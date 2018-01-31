В доме почтальона из Виченцы нашли полтонны писем

Пропустить Twitter пост , автор: @poliziadistato Vicenza ritrovata quasi mezza tonnellata di posta mai consegnata

Lettere e plichi diretti ad aziende enti e privati datate 2010-2017 sono state sequestrate nel garage e nel soggiorno di un postino ora denunciato

Indagini di #poliziapostale e ufficio antifrode di #PosteItaliane pic.twitter.com/jdhrhKWIaD — Polizia di Stato (@poliziadistato) 29 января 2018 г.

Итальянские полицейские обнаружили в гараже почтальона из города Виченца более полутонны недоставленных писем и другой корреспонденции.

56-летний почтальон, имя которого не называется, задержан для выяснения обстоятельств.

Почта Италии начала внутреннее расследование и рассматривает возможность подачи иска против своего работника.

"Письма и посылки, адресованные компаниям и частным лицам в период с 2010 по 2017 год, были изъяты в гараже и гостиной почтальона. Расследованием занимается почтовая полиция и отдел по борьбе с мошенничеством почтовой службы", - говорится в сообщении национальной полиции Италии.

О находке в полицию сообщили волонтеры, занимавшиеся сбором мусора для переработки. Почтальон пытался сдать им в качестве макулатуры 25 желтых коробок с маркировкой Почты Италии, содержавших различные письма.

Впоследствии в доме почтальона было обнаружено 572 килограмма корреспонденции, размещенной в 43 коробках. Среди писем были банковские уведомления, брошюры региональных выборов 2010 года, справочники, счета за коммунальные услуги и коммерческая корреспонденция.

Зачем все это понадобилось почтальону, неизвестно.

Это самое большое собрание недоставленной почты за всю историю итальянской почтовой службы. Письма и посылки доставят адресатам, несмотря на то что сроки доставки давно истекли.