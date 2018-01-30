СМИ анонсировали освобождение математика Богатова. Адвокат не подтверждает

Media playback is unsupported on your device "Живой! Не голограмма": математика Богатова перевели под домашний арест

Следственные органы России не стали обращаться в суд с просьбой продлить домашний арест математику Дмитрию Богатову, которого задержали по подозрению в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков в Москве, сообщает агентство ТАСС.

В Пресненском суде Москвы агентству подтвердили, что не получали ходатайства о продлении Богатову меры пресечения. Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что ходатайство не стали подавать в связи с тем, что не нашли оснований и дальше держать математика под домашним арестом.

В то же время адвокаты Богатова опровергают сообщения СМИ о том, что их подзащитного уже отпустили. "Не подтверждаю. Официального изменения меры пресечения не было", - заявил Русской службе Би-би-си адвокат Александр Мордвинов.

Тем не менее не исключено, что Богатова отпустят уже в самое ближайшее время: назначенный судом срок его домашнего ареста истекает в среду, 31 января. Если следствие не попросит продлить меру пресечения, а суд не удовлетворит эту просьбу, математик сможет выйти на свободу.

Доказательств не нашли

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что компьютерно-техническая экспертиза не нашла доказательств того, что Богатов действительно совершал инкриминируемые ему преступления. Мордвинов тогда подтвердил, что защиту математика ознакомили с итогами этой экспертизы.

Источник, на который ссылался ТАСС, утверждает, что в ходе экспертизы, продолжавшейся восемь месяцев, ни на компьютерах, ни на флешках Богатова не нашли никакой противоправной информации. Собеседник агентства ожидал, что с математика скоро снимут обвинения.

26-летний математик Дмитрий Богатов был задержан 6 апреля прошлого года. По версии следствия, Богатов под псевдонимом "Айрат Баширов" разместил на форуме SysAdmins.ru призывы приносить на несогласованную акцию 2 апреля "тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон".

Сам Богатов вину не признавал и утверждал, что на форум системных администраторов никогда не заходил.

Следствие основывало обвинение на одной улике - IP-адресе, которым однажды воспользовался "Айрат Баширов", принадлежит Богатову.

Защита математика сообщала на суде, что он пользуется анонимайзером Tor. Богатов установил на своем компьютере выходной узел одноименной сети - это значит, что его IP-адресом могли воспользоваться все, кто стремился к анонимности в интернете.

Посты от имени Айрата Баширова продолжили появляться на форуме SysАdmins.ru и после ареста Дмитрия Богатова.