В доме почтальона из Виченцы нашли полтонны писем
Итальянские полицейские обнаружили в гараже почтальона из города Виченца более полутонны недоставленных писем и другой корреспонденции.
56-летний почтальон, имя которого не называется, задержан для выяснения обстоятельств.
Почта Италии начала внутреннее расследование и рассматривает возможность подачи иска против своего работника.
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"Письма и посылки, адресованные компаниям и частным лицам в период с 2010 по 2017 год, были изъяты в гараже и гостиной почтальона. Расследованием занимается почтовая полиция и отдел по борьбе с мошенничеством почтовой службы", - говорится в сообщении национальной полиции Италии.
О находке в полицию сообщили волонтеры, занимавшиеся сбором мусора для переработки. Почтальон пытался сдать им в качестве макулатуры 25 желтых коробок с маркировкой Почты Италии, содержавших различные письма.
Впоследствии в доме почтальона было обнаружено 572 килограмма корреспонденции, размещенной в 43 коробках. Среди писем были банковские уведомления, брошюры региональных выборов 2010 года, справочники, счета за коммунальные услуги и коммерческая корреспонденция.
Зачем все это понадобилось почтальону, неизвестно.
Это самое большое собрание недоставленной почты за всю историю итальянской почтовой службы. Письма и посылки доставят адресатам, несмотря на то что сроки доставки давно истекли.