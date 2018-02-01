ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина. Что происходит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рейтинг кандидата Путина, который 19 января участвовал в крещенских купаниях на озере Селигер, во второй половине месяца сократился

Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина впервые с начала избирательной кампании опустился ниже 70%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперты объясняют это появлением чувства альтернативы у избирателей.

Если в середине декабря за Путина были готовы проголосовать 74,8% россиян, то теперь их число опустилось до 69,9%, цитирует данные опроса ВЦИОМ агентство ТАСС. Опрос проводился 26-28 января. Еще 11-15 января поддержать действующего президента на выборах собирались 73,2% респондентов.

Это самый низкий рейтинг Путина с начала декабря, когда он заявил о готовности избираться на четвертый президентский срок. Рекорд за кампанию был достигнут им в середине декабря: 76,8% опрошенных 18-20 декабря были готовы отдать свой голос за действующего президента.

В штабе Путина не смогли объяснить причины падения рейтинга кандидата.

"Мы не имеем достаточного представления о критериях, влияющих на эти рейтинги, - сказал Русской службе Би-би-си пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов. - Поэтому вам лучше обратиться к самим составителям".

Рейтинг Путина лишь "корректируется", и его снижение не зависит от заявлений и действий Путина за последнюю неделю, сказал Би-би-си руководитель управления политических исследований ВЦИОМа Степан Львов. По его словам, тема президентских выборов становится более актуальной, и если раньше люди не задумывались, за кого они будут голосовать, то сейчас "электоральный выбор кристаллизуется".

"Включились эмоциональные мотивы, и они повлияли на ответы наших респондентов", - объясняет колебания рейтинга Путина Львов.

"Есть закономерность, которая наблюдается на протяжении нескольких лет - в ходе избирательной кампании рейтинги властей снижаются. Так было и с "Единой Россией" на думских выборах в 2011 и в 2016 годах", - сказал политолог Аббас Галлямов.

По его словам, у людей появляется ощущение наличия какой-то альтернатив - то, чего нет в межвыбороный период, из-за этого рейтинги власти падают: "Снижение у Путина сейчас в пределах закономерности и особого беспокойства у его штаба вызывать не должно".

В то же время, по словам политолога, у граждан сформировался противоречивый запрос с одной стороны на стабильность, а с другой - на перемены: "Путин много раз употреблял слово "перемены", но никакой конкретики нет, и ставка сделана все же на стабильность. Какое-то разочарование избирателей в связи с этим неизбежно".

Политолог Константин Калачев считает, что снижение рейтинга Путина отражает неоправдавшиеся надежды граждан: "От избирательной кампании люди ждали большего. Может, послание президента Федеральному собранию изменит эту ситуацию. Пока в кампании перебор технологических фишек, но не хватает содержания".

Калачев признался, что ждал от Путина "конкретики на тему как обустроить страну, обеспечить экономический рост, поднять доходы населения, ответить на его запросы". "Не исключаю, что это хитрый план. Возможно нас ждет мощный финиш кампании Путина. И мобилизационные проекты получат подкрепление в виде его предвыборной программы", - добавил политолог.

ВЦИОМ на 100% принадлежит государству через Росимущество. Независимый "Левада-центр" не публикует данные опросов по президентской избирательной кампании, поскольку его в 2016 году, во время думских выборов признали иностранным агентом. Согласно избирательному законодательству "иностранным агентам" нельзя участвовать в выборах и референдумах, в том числе, через публикацию социологических данных о рейтингах кандидатов.Фонд "Общественное мнение" имеет статус некоммерческой организации, но проводит опросы, в основном, по заказу администрации президента.

Тройка лидеров среди кандидатов за месяц не изменилась: помимо Путина в нее входят Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР). Как отмечает ВЦИОМ, показатели Грудинина нестабильны: "падения чередуются подъемами". В целом рейтинг коммуниста за последний месяц вырос с 4,6% (25-27 декабря) до 7,2% в последнем опросе.

Калачев также предположил, что Грудинина поддерживает не только электорат КПРФ, но и часть сторонников действующего главы государства.

Готовность отдать голос за Владимира Жириновского высказали 5,9% опрошенных. По итогам опроса 11-15 января таких россяин было 6,1%.

Рейтинги телеведущей Ксении Собчак, Григория Явлинского ("Яблоко") и бизнес-обмудсмена Бориса Титова (Партия роста) за месяц практически не изменились - их готовы поддержать 1,2%, 0,9% и 0,3% избирателей соответственно.

Принять участие в президентских выборах в марте этого года готовы 71% россиян. 0,7% респондентов собираются испортить бюллетень. Проигнорировать голосование планируют 3,7% опрошенных.

Опрос ВЦИОМ проводился 26-28 января, в нем участвовало 1800 человек.