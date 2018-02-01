Арбитраж в Лозанне удовлетворил жалобы 28 российских олимпийцев

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. Россия должна вернуться на первое место медального зачета Игр в Сочи.

Что означает решение CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Это значит, что их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи, больше не аннулированы - атлетам должны вернуть их медали. Всего в арбитраж было подано 42 жалобы.

В списке оправданных - лыжники Александр Легков (выиграл 50-километровый марафон на сочинских Играх), Максим Вылегжанин, Никита Крюков, саночник Альберт Демченко, конькобежцы Ольга Фаткулина и Иван Скобрев и другие медалисты.

CAS посчитал, что собранных в отношении спортсменов доказательств недостаточно для того, чтобы однозначно говорить о нарушении антидопинговых правил.

Олимпийский комитет России по-прежнему дисквалифицирован МОК, и решение суда в Лозанне не означает, что оправданные российские спортсмены точно смогут поехать на зимние Игры-2018 в Пхенчхане.

Еще 11 российским олимпийцам CAS смягчил наказание - пожизненное отстранение от Олимпиад заменили на недопуск на Олимпиаду в Корее. В случае этих спортсменов суд посчитал, что собранные доказательства позволяют говорить о допинговых нарушениях. Среди них, в том числе, бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, завоевавшие по два золота в Сочи.

По итогам решения арбитража лыжнику Александру Легкову должны вернуть золотую медаль, Макисму Вылегжанину - серебро марафона и аналогичную медаль в командом спринте классическим стилем, которую они завоевали с Никитой Крюковым. Скелетонист Александр Третьяков должен получить обратно золотую медаль, скелетонистка Елена Никитина - бронзу. Саночникам Альберту Демченко и Татьяне Ивановой, а также Ольге Фаткулиной вернут серебряные медали.

Как подсчитало агентство Р-Спорт, по итогам решения арбитража Россия должна вернуться на первое место медального зачета Игр в Сочи.

"Спортсмены, которые боролись за соблюдение своих прав и, наконец, победили, безусловно, счастливы и с нетерпением ждут продолжения своей карьеры. Рассчитываю, что МОК примет решения CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх", - прокомментировал решение глава минспорта России Павел Колобков.

"Мы с самого начала настаивали на том, что наши спортсмены не замешаны ни в каких допинговых махинациях и, конечно, сейчас мы просто счастливы, что их честное имя восстановил суд", - сказал Интерфаксу глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Удастся ли им принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане, не знаю, вопрос сложный", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кто пошел в суд

Всего апелляции на решение МОК подавали 42 российских спортсмена. Они были разделены на две группы. Слушания по делам первых двух групп проходили с 22 по 27-28 января. Апелляции биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой будут рассмотрены после 28 января.

Первую группу составили Алексей Воевода, Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева (бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Алексей Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (конькобежный спорт).

Людмила Удобкина (бобслей), Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина (хоккей), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (санный спорт) составляли вторую группу.

Почему отстранили спортсменов?

Международный олимпийский комитет начал пожизненно отстранять россиян от участия в Играх после того, как были озвучены выводы комиссии под руководством Дениса Освальда. После выхода доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте группа Освальда занималась перепроверкой проб, которые сдавались во время проведения Олимпиады-2014 в Сочи.

Дисквалифицированные россияне, которые завоевали в Сочи медали, были лишены этих наград. Россия в итоге лишилась первого места в медальном зачете.

Основанием для дисквалификации могли стать несколько факторов. Например, бобслеист Александр Зубков попал под санкции из-за того, что упоминался в так называемом списке "Дюшес" бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В нем перечислены атлеты, которые якобы употребляли изобретенный Родченковым допинговый "коктейль", позволявший улучшать результаты.

Зубков также фигурировал в медальном плане российском сборной. На пробирке с его допинг-пробами были найдены царапины, а в анализах обнаружили нетипичные показатели соли.

Повреждения на пробирках для допинг-проб необязательно приводили к отстранению от Игр. Так, на пробе фигуристки Аделины Сотниковой, которая в Сочи выиграла личный турнир, тоже были найдены следы, однако спортсменка дисквалифицирована не была.

Кто поедет в Корею

Из-за официального отстранения российской сборной на Игры в Пхенчхане едут только те спортсмены, которые получили официальное приглашение от МОК. Такие разрешения пришли в общей сложности 169 российским атлетам.

Заявка сборной России включала в себя больше спортсменов - однако некоторые приглашения на Игры не получили даже несмотря на то, что не были официально дисквалифицированы. Среди них биатлонист Антон Шипулин, лыжник Евгений Устюгов, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

В Олимпиаде не смогут участвовать и те спортсмены, которые в прошлом уже отбыли дисквалификации за допинговые нарушения. Среди них, например, конькобежец Денис Юсков - чемпион мира и Европы, который считался одним из основных претендентов на медали корейских Игр.

Отстраненным пришлось уйти из спорта?

Отстранение от Олимпийских игр МОК не означает, что спортсмен не может участвовать в соревнованиях. Так, российский лыжник Никита Крюков, который потерял право участвовать в Играх, в этом сезоне принимал участие в гонках лыжного Кубка мира и даже занимал призовые места.

Дисквалификации подверглись не только отдельные спортсмены, но и весь Олимпийский комитет России. Из-за этого российские спортсмены смогут поехать на Игры в Корею только в нейтральном статусе "олимпийский атлет из России". Атлеты не смогут использовать национальный флаг, а в случае их победы будет исполняться олимпийский гимн.