Путин пообещал пока не отвечать на "кремлевский доклад" США

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption "Обидно, слушай", - сказал Путин, услышав, что его фамилии нет в "кремлевском докладе"

Президент России Владимир Путин осудил публикацию "кремлевского доклада" США, заявив, что в список потенциальных мишеней для санкций вошли не только 210 политиков и бизнесменов, но и 146 миллионов россиян. Но ответных мер пока не будет, пообещал Путин.

Об обнародовании "кремлевского доклада" Путин заговорил на встрече со своими доверенными лицами в Москве, в которой он принимал участие в качестве кандидата в президенты. "Список совершенно неслыханный, потому что фактически врагами Америки объявлено все руководство страны. Ну кроме вас - вас, вероятно, нельзя", - сказал на встрече предприниматель Игорь Ашманов.

"Обидно, слушай", - пошутил в ответ Путин. Далее Ашманов выразил сочувствие тем, кто узнал о своем присутствии в "кремлевском докладе", находясь в США или Британии. "Что касается тех, кто в Калифорнии или в Лондоне, что у нас в народе говорят? В дом надо все тащить, в дом, нечего там в Калифорнии отсиживаться. На родину!" - продолжил шутить президент.

Серьезно Путин сказал, что не видел самого списка, составленного по требованию закона о санкциях, который президент США Дональд Трамп подписал в августе прошлого года. Однако Путина, по его словам, проинформировали.

Президент России посоветовал больше "думать о себе", заниматься экономикой, развивать сельское хозяйство, здравоохранение и заботиться об обороноспособности страны. "Руководствуясь известным правилом: собака лает, а караван идет", - добавил Путин.

Ранее во вторник известно, что в список из 210 политиков, чиновников и бизнесменов вошли более 40 представителей администрации президента и все члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Путина в списке нет.

"Вся администрация президента, все правительство, весь бизнес - за каждым из этих людей, за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны. Трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть по сути всех нас, все 146 миллионов занесли в этот список, - сказал Путин. - Это безусловно недружественный акт".

Путин сказал, что Россия в этой ситуации все равно не будет отвечать на действия Вашингтона и готова сотрудничать, в том числе в борьбе с терроризмом. "Мы ждали этого списка, и не буду это скрывать - мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили наши отношения к нулю. Мы воздержимся пока от этих шагов".

"Но мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, - добавил он. - Потому что там есть какой-то секретный список, в этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то там звездочками. Надо с этим разобраться".

Кто попал в список

Минфин США ранее опубликовал перечень политиков, чиновников и олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным. В документе содержится 210 имен - это 114 высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

"Кремлевский доклад" разделен на четыре части. В первую вошли 43 сотрудника администрации президента, включая ее руководителя Антона Вайно и пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Вторая часть - российское правительство, включая премьера Дмитрия Медведева и всех его заместителей, а также членов кабинета министров.

Третья часть называется "другие высокопоставленные политические деятели". В их числе, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФСБ Александр Бортников, глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин.

Среди включенных в "кремлевский доклад" бизнесменов - миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Сулейман Керимов, Юрий Мильнер, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, банкиры Петр Авен и Олег Тиньков, а также совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин.

Есть в списке и считающиеся друзьями Путина Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко, которые уже были под санкциями. В список также вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин и давний соратник Путина, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Основной критерий отбора - состояние от 1 млрд долларов и выше. В открытой части списка не оказалось людей из ближнего круга Путина. К примеру, бизнесменов Петра Колбина и Евгения Пригожина, которого СМИ называли "поваром Путина". Возможно, их фамилии содержатся в закрытой части доклада, в которую вошли люди, чье состояние меньше миллиарда.

Сам список не является санкционным, никакие ограничения пока не вводятся.

Фигуранты доклада не будут автоматически сталкиваться с какими-либо санкционными мерами, такими как заморозка активов и отказ в американских визах, однако их включение в список может побудить банки и другие организации в США и Европе не вести с ними бизнес, комментировало публикацию агентство Блумберг.

Однако включение в список несет риски репутационного характера: потенциальные партнеры могут отказаться вести бизнес из-за риска того, что люди из "кремлевского доклада" могут в итоге попасть под санкции.