Минфин США: "кремлевский доклад" ляжет в основу новых санкций

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что секретная часть так называемого кремлевского доклада, частично опубликованного во вторник, ляжет в основу новых санкций, которые Вашингтон готовится ввести в отношении российских чиновников и бизнесменов.

Отвечая в среду в конгрессе на вопрос, почему против попавших в опубликованную часть списка людей не предусмотрены какие-либо санкции, Мнучин заявил, что санкции последуют. По его словам, о них речь идет в засекреченной части доклада.

Имен конкретных людей, которые в итоге могут попасть под новые санкции, Мнучин не привел, уточнив только, что секретная часть доклада состоит из десятков страниц и, как он надеется, со временем тоже будет опубликована.

"Кремлевский доклад"

Media playback is unsupported on your device "По сути, все 146 миллионов занесли в какой-то список"

Документ был составлен в развитие закона о санкциях, подписанного президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года. В документе содержится 210 имен - это 114 высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний из России, а также 96 олигархов.

Среди включенных в "кремлевский доклад" бизнесменов - миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Сулейман Керимов и Юрий Мильнер. До сих пор они не были под санкциями, которые США и Европа вводили против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Также в списке есть создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, банкиры Герман Греф, Андрей Костин, Петр Авен и Олег Тиньков, а также совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Недавно Авен заявил, что Альфа-банк не будет обслуживать оборонные предприятия, но это не спасло его от включения в "кремлевский доклад".

Эти люди не будут автоматически сталкиваться с какими-либо санкционными мерами, такими как заморозка активов и отказ в американских визах, однако их включение в список может побудить банки и другие организации в США и Европе не вести с ними бизнес, пишет агентство Блумберг.

Сам список не является санкционным, никакие ограничения пока не вводятся, а наказание за сотрудничество с ними не предусмотрено, если они до сих пор не были под санкциями.

"Оказывать давление"

В последний на данный момент раз США расширяли санкции в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний 26 января. Тогда в новую версию списка добавили 21 человека и 21 российскую организацию.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте американского минфина, среди компаний, попавших под санкции, оказались "Силовые машины" миллиардера Алексея Мордашова, а также входящая в "Ростех" компания "Технопромэкспорт", с которой судилась корпорация Siemens из-за поставок турбин в Крым.

Среди физических лиц, которых коснулись ограничения, упомянуты заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и руководитель "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Введение новых санкций министерство финансов США обосновало необходимостью продолжить оказывать на Россию давление для того, чтобы добиться выполнения Минских соглашений, предусматривающих прекращение военных действий в Донбассе.