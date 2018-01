Правообладатель иллюстрации vk.com/moloko.plus

Сотрудники ФСБ провели обыск у журналиста Павла Никулина, взявшего интервью у жителя Калужской области, который уехал в Сирию и примкнул к боевикам. Как сообщил Никулин Русской службе Би-би-си, обыск длился около семи часов.

В итоге у журналиста изъяли всю технику, а также экземпляры журнала The New Times, где была опубликована статья "Из Калуги с джихадом", выпуски журнала Moloko plus, который Никулин выпускает последнее время, а также печать независимого профсоюза журналистов.

После обыска журналиста увезли на допрос в управление ФСБ по Москве на Большом Кисельном переулке, где он отказался отвечать на вопросы следователей, воспользовавшись 51 статьей Конституции.

Никулин пояснил Би-би-си, что принял это решение, посоветовавшись с представлявшим его интересы адвокатом "Открытой России" Романом Климкиным.

"У меня есть свой адвокат, который просто сегодня не смог приехать, и мы договорились со следователями, что я позже приеду в Калугу и отвечу на вопросы следователей там", - сказал Никулин.

По его словам, в кабинете следователя ему больше всего запомнились сразу три разных портрета Феликса Дзержинского.

"Попытка запугать"

В марте 2017 года журнал The New Times опубликовал интервью, которое Никулин взял у жителя Калужской области, примкнувшего к боевикам в Сирии. Материал вышел под заголовком "Из Калуги - с джихадом".

Как сообщила сотрудница правозащитного проекта "Открытой России" Полина Немировская, обыск в квартире Никулина проводили сотрудники УФСБ по Калужской области в рамках уголовного дела по статье "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По данным Немировской, постановление об обыске Калужский суд вынес еще в ноябре 2017 года.

Журналист проходит по делу в качестве свидетеля.

Пропустить Twitter пост , автор: @ian_hain Пашу Никулина только что увезли на допрос, а вот так всё выглядит после обыска. сразу видно – старались! 8 часов потратили. изъяли три ноутбука, телефон, документы, все журналы moloko plus, все футболки, значки и стикеры. pic.twitter.com/CFfmeqgw6m — Хайн (@ian_hain) 31 января 2018 г.

В профсоюзе журналистов и работников СМИ считают, что обыск и допрос Никулина может быть связан с тем, что накануне он участвовал в пикете против задержаний журналистов у здания ФСБ.

"Мы не верим в совпадения <...> Мы убеждены, что такое давление со стороны силовых структур можно расценить как попытку запугать, заставить отказаться от темы, сменить журналистский профиль и замалчивать свою гражданскую позицию", - говорится в заявлении профсоюза.

Вычитан и сильно смягчен

Интервью Никулина с джихадистом из Калужской области было опубликовано в журнале The New Times в марте 2017 года.

Как отмечал Никулин, текст, который в итоге опубликовали, был "вычитан несколькими редакторами и сильно смягчен".

В мае 2017 года Роскомнадзор вынес The New Times предупреждение, обнаружив в статье "Из Калуги - с джихадом" признаки оправдания терроризма. Спустя месяц издание было оштрафовано на 100 тысяч рублей (1800 долларов).

Никулин рассказывал, что сначала предлагал материал журналу Esquire, но редакция отказалась публиковать его после визита сотрудника ФСБ.

По информации журналиста, тот интересовался его деятельностью, предполагая, что он симпатизирует террористам.

Главный редактор Esquire Сергей Минаев информацию о визите в редакцию сотрудника ФСБ называл "бредом".