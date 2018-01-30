ЕСПЧ присудил 35 тысяч евро трем фигурантам "болотного дела"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил нарушения в делах фигурантов "болотного дела" Андрея Барабанова, Алексея Полиховича и Степана Зимина и присудил им 35 тыс. евро в качестве компенсации.
Как следует из решения, опубликованного ЕСПЧ, российские власти нарушили пункт 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 11 конвенции (свобода собраний и объединений).
Кроме того, Страсбургский суд признал, что в отношении Полиховича и Зимина была нарушена статья 3 конвенции (запрещение пыток).
Барабанову была назначена компенсация в 10 тыс. евро, Полиховичу и Зимину - по 12,5 тыс. евро.
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Адвокат Зимина Дмитрий Аграновский сказал Интерфаксу, что защита будет просить Верховный суд России о пересмотре уголовного дела.
Судья в ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов выступил против удовлетворения жалобы фигурантов "болотного дела". "Я считаю, что насильственное поведение не должно защищаться конвенцией", - сказал он.
В 2014 году российский суд приговорил Барабанова к трем годам и семи месяцам лишения свободы, Полиховича и Степана Зимина - к трем с половиной годам.
6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве произошли столкновения между ОМОНом и участниками акции протеста, которая была приурочена к инаугурации избранного на третий срок президента Владимира Путина.
После этого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. К уголовной ответственности привлекли более 30 человек.
К настоящему моменту в заключении не остается ни одного фигуранта "болотного дела". Все они либо отбыли тюремное наказание, либо были амнистированы.
Единственный, кто остается в розыске по "болотному делу" - анархист Дмитрий Бученков, минувшей осенью бежавший из-под домашнего ареста за границу.
Совет по правам человека при президенте России, проанализировав видеозаписи событий 6 мая 2012 года, пришел к выводу, что массовых беспорядков на Болотной площади не было, а стычки с демонстрантами были спровоцированы полицией. Правозащитники называют "болотное дело" политически мотивированным, а осужденных - политзаключенными.