Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Это следует из текста приговора, который в эти минуты зачитывает судья Пресненского районного суда Татьяна Васюченко.

О том, какое наказание назначит для Белых суд, станет известно позже. Обвинение во время прений сторон просило приговорить его к 10 годам в колонии строгого режима и оштрафовать на 100 млн рублей.

"Белых совершил получение должностным лицом взятки в виде денег", - сказала судья. Она считает, что деньги бывший губернатор брал за общее покровительство и "попустительство по службе".

Весной 2014 года в рабочем кабинете Белых состоялась встреча губернатора с предпринимателем Юрием Судгаймером, который позиционировал себя как бенефициар компаний НЛК и УК "Лесхоз", зачитала судья. Белых, по ее словам убедил Судгаймера, что сможет способствовать продвижению проектов компаний.

Весной 2016 года у Белых возник умысел вновь потребовать у Судгаймера денег, встреча состоялась 24 апреля, продолжила судья. Всего в деле три взятки.

Экс-главу Кировской области обвиняют в том, что в период с 2012 по 2016 годы он получил в общей сложности 600 тысяч евро от руководства кировских предприятий НЛК и УК "Лесхоз".

За эти деньги Белых помог их инвестпроектам попасть в список приоритетных, что дало компаниям право арендовать лесные участки на льготных условиях, и в дальнейшем обеспечивал согласование необходимых для сохранения этих проектов документов, утверждает следствие.

Сам Белых категорически отрицает вину. По его словам, часть обвинений выдумана свидетелями, которые сами находились под угрозой уголовного преследования, а другая часть - результат провокации со стороны ФСБ.

Первое обвинение

Первый эпизод, который следствие считает доказанным фактом передачи взятки, произошел еще в 2012 году. Белых якобы сказал своему заместителю Сергею Щерчкову, что владелец НЛК и УК "Лесхоз" Альберт Ларицкий должен "отблагодарить" за оказанную ранее помощь в согласовании инвестпроектов.

По версии следствия, поговорив с заместителем Белых, Ларицкий решил, что достаточной суммой будут 200 тысяч евро, после чего прилетел в Киров, и через директора НЛК Владимира Сысолятина передал их Щерчкову. Заместитель Белых на суде утверждал, что вечером того же дня передал их своему шефу в его кабинете.

Несмотря на то, что сам Ларицкий вспоминал, что это произошло 21 марта 2012 года, следствие не смогло установить точную дату - в обвинительном заключении говорится, что передача денег произошла в марте-мае 2012 года.

По словам самого Белых, в тот день он не мог получить деньги в своем кабинете, поскольку вечером, как и другие члены правительства, был на дне рождения своего коллеги.

Кроме того, странным, по мнению экс-губернатора, выглядит и участие предполагаемых посредников: с Ларицким его связывали дружеские отношения, которые позволяли им общаться напрямую, а со Щерчковым Белых жил в одной резиденции и деньги проще было бы передать там, а не в рабочем кабинете с видеонаблюдением.

"Такса"

В марте 2014 года новый владелец НЛК и УК "Лесхоз" Судгаймер якобы узнал от Белых о существовании некой регулярной "таксы", которую должно платить его предприятие. Разговор, по словам Судгаймера, происходил в рабочем кабинете Белых в здании областного правительства. Необходимость заплатить 200 тысяч евро губернатор обосновал неофициальными расходами на избирательную кампанию, заявлял предприниматель.

По словам Судгаймера, он согласился с требованием взятки, поскольку боялся, что инвестпроекты предприятий исключат из числа приоритетных. В мае 2014 года он якобы передал пакет с деньгами Белых.

Сам Белых утверждает, что описанной Судгаймером мартовской встречи не было: 5 марта 2014 года, когда, по версии следствия, он требовал от бизнесмена взятку, предприниматель вообще не входил в здание правительства. Данных о его посещении не нашлось в реестре выписанных в тот день пропусков, также нет никаких подтверждений того, что Белых и Судгаймером в тот день хотя бы созванивались.

Задержание губернатора

В апреле 2016 года Белых и Судгаймер встретились в аэропорту Риги - в Россию предприниматель старался не приезжать из-за конфликта с бывшим владельцем НЛК и УК "Лесхоз" Ларицким и угрозы уголовного преследования.

Аудиозапись этой встречи есть в деле против Белых. На ней экс-губернатор рассказывает предпринимателю, что в сентябре 2016 года в России должны пройти выборы разного уровня. К их проведению власти планируют закончить несколько проектов по благоустройству, но на эти работы нужны внебюджетные деньги, которые планируется собрать с помощью пожертвований от бизнесменов.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Белых задержали 24 июня 2016 года на выходе из отеля Lotte Plazza

На записи Белых спрашивает, сможет ли Судгаймер помочь. На уточняющий вопрос о сумме он отвечает "двести, как в прошлый раз". Впоследствии Белых говорил, что имел в виду 200 тысяч рублей - по аналогии с одним из уже совершенных в прошлом пожертвований.

Собеседники некоторое время обсуждают способ передачи денег - на счета кировского отделения Российского военно-исторического общества или наличными - и в итоге предприниматель обещает подумать над этим.

В мае 2016 года племянник Судгаймера передал конверт помощнице Белых. Экс-губернатор утверждает, что вскрыл его лишь через несколько дней вместе с остальной скопившейся корреспонденцией и лишь тогда узнал, что внутри 50 тысяч евро. По версии Белых, он передал сумму своему помощнику для того, чтобы тот положил деньги на счет местного отделения РВИО.

24 июня 2016 года в ресторане московского отеля Lotte Plazza Белых и Судгаймер встретились вновь. Предприниматель пришел с подарочным пакетом, который он передал экс-губернатору, поздравив с прошедшим днем рождения.

После непродолжительного разговора они направились к выходу. В этот момент Белых был задержан. В подарочной упаковке под бутылкой вина находились прикрытые пакетом 150 тысяч евро с нанесенной на них специальной тушью.

Белых обвиняет ФСБ в провокации

Официальным поводом для начала расследования дела против Белых стало обращение Судгаймера в ФСБ. Сам он рассказывал, что не мог больше терпеть вымогательств и отправился в ФСБ 6 июня 2016 года.

При этом в разговорах с "Новой газетой" он излагал другую версию. По данным издания, в конце мая 2016 года бизнесмена позвал на разговор начальник шестой службы управления собственной безопасности ФСБ Иван Ткачев.

Белых предполагает, что спецслужбы разрабатывали дело против него задолго до официального обращения Судгаймера. На это по мнению защиты указывает в том числе и распечатка переговоров, которая оказались в его распоряжении еще весной 2016 года.

На вопрос Русской службы Би-би-си о том, чей именно разговор фигурирует в этих материалах, адвокат Андрей Грохотов сообщил, что это сотрудники спецслужб.

Из распечатки разговора следует, что "ситуация аналогичная Сахалину, Коми (в 2015 году были арестованы губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и губернатор Коми Вячеслав Гайзер - Би-би-си) может произойти в ближайшее время в Кировской области".

Защита экс-губернатора также указывает на допущенные, с ее точки зрения, нарушения со стороны ФСБ при подготовке закончившейся задержанием встречи.

На записи осмотра вещей в ресторане 24 июня 2016 года специалист ФСБ проявляет тушь на купюрах и на руках Белых. На кадрах отчетливо видно, что следы вещества светятся не только на ладонях, но и на тыльной стороне кистей экс-губернатора.

По мнению его защиты, перед встречей специалисты ФСБ обработали не только деньги, но и другие составляющие "подарка" - так, например, следы светящийся туши остались на бутылке из-под вина, которая стояла на прикрытых деньгах.