ФБР усомнилось в точности документа о слежке за командой Трампа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Речь в документе идет о нарушении закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб сотрудниками ФБР, которые предположительно следили за командой Трампа

Федеральное бюро расследований США публично усомнилось в достоверности документа, который якобы содержит свидетельства предвзятости спецслужб по отношению к президенту Дональду Трампу.

"ФБР была предоставлена ограниченная возможность изучить этот меморандум за день до того, как комитет проголосовал за его обнародование. Мы серьезно обеспокоены пропуском фактов, которые фундаментально влияют на точность меморандума", - говорится в заявлении ФБР.

Один из помощников Трампа сказал в среду, что Белый дом намерен в ближайшее время обнародовать документ, несмотря на возражения.

Демократы утверждают, что публикация документа является попыткой дискредитировать возглавляемое ФБР расследование возможного вмешательства России в американские выборы и связей команды Трампа с Москвой.

"Он будет опубликован довольно быстро, я думаю, и весь мир сможет его увидеть", - заявил глава аппарата Белого дома Джон Келли в интервью Fox News в среду утром.

Через несколько часов ФБР выпустило заявление о том, что у бюро было недостаточно возможности для изучения меморандума до того, как комитет по разведке палаты представителей проголосовал за его публикацию в понедельник.

"Мы твердо намерены сотрудничать с соответствующими надзорными ведомствами, чтобы обеспечить соблюдение процедуры, зафиксированной в FISA (законе о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб)," - говорится в заявлении ФБР.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Засекреченный документ написали для конгрессмена Девина Нунеса

Что это за документ

Четырехстраничный документ, составленный для председателя комитета конгресса США по разведке Девина Нунеса, как сообщалось, основан на засекреченной информации о приемах слежки ФБР, которые, как говорят читавшие документ республиканцы, были неправомерно применены спецслужбами с целью подорвать кампанию, а потом и президентство Трампа.

Документ, как предполагается, подтверждает, что решение начать слежку за Картером Пейджем, который занимал в предвыборной команде Трампа пост советника по внешней политике, было принято на основании так называемого "российского досье" - собрания по большей части неподтвержденного, сырого разведматериала, собранного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом.

Именно с этого, якобы говорится в документе, началось более широкое расследование возможных связей кампании Трампа с Кремлем, которое сегодня ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. "Российское досье" при этом

Спецслужбы это оспаривают, утверждая, что за Пейджем начали следить задолго до появления "досье Стила", создание которого частично финансировалось штабом проигравшей на выборах Хиллари Клинтон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По информации источников американских СМИ, директор ФБР Кристофер Рэй выражал беспокойство в связи с намерением опубликовать документ

Комитет по делам разведке проголосовал за то, чтобы опубликовать меморандум, и теперь у Дональда Трампа есть время до выходных, чтобы решить, рассекречивать ли его. Президентские полномочия Трампа позволяют ему сделать это.

Трамп, как сообщается, говорил, что он на 100% поддерживает идею опубликовать документ. Источник американских СМИ услышал эту фразу в ходе беседы Трампа с законодателем-республиканцем, после того как президент выступил со своим первым ежегодным обращением к конгрессу.

С другой стороны, в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила Си-эн-эн, что "существует вероятность того, что документ не будет рассекречен и опубликован".

Джон Келли в своем интервью Fox News был более прямолинеен: "Трамп хочет показать все, чтобы американцы составили собственное мнение, а если это будет значить, что кто-то должен понести ответственность, то так и быть".

Демократы утверждают, что в документе содержится секретная информация, выборочно собранная Девином Нунесом, а его публикация может поставить под угрозу национальную безопасность и навредить расследованию связей с Россией, которое ведет спецпрокурор Мюллер.

"Я читал документ, - заявил ранее конгрессмен-республиканец от Флориды Мэтт Гаец, резко критиковавший прокурора Мюллера и его команду. - Он удивил и привел в ужас многих из нас".

Гаец утверждает, что после публикации документа не только начнутся увольнения в ФБР, но и будут открыты уголовные дела.