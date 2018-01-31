Трамп в конгрессе: "сейчас лучшее время для американской мечты"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Традиционно обращение к конгрессу "О положении страны" считается одним из самых важных обращений президента США

"Сейчас самое лучшее время для американской мечты", - сказал в своем первом обращении к конгрессу с ежегодным посланием президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил экономические успехи, вновь обрисовал контуры новой "сильной, гордой и безопасной Америки" и призвал критикующих его демократов работать вместе.

Трамп в своем послании не стал комментировать федеральное расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Сам Трамп неоднократно называл расследование против его предвыборного штаба "охотой на ведьм".

Послание уже стало одной из самой обсуждаемой темой в "Твиттере": по данным соцсети, было опубликовано 4,5 млн твитов на тему послания, что побило прошлогодний рекорд в 3 млн твитов, ставших реакцией на инаугурационное обращение президента к нации.

"Сегодня я протягиваю руку с призывом демократам и республиканцам работать вместе, чтобы защищать наших граждан любого происхождения, цвета кожи и вероисповедания", - сказал Трамп.

Об успехах

Всю первую половину послания Трамп описывал собственные успехи на экономической ниве, отмечая рост американской экономики за минувший год.

"С тех пор как прошли выборы, мы создали 2,4 млн новых рабочих мест, включая 200 тыс. только в производственном секторе. После долгих лет падения зарплат, мы наконец видим, что они растут. Количество обращений за пособиями по безработице - самое низкое за 46 лет. Безработица среди афроамериканцев находится на самом низком уровне в истории. Уверенность малого бизнеса как никогда высока. Биржевые индексы бьют рекорды один за другим, общая капитализация фондового рынка выросла на 8 триллионов долларов," - заявил президент.

В ходе избирательной кампании Трамп обещал создать 25 млн рабочих мест в течение 10 лет - создание рабочих мест для американцев, особенно занятых на производстве, одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Как показывает статистика, коэффициент безработицы в США за последние месяцы опустился до самого низкого значения за 17 лет, достигнув 4,1% в октябре, и держится на этом уровне. Это практически помещает рынок труда в положение "полная занятость", чему предшествовал 81 месяц непрерывного роста.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - при Трампе вырос на 28,5%. За сроки Барака Обамы он вырос на 18,9%.

Белый дом назвал в качестве целевого показателя годовой рост экономики в 3%, который США превзошли в третьем и четвертом кварталах 2017 года, ознаменовав тем самым 42 последовательных месяца экономического подъема.

Об иммиграции

Трамп повторил намерение строить стену на границе с Мексикой и ограничить иммиграцию в США.

Трамп представил план из четырех пунктов, который, как он заверил, поможет выработать такой подход к вопросу миграции, который устроит обе партии демократов и республиканцев.

"За последние месяцы люди из моей администрации провели много встреч и демократами и республиканцами с целью разработать подход к иммиграционной реформе, который устроил бы обе партии. Мы представили конгрессу план, составленный на основе этих переговоров. Этот план является честным компромиссом, и его должны поддержать обе партии," - заявил Трамп.

Первый пункт плана, описанного Трампом, касается американцев, приехавших в США нелегально еще детьми, так называемых "мечтателей". Белый дом предлагает дать гражданство тем из них, у кого есть образование и работа, а также, как сказал Трамп, "крепкие моральные устои".

Второй пункт - меры по обеспечению безопасности на границе, включая строительство стены на протяжении границы с Мексикой и найм пограничников для ее охраны.

Третий пункт - прекращение ежегодной лотереи, в которой разыгрывается гражданство США. "Настало время двигаться к миграционной системе, основанной на личных достоинствах," - сказал президент.

Четвертый пункт плана Трампа по миграции - отмена законов, позволяющих получившим гражданство США привозить в страну родственников. Белый дом предлагает законодательно ограничить список родственников из других стран, за которых может поручиться гражданин США, женами и детьми.

Ограничение притока мигрантов - еще одно ключевое предвыборное обещание Трампа.

Дискуссии об иммиграции в конгрессе США не утихают. В конце января, из-за того что демократы и республиканцы в конгрессе не смогли договориться по вопросу о мигрантах, им не удалось принять законопроект о финансировании работы правительства, что привело к прекращению работы госучреждений.

Партии в конгрессе уже много месяцев ведут переговоры по вопросу миграции, но к компромиссу прийти не могут. Ситуация обострилась после того, как Трамп, по сообщениям СМИ, назвал несколько стран, откуда в США приезжают мигранты, "вонючими дырами".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп в очередной раз пообещал, что стена на границе США и Мексики будет построена

О геополитических противниках

Говоря о противниках США на мировой арене, Трамп упомянул КНДР, Россию и Китай.

"В мире мы противостоим режимам-изгоям, террористическим организациям и противникам, таким как Китай и Россия, которые противостоят нашим интересам, нашей экономике, нашим ценностям. В ходе этой конфронтации мы понимаем, что слабость - самый верный путь к конфликту, а непревзойденная сила - лучший способ защиты," - сказал президент.

Россия больше не упоминалась в президентской речи, но о Северной Корее Трамп говорил значительно больше.

"Достаточно только посмотреть на бесправный режим Северной Кореи, чтобы понять природу ядерной угрозы, которую он представляет для США и наших союзников," - заявил Трамп.

"Безумное стремление КНДР к созданию ядерных ракет может очень скоро поставить под угрозу нашу родину. Мы оказываем максимальное давление с тем, чтобы этого не произошло. Опыт прошлого учит нас, что смирение и уступки только провоцируют агрессию. Я не буду повторять ошибки прошлых администраций, которые поставили нас в это опасное положение," - заявил Трамп.

Трамп в течение своего срока публично критиковал северокорейский режим и остро реагировал на каждый тестовый запуск баллистических ракет КНДР.

Кроме того, его администрация сумела заручиться мощной международной поддержкой своей стратегии усиления нажима на Пхеньян. Выступая в ООН в сентябре, Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, назвал его "человеком-ракетой" и заявил, что он "начал самоубийственную миссию". С тех пор публичное противостояние Ким Чен Ына и Трампа только обострялось.

Тюрьма в Гуантанамо

Трамп объявил, что не будет закрывать тюрьму на военной базе Гуантанамо, тем самым отменив решение предыдущей администрации Барака Обамы закрыть этот лагерь для заключенных.

"Террористы - не просто преступники. Они являются беззаконными вражескими боевиками. И когда их захватывают за границей, то с ними надо обращаться, как подобает обращаться с террористами", - заявил Трамп в своем обращении к конгрессу.

Лагерь для заключенных начал использоваться после нападения на США 11 сентября 2001 года для содержания под стражей тех, кого Вашингтон называл "вражескими боевиками"; сейчас там остается 41 заключенный.