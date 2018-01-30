"Бездомный герой" теракта в Манчестере осужден за мародерство

Правообладатель иллюстрации Greater Manchester Police Image caption "Вы обкрадывали людей с тяжелыми ранениями и травмами, некоторые из них умирали или уже умерли", - сказал судья обвиняемому

Бездомный житель Манчестера, воспетый журналистами как герой, помогавший жертвам кровопролитного нападения, приговорен к тюремному заключению за кражу личных вещей у пострадавших и погибших в теракте на "Манчестер Арене" 22 мая 2017 года.

Изначально 33-летний Крис Паркер утверждал, что помогал пострадавшим, и некоторые газеты прославляли его как героя, но после просмотра видеозаписей с камер, установленных в фойе, выяснилось, что он крал у пострадавших ценные вещи, пользуясь их беспомощностью.

Ранее в Манчестерском королевском суде Паркер признался в краже кошелька и мобильного телефона у двух жертв теракта.

Судья Дэвид Хернандес приговорил Паркера к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. "Вы вовсе не герой, вы просто притворялись. Вы обычный вор", - заключил он.

Паркер признал себя виновным в двух кражах, а также мошенничестве, поскольку он позднее воспользовался одной из украденных банковских карт.

"Вы крали у людей с тяжелыми ранениями и травмами, некоторые из них умирали или уже умерли. Трудно себе представить более ужасающие обстоятельства", - отметил судья.

В результате взрыва в концертном зале "Манчестер Арена" 22 мая погибли 22 человека и около 120 получили ранения. Исполнитель теракта, 22-летний Салман Абеди самостоятельно собрал бомбу и пронес ее на концерт американской певицы Арианы Гранде.

На видеозаписях с камер внутреннего наблюдения видно, как Паркер склоняется на получившей сильные травмы, но выжившей после теракта Полин Хили и берет ее сумку, чтобы вытащить кошелек. Рядом с Полин в это время умирает ее 14-летняя внучка.

Затем Паркер крадет мобильный телефон у 14-летней девочки, которая сильно пострадала при взрыве.

По словам матери девочки, эта кража еще раз продемонстрировала, насколько отвратительными могут быть люди.

Прокурор Луиз Брандон сообщила в суде, что в тот вечер на этот телефон звонили разыскивавшие девочку родные и близкие, но Паркер сбросил один из звонков, отправив шаблонный текст "Извините, я сейчас не могу говорить".

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption В результате взрыва в концертном зале "Манчестер Арена" 22 мая погибли 22 человека, около 120 получили ранения

Луиз Брандон также отметила, что Паркер вытащил телефон практически из рук тяжелораненой девочки. Во время взрыва она держала его в руках. Паркер затем просто взял его себе.

На записи также видно, как недалеко от крадущего вещи Паркера парамедики и полицейские пытаются спасти жизни пострадавших.

Через несколько часов после теракта Паркер раплатился украденной карточкой в местном "Макдональдсе".

Суд также заслушал показания о том, что Паркер фотографировал жертв теракта, в том числе Полин Хили. Прокурор Луиз Брандон продемонстрировала судье четыре фотографии, сделанные Паркером в фойе концертного зала, которые он затем продал за 100 фунтов (около 140 долларов).

По словам прокурора, на видеозаписях зафиксировано, что Паркер воспользовался представившимся возможностями, чтобы фотографировать умирающих людей, обыскивать их и при случае красть ценные вещи, в частности их кошельки и мобильные телефоны.

Судья сообщил Паркеру, что он проведет в заключении половину срока, после чего может быть освобожден условно-досрочно. Он также запретил Крису Паркеру появляться в центре Манчестера в течение 10 лет после выхода на свободу.

После того, как информация о якобы героизме Паркера попала в прессу, на вебсайте краудфандинговой платформы GoFundMe для него было собрано 52 тысячи фунтов (около 73.5 тысяч долларов).

Представитель GoFundMe заявил, что Паркер этих денег не получит, они будут возращены пожертвовавшим их людям.