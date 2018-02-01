Ведущих интернет-канала Навального отправили под арест

Правообладатель иллюстрации Navalny Live/Youtube Image caption Шаведдинов и Ярмыш в течение 12 часов вели прямую трансляцию о митингах

Симоновский районный суд Москвы отправил ведущих эфира интернет-канала "Навальный Live" Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова под административный арест, признав их виновными в призывах к участию в несогласованной акции.

Шаведдинов арестован на восемь суток, Ярмыш - на пять.

На обоих был составлен протокол по статье 20.2 КоАП ("проведение публичного мероприятия без подачи уведомления").

Как сообщала накануне Ярмыш в своем "Твиттере", во вторник вечером полицейские встретили ее и Шаведдинова после их прилета в аэропорт "Шереметьево" на выходе из зоны таможенного контроля. Затем их около часа досматривали.

"Должна признаться, что меня ни разу в жизни до этого не задерживали, ни на одном митинге. Так что все происходящее воспринимаю как удивительное открытие", - писала Ярмыш.

Позднее активисты сообщили, что их везут в ОВД "Даниловский", где в итоге оставили на ночь. В среду Ярмыш сообщила, что ее собираются судить за запись в "Твиттере", сделанную 25 января незадолго до акции Алексея Навального.

На судебном заседании адвокат Ярмыш Иван Жданов отмечал, что в день публикации твита его подзащитная находилась за пределами России, и напомнил, что КоАП распространяется на территорию России. Поэтому, по его словам, все доказательства по делу недопустимы.

Аресты и суды над сторонниками Навального в среду прошли и в других городах России.

По данным портала "ОВД-Инфо", волонтера штаба Навального в Костроме Артура Мурадова оштрафовали на 80 тысяч рублей за "повторное нарушение порядка проведения публичной акции". Также портал сообщает об арестах активистов в Чебоксарах, Саранске и Калининграде.

"Забастовка избирателей", организованная оппозиционером Алексеем Навальным, прошла в нескольких городах России в минувшее воскресенье.

В ходе акций полиция задержала около 350 человек. Большинство задержанных были отпущены без составления протоколов. Сам Навальный был задержан вскоре после начала акции в Москве, его также отпустили под обязательство о явке.

В воскресенье московские полицейские также вскрыли при помощи болгарки три помещения в штабе Фонда борьбы с коррупцией Навального в бизнес-центре "Омега плаза".

Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов в течение 12 часов вели прямую трансляцию, рассказывая о том, как проходят протестные мероприятия в разных городах России.