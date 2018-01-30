"Гуантанамо для бизнеса": реакция на "кремлевский список" США
Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" - перечень из политиков, чиновников и бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.
В список вошли все руководители администрации президента, его помощники и советники, все члены правительства, руководители госкомпаний и бизнесмены, чье состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет не менее 1 млрд долларов. Всего - 210 человек.
Включение в список не означает автоматического введения санкций, подчеркнули американские чиновники. Но уже сейчас есть угрозы репутационного характера, а в дальнейшем присутствие в "кремлевском докладе" может грозить и санкционными мерами.
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Русская служба Би-би-си собрала реакцию политиков, журналистов и самих фигурантов списка на публикацию документа.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (в списке)
Можно обратить внимание, что де-факто [фигуранты "кремлевского доклада" ] названы врагами США. Если вы прочитаете текст и заголовок этого документа, то все это делается в соответствии с законом о противодействии врагам США.
Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Вот это подход, это заявление.
Вице-премьер Аркадий Дворкович (в списке)
Я как член правительства обязан был быть в этом списке, все правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике".
Мэр Москвы Сергей Собянин (в списке)
В "кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин (в списке)
В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки", сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение.
То есть хотят и рыбку съесть, и в кресло присесть.
Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко (в списке)
Что касается меня, я в ужасе.
А если серьезно, меня еще два года назад, когда я начал заниматься импортозамещением, предупреждали, что если ты смотришь в бездну, то и бездна посмотрит в тебя. Ожидал, что раньше "прилетит", поэтому отношусь спокойно".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин (в списке)
Какие только санкции ни придумывали против нашей страны, начиная с 2014 года. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению.
Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова (в списке)
Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена, даже за этот небольшой срок, свидетельствует о том, что мы на правильном пути к нашей основной цели - счастью и благополучию российских детей.
Глава СПЧ Михаил Федотов (в списке)
Что для меня это может значить? Не знаю. Мне визу закроют? У меня ее нет. Счета арестуют? У меня их нет. Недвижимости тоже нет. Может, американские дипломаты перестанут со мной здороваться. Сейчас всегда здороваются.
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков
Они и так постоянно давят все время. Вы же видите - и переговоры с поляками, с прибалтами. Но ничего, выдержим.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Первое ознакомление с "американским списком", переданным вчера минфином в конгресс, создает устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
Санкции - это удавка на международный бизнес, в том числе и бизнес Европы. Теперь США вводит систему вирусного касания, цель которой не скрывается - это система сдерживания других и преимущества только для одной страны. Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру.
Политик Алексей Навальный
Вот это верно. Самый большой недостаток списка: где Лебедев, Зорькин, вся судебная мафия и Памфилова. Забыли про них (либо они агенты ЦРУ).
Эксперт Атлантического совета Андрес Ослунд (участвовал в составлении возможных критериев для списка)
96 - собраны все российские миллиардеры, очень много.
Скорее всего, это заставит их сплотиться вокруг Кремля. Получается контрпродуктивно.
Бывший посол США в России Майкл Макфол
Я не вижу смысла в этом списке. Я не вижу никаких свидетельств того, что пребывание в этом списке делает кого-то более восприимчивым к санкциям в будущем. Но, может, я что-то пропустил...
Я лично знаю многих бизнесменов из списка. Некоторые из них близки к Путину, некоторые - нет. Очевидно, что для разграничения этих двух категорий сделано мало.
Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Этот список редакция "Эха Москвы" могла бы составить за 20 минут...
Эта история заключается в том, что этих людей как бы загнали в комнату. Американцы сказали: "Вот вы как бы тут посидите. Мы сейчас четверых расстреляем из секретного списка. Если вам будет непонятно, мы еще четверых расстреляем". То есть внесем в санкционный.
Бывший главный редактор российского Forbes Максим Кашулинский
Когда мы в 2004 году делали первый список Forbes, не могли и представить, как власти США используют его в 2018-м. Впрочем, и фигуранты списка не могли такого представить. По сути, смысл сегодняшнего шага: "Разбогател при Путине - ответишь".