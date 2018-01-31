И снова Зорькин: шесть главных решений Конституционного суда

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Зорькин чуть было не лишился судейских полномочий после расстрела Белого дома; его решение Ельцину не понравилось

Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина главой Конституционного суда России на новый шестилетний срок. 74-летний Зорькин может руководить судом независимо от возраста.

Верхняя палата российского парламента на заседании в среду проголосовала за переназначение Зорькина на должность председателя КС. Его кандидатура была внесена в Совет Федерации президентом Владимиром Путиным.

Несколько лет назад обсуждалось, что должность председателя Конституционного суда может занять нынешний председатель правительства Дмитрий Медведев. Но до президентских выборов такой рокировки не произошло.

"Биография Валерия Дмитриевича безупречная", - сказала на заседании спикер Валентина Матвиенко. Сам Зорькин признал, что решения КС нередко не совпадают с мнением большинства граждан, сообщает Интерфакс.

"Естественно, не все довольны Конституционным судом, и трудно рассчитывать, конечно, чтобы все были рады", - сказал он и привел в пример решение по вопросу о применении смертной казни в России.

В 1990-е, когда только был сформирован Конституционный суд России, Зорькин нередко вступал в активное противостояние и с Кремлем. Самое громкое решение, приведшее в итоге к вооруженному противостоянию в Москве в 1993 году, на десять лет отбросило Зорькина в рядовые судьи КС.

В кресло председателя он вернулся в 2003 году.

В феврале Зорькину исполняется 75 лет. Он сам рассуждал о своем возрасте, выступая во вторник на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. "С одной стороны, не хочется еще на пенсию уходить, а с другой стороны - не так будет грустно и обидно, потому что уже много и так было", - цитирует Зорькина "Коммерсант".

Уходить на пенсию Зорькина никто не обязывает: по закону свою должность он может занимать бессрочно.

"Если что-то получаться не так будет, вы смело можете мне сказать, - обратился он к сенаторам. - В этих условиях я не буду сопротивляться и тогда уйду, чтобы вас не подводить".

Би-би-си напоминает о самых знаковых решениях Конституционного суда времен Зорькина.

Штурм Белого дома

В 1993 году Валерию Зорькину в свой первый председательский срок пришлось принять ряд кризисных решений.

Самым громким из них стало признание неконституционным указа Бориса Ельцина №1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета России. Это дало совету повод объявить о государственном перевороте и прекращении полномочий президента.

Итогом конфликта стал штурм Белого дома с применением оружия и бронетехники. В здании Белого дома тогда находились депутаты под руководством спикера Руслана Хасбулатова и вице-президента Александра Руцкого.

Правообладатель иллюстрации Shogin Alexander/TASS Image caption Именно решение КС дало толчок к событиям 1993-го

После этого Конституционный суд приостановил свою деятельность, а Зорькин лишился должности председателя и судьи. Но уже в 1994 году на совещании КС судейские полномочия ему вернули.

Возрождение компартии

Нынешняя партия КПРФ своим существованием в чем-то обязана именно Зорькину.

Деятельность Компартии РСФСР - структурной части КПСС - Ельцин указом приостановил в 1991 году.

"Дело КПСС" стало одним из самых растянутых по времени - жалобы бывших членов партии КС и запросы народных депутатов, требующих признать указ конституционным, КС рассматривал почти полгода.

В итоге отдельные положения Ельцина были признаны неконституционными. Это позволило низовым структурам партии воссоздать центральное руководство - что в итоге и стало партией КПРФ в ее нынешнем виде.

Отмена губернаторских выборов

Сначала КС решил, что население само должно избирать губернаторов, но спустя девять лет изменил свое решение.

В 1996 году, когда председателем КС был Владимир Туманов, суд решил, что глава администрации края не может назначаться законодательным собранием, а должен избираться населением.

В 2004 году президент Путин выступил с инициативой утверждать губернаторов решениями законодательных органов по предложению главы страны. В том же году был принят соответствующий законопроект.

А в 2005 году КС в определении указал, что закон не рассматривает выборы "в качестве единственно допустимого механизма формирования всех органов публичной власти на каждом из уровней ее организации".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В 1996 году КС решил, что выборы губернатора должны состояться, однако через девять лет решение стало совсем другим

Правовые позиции 1996-го года "не могут быть в полной мере использованы" для нового порядка избрания губернаторов, поскольку положения конституции применяются в том числе "посредством конкретизирующих их законов" и "в развивающемся социально-историческом контексте", постановил тогда суд.

Право принимать участие в прямых выборах губернатора не закреплено как конституционное право российского гражданина. Это право есть лишь в некоторых федеральных законах, которые могут меняться, посчитал КС.

В 2012 году выборы губернаторов по инициативе президента Дмитрия Медведева вернулись в регионы. Но не все - их нет в республиках Северного Кавказа.

Смертная казнь: и есть, и нет

В 2009 году КС окончательно признал невозможность назначения наказания в виде смертной казни, хотя в Уголовном кодексе РФ смертная казнь как исключительная мера наказания до сих пор присутствует.

Первый шаг к этому был сделан в 1997 году, когда Россия подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В нем говорилось о полной отмене смертной казни в мирное время.

Однако протокол не ратифицирован до сих пор, поэтому официально силы не имеет.

Россия связана и Венской конвенцией, которая требует не предпринимать действий, противоречащих протоколу, пока не будет отозвана подпись.

Но еще за год до протокола, в 1996 году, в России суды де-факто перестали назначать смертную казнь.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Валерий Зорькин во время пасхального богослужения в 1993 году

Дело в том, что привести приговор в исполнение можно, только если президент отказал в помиловании.

Борис Ельцин после вступления в Совет Европы в 1996-м издал указ о сокращении применения смертной казни - а позже и просто перестал рассматривать прошения осужденных.

В 1999 году КС вынес постановление, согласно которому вынесение смертных приговоров неконституционно в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны.

В 2010 году присяжные появились в последнем регионе - Чечне.

И после этого Верховный суд России обратился в КС за разъяснением - можно ли теперь выносить смертные приговоры, ведь статья об этом виде наказания осталась как в Уголовном кодексе, так и в Уголовно-исполнительном.

В определении от 19 ноября 2009 года КС однозначно заявил: из-за длительного фактического моратория на смертную казнь в стране сформировались "устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни" и происходит "необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни".

Введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории России не означает возможность применения смертной казни, в том числе по приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных, решили судьи КС.

Тем самым они поставили точку в этом вопросе. Хотя в последние годы периодически появлялись предложения вернуть смертную казнь для военных преступников, педофилов и коррупционеров, однако никаких законодательных действий в этом направлении не предпринималось.

Суд присяжных для женщин и несовершеннолетних

Реформа суда присяжных в России продолжается до сих пор.

В 2013 году поправками в закон в доступе к суду присяжных фактически отказали трем категориям, для которых запрещено назначение пожизненного срока: несовершеннолетним, женщинам и мужчинам старше 65 лет. По принятому тогда закону присяжные не рассматривали дела, в которых нельзя назначить пожизненное заключение - а пожизненное заключение не назначается женщинам и несовершеннолетним как слишком суровое.

Важные изменения внесло постановление КС в 2016 году.

22-летняя Алена Лымарь, которую признали виновной в убийстве своей дочери-младенца, обратилась с жалобой о том, что судья отказал в рассмотрении ее дела судом присяжных.

В итоге КС постановил, что лишение женщин права на суд присяжных приводит к дискриминации, "так как не гарантирует им равную с мужчинами систему защиты своих прав и свобод и ограничивает доступ к правосудию". Дело Лымарь отправили на пересмотр.

Однако в 2014 году обвиняемый в убийстве и изнасиловании несовершеннолетний Вадим Филимонов не смог добиться рассмотрения дела судом присяжных. КС отметил, что несовершеннолетние могут не понимать разницу между судом присяжных и разбирательством в обычном суде. Обжаловать приговор присяжных по существу нельзя - в отличие от приговора профессионального судьи.

Правда, судьи КС отметили, что в отдельных случаях Госдума "может предоставить подсудимым по определенным категориям дел право ходатайствовать о передаче своего дела из районного суда в вышестоящую инстанцию для рассмотрения с участием присяжных заседателей".

Пересмотр дела Дадина

К отмене в 2017 году приговора оппозиционера Ильдара Дадина, признанного виновным в повторных нарушениях на митингах, привело именно решение Конституционного суда.

Правообладатель иллюстрации Serebryakov Dmitry/TASS Image caption Дадин признавался, что не ожидал, что отмена решения будет столь быстрой

В декабре 2015 года активиста первым осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса России о неоднократном нарушении правил проведения уличных мероприятий - его приговорили к трем годам лишения свободы. Так произошло, потому что у него на счету уже было несколько административных правонарушений - и суд решил, что их повторение влечет уголовное наказание.

10 февраля 2017 года КС признал, что приговор Дадину был вынесен с нарушениями, хотя в целом назвал статью конституционной. Но нашел в ней неточности, а дело Дадина отправили на пересмотр.

В частности, решил КС, не было установлено, умышленно ли активист совершил нарушение - ведь статья сопряжена именно с такой формой вины.

Сам факт предыдущих наказаний в административном порядке, которые даже не успели вступить в силу, не служит доказательством вины.

КС также посчитал, что наказание Дадина слишком суровое, ведь митинг не принес в итоге существенного вреда чему-либо или кому-либо.

Спустя 12 дней после решения КС Верховный суд отменил приговор оппозиционеру. Об отмене приговора, кроме защиты, ходатайствовала тогда и прокуратура.

Что дальше?

В Конституционном суде под председательством Зорькина сейчас насчитывается 16 судей, хотя законом установлено, что их должно быть 19.

В 2010 году заявление об уходе с должности написал судья Анатолий Кононов, указав причиной "несогласие с нарушением принципа независимости судей со стороны исполнительной власти России".

Годом ранее судья КС Владимир Ярославцев выступил с обвинениями коллег в "службе исполнительной власти". "Я чувствую себя среди руин правосудия", - заявил он испанской газете El Pais. Ярославцев до сих пор остается судьей КС.

Вероятнее всего, президент Путин хочет назначить на вакантные места лояльных ему людей, но сделает это после выборов в случае своей победы, считает федеральный судья в отставке, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия факультета права Высшей школы экономики Сергей Пашин.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Занять кресло председателя бессрочно Зорькин смог из-за поправок в закон, инициированных Медведевым

По мнению эксперта, вероятным кандидатом на одну из судейских должностей в КС продолжает оставаться премьер Медведев. "Главное - это принцип преданности", - считает Пашин.

Зорькин оказался единомышленником Путина и в противостоянии с Западом. Он всегда выступал за приоритет национального права над международным. Составной частью правовой системы России являются общепризнанные нормы международного права и международные договоры, но конституция имеет высшую юридическую силу, объяснял он.

Именно этот подход применил КС, разрешив не выплачивать акционерам компании ЮКОС компенсацию 1,9 млрд евро после решения Европейского суда по правам человека. "Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить конституцию", - сказал тогда глава КС.

С жалобой на решение ЕСПЧ в КС обращался российский минюст, который и должен был выплачивать компенсацию. Суд в итоге решил, что толкование конвенции о защите прав человека и основных свобод, данное ЕСПЧ, идет вразрез с положениями российской конституции.

Игнорировать решения ЕСПЧ Конституционному суду разрешил Путин, инициировав поправки в закон о КС.

На 74-летнего Зорькина не распространяется норма закона о предельном возрасте для судьи, который составляет 70 лет. В 2010 году Медведев, занимавший тогда пост президента, внес поправки в закон о КС, позволяющие председателю бессрочно занимать свою должность.

То же самое касается и председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева - в отношении него аналогичные поправки были внесены в 2012 году.

В этом году Лебедеву, как и Зорькину, исполнится 75 лет.