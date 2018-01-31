Сбербанк: российский средний класс перестал экономить

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Средний класс перестал экономить и готов покупать более дорогие продукты, говорится в подготовленном Sberbank CIB отчете "Потребительский индекс Иванова".

Исследовательское агентство Cint по заказу Сбербанка опрашивает россиян со средним уровнем дохода о том, как и что они покупают, как оценивают свое материальное положение и чего боятся. Представителей среднего класса в банке называют "ивановыми".

Доля представителей среднего класса, которые за последние два-три месяца экономили, то есть отказывались от незапланированных покупок и переходили на более дешевые продукты, снизилась по сравнению с третьим кварталом 2017 года до 65% - это самый низкий уровень с 2014 года.

Больше половины участников опроса заявили, что даже готовы покупать более дорогие, но более качественные товары.

Еще в прошлом году одной из главных антикризисных стратегий для многих представителей среднего класса была погоня за скидками: респонденты рассказывают, что ходят из магазина в магазин в поисках акций и специальных предложений.

Доля опрошенных, которые придерживаются этой стратегии, в четвертом квартале прошлого года снизилась до 60% против 62% в третьем квартале.

В целом опрошенные представители среднего класса стали лучше оценивать собственное благосостояние и условия для крупных покупок.

Не только Сбербанк

В начале января холдинг "Ромир" также сообщил, что россияне стали меньше экономить в прошлом году на крупных покупках. В рамках опроса холдинга респондентов спрашивают о том, какие крупные покупки они сделали за последние полгода.

Согласно опросу, проведенному в ноябре 2017 года, россияне по сравнению с 2016 годом несколько увеличили свои расходы на бытовую технику и электронику, медицинские услуги и образование. При этом до кризиса доля людей, рассказывавших о своих крупных покупках, была намного выше.

Статистика все же несколько противоречит данным опросов. По данным Росстата, в 2017 году реальные располагаемые расходы (то есть деньги, которые оказываются на руках у населения после выплаты всех необходимых платежей) снизились на 1,7% по сравнению с 2016 годом.

Тем не менее средняя начисленная заработная плата в декабре в реальном выражении выросла на 3,4%.

Что беспокоит средний класс?

Представители среднего класса, согласно докладу Sberbank CIB, больше всего беспокоятся из-за коррупции, безработицы и инфляции. Эти три проблемы волнуют российский средний класс в последние годы.

О росте цен беспокоятся 48% респондентов, хотя сейчас инфляция находятся на рекордно низких 2,6%. Правда, доля респондентов, которые тревожатся из-за инфляции, в последние годы снижается на фоне замедления цен. В четвертом квартале 2016 года из-за этого беспокоились 53% опрошенных. Тогда эта проблема была на втором месте после коррупции.