цели - счастью и благополучию российских детей.

Глава СПЧ Михаил Федотов (в списке)

Что для меня это может значить? Не знаю. Мне визу закроют? У меня ее нет. Счета арестуют? У меня их нет. Недвижимости тоже нет. Может, американские дипломаты перестанут со мной здороваться. Сейчас всегда здороваются.

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков

Они и так постоянно давят все время. Вы же видите - и переговоры с поляками, с прибалтами. Но ничего, выдержим.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Первое ознакомление с "американским списком", переданным вчера минфином в конгресс, создает устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник.

Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Санкции - это удавка на международный бизнес, в том числе и бизнес Европы. Теперь США вводит систему вирусного касания, цель которой не скрывается - это система сдерживания других и преимущества только для одной страны. Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру.

Политик Алексей Навальный

Вот это верно. Самый большой недостаток списка: где Лебедев, Зорькин, вся судебная мафия и Памфилова. Забыли про них (либо они агенты ЦРУ).

Эксперт Атлантического совета Андрес Ослунд (участвовал в составлении возможных критериев для списка)

96 - собраны все российские миллиардеры, очень много.

Скорее всего, это заставит их сплотиться вокруг Кремля. Получается контрпродуктивно.

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Я не вижу смысла в этом списке. Я не вижу никаких свидетельств того, что пребывание в этом списке делает кого-то более восприимчивым к санкциям в будущем. Но, может, я что-то пропустил...

Я лично знаю многих бизнесменов из списка. Некоторые из них близки к Путину, некоторые - нет. Очевидно, что для разграничения этих двух категорий сделано мало.

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

Этот список редакция "Эха Москвы" могла бы составить за 20 минут...

Эта история заключается в том, что этих людей как бы загнали в комнату. Американцы сказали: "Вот вы как бы тут посидите. Мы сейчас четверых расстреляем из секретного списка. Если вам будет непонятно, мы еще четверых расстреляем". То есть внесем в санкционный.

Бывший главный редактор российского Forbes Максим Кашулинский

Когда мы в 2004 году делали первый список Forbes, не могли и представить, как власти США используют его в 2018-м. Впрочем, и фигуранты списка не могли такого представить. По сути, смысл сегодняшнего шага: "Разбогател при Путине - ответишь".